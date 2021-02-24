Рошка: «Стараюсь понять глубже то, что раньше для меня было непостижимо»

Многие молдавские политики не понимают важных аспектов геополитики и этносоциологии, но они свято верят в свою непогрешимость и уверены в том, что они все знают, хотя не могут найти выход из множества существующих исторических, культурных, лингвистических капканов и лабиринтов.

Такое мнение высказал аналитик и публицист Юрий Рошка в видеообращении к гражданам на своей странице в соцсети.

Говоря об изъянах нынешних политических элит, он отметил, что их характеризует полное отсутствие геополитического понимания ситуации на международном уровне и геополитики как таковой, основных геополитических тенденций. Отсюда вытекает провинциальная болтовня, не имеющая ничего общего с мировой повесткой дня, с пониманием состояния дел в стране и того, каким образом мы должны выстраивать свои отношения с внешними центрами влияния и сильными мира сего.

«В Молдове мы особенно отличаемся примитивным восприятием наших соседей. Случилось так, что в последнее столетие мы были то частью России, то частью СССР, то частью Румынии, и отсюда возник симметричный раскол общества, который делит нас на два лагеря, и, как говорят социологи, каждый находит себе очень удачную психологическую нишу. То есть для себя любимых мы определяем роль жертвы, а для наших оппонентов уготовили роль палачей. В данном случае это совпадает с тем, кого мы в нашем болезненном понимании воспринимаем в качестве внешнего врага нашего народа, нашей страны», – отметил Юрий Рошка.

«Одни думают, что Румыния – это воплощение полного метафизического зла на этой грешной земле. Другие симметрично считают, что внешним врагом Молдовы является Россия. Называют агрессорами Сталина или Антонеску – фигуры, которые в коллективном сознании одной или другой части общества являются воплощением тотального зла», – подчеркнул аналитик и публицист.

Он отметил, что это явно или скрытно проявляется в поведении, в речах, в отсутствии видения и стройной идеологии как левых, так и правых.

«Одни пытаются „дожевывать” остатки марксизма, советизма, большевизма, цепляясь за уже тухлые, устаревшие советские символы. Так называемая советолатрия является их истинной религией. Другие цепляются за символы межвоенной Румынии и пытаются перекрутить время обратно, с тем чтобы проснуться в один прекрасный день в этом мире довоенной, докоммунистической Бессарабии. И это называется горизонтальным конфликтом между частями общества, который очень хорошо управляется сверху, чтобы граждане не смогли поднять свои взоры на наших истинных врагов, на глобальные элиты, которым на руку подобные региональные внутренние конфликты. И поэтому мне очень жаль, что этого не понимают нынешние элиты. И я тоже не был мудрее 15-20 лет назад, но стараюсь понимать глубже то, что раньше для меня было непостижимо. Ну, а поскольку нынешняя поросль политиков уверена и свято верит в свою непогрешимость, уверена в том, что они все знают, тогда выход из подобного рода психологических, исторических, культурных, лингвистических капканов и лабиринтов оказывается для них недостижимой задачей», – подчеркнул в заключение Юрий Рошка.

Источник: https://noi.md

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