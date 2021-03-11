Рошка: „Против граждан ведутся невоенные войны с целью их порабощения”

Многие люди не понимают сути происходящего, глубинные смыслы событий, которые разворачиваются на наших глазах и напрямую затрагивают интересы каждого жителя планеты. Это происходит, прежде всего, из-за отсутствия у людей религиозного сознания, а также из-за того, что они становятся жертвами многочисленных невоенных войн, которые ведутся против них с целью порабощения коллективным врагом, мировым закулисьем, глобалистами и сатанистами.

Он подчеркнул, что отсутствие религиозного сознания не позволяет современному человеку воссоздать картину мира во всей ее полноте и понять глубинно происходящие события, с тем чтобы это была органическая, когерентная интерпретация реальности, а не фрагментарная либо инфантильная, наивная.

„Мы не реагируем на происходящие события должным образом и потому, что они носят ненасильственный характер, или не носят явного насильственного характера, как мы обычно привыкли понимать агрессию, войну, попирание наших прав и т.д. А предлог сейчас благовидный, медицинского характера. Мы, понимаешь, усиленными методами боремся против какой-то заразы. Кроме того, эти события впервые происходят на глобальном уровне и носят характер военный, но всё-таки биологическая война на уровне всего человечества является беспрецедентным фактом в истории земной цивилизации. Кто же ее авторы? Мы их условно называем „глобалисты”, „закулисье” или „оккультные силы”, которые выводят на сцену своих фронтменов – носителей их месседжей, помыслов, желаний. Мы говорим „Билл Гейтс”, мы говорим „Джордж Сорос”, „клан Рокфеллеров, Ротшильдов” и т.д.”, – отметил Юрий Рошка.

По его словам, этот коллективный враг не имеет территориальной принадлежности, национальных черт, классической формы страны-агрессора.

„Да, зачастую или почти всегда, именно американская империя выступает в роли цивилизационного агрессора и т. д. Но это не значит, что американский народ несет какую-нибудь вину. Это все равно что обвинять русский народ в большевистской революции 1917 г. Они, напротив, являются первой жертвой глобалистских сил, которые захватили власть в США. Но речь не об этом. Действительно, сейчас происходит биологическая война, вирус, конечно, есть, но это дело рук человека. Вот вам и наука, и технологии, и техника. Сатанинские силы умудрились использовать все это во вред, а не на благо человечества”, – сказал аналитик и публицист.

Он отметил, что ненасильственный характер этой войны против человечества мешает нам понять правильно суть происходящего, что речь идет именно о войне против рода человеческого, в отличие от тоталитарных режимов, которые мы знали на протяжении XX века, или в отличие от происходящих постоянно военных агрессий из-за американских гегемонистских планов, агрессивных планов на Ближнем Востоке или других местах.

„Так вот, сейчас то, что происходит, мы называем невоенными войнами, потому что биологическая война она тоже не объявлена. Их главный офис – Всемирная организация здравоохранения – является всего лишь рупором, передающим определенные приказы всему человечеству, которые, к сожалению выполняются”, – подчеркнул Юрий Рошка.

Он перечислил несколько типов данных невоенных войн, назвав первым из них когнитивную войну, которая наносит удар нашим способностям познавать реальность, жизнь и понимать ее правильно.

„Когнитивная война ведется против нас уже давно, посредством системы образования, школы, зомбирования с малых лет в системе образования. У людей с детства формируется определенная матрица интерпретации реальности, которая ничего общего с реальностью не имеет. Когнитивная война ведется ежедневно посредством доминирующей прессы, особенно ТВ – самого мощного рупора по зомбированию масс, а также посредством кинопродукции”, – отметил аналитик и публицист.

Он напомнил о таком понятии, как „голливудизация сознания”, когда современный человек не делает никакого различия между кинопродукцией и реальностью.

„Идет деформация восприятия реальности через постоянный поток кинопродукции, которая перемешивается с реальностью и которая не позволяет четко разобраться в смыслах происходящего. Когнитивная война – это основной метод борьбы за контроль над умами. Технологии контроля за человеческим созданием, мышлением были усовершенствованы в последние десятилетия сногсшибательным образом, так что мы даже не замечаем, что нами манипулируют, нас контролируют, нами играют. Они называют это менеджментом, администрированием восприятия жизни. Всё, что нас окружает, вся медийная среда, всё то, что мы воспринимаем как информацию, деформирует наше сознание и мешает нам критически относиться к реальности и сохранять способность к холодному, трезвому анализу происходящих событий”, – подчеркнул Юрий Рошка.

По его словам, нынешний период, проходящий под медицинским предлогом, носит и сугубо экономический характер, и это и экономическая война.

„Но теперь впервые экономическая война развязана против всех народов мира одновременно. Всемирный экономический форум в Давосе с идеей всемирной перезарузки – это не шутки. Его лидеры не шутят, когда говорят, что собираются упразднить частную собственность на всё – на автомобили, квартиры, желая оставить гражданам только право брать их в аренду у транснациональных корпораций, подминающих под себя все национальные государства. Реализация этого сценария приведет к тому, что реальных собственников будет мало, а все остальные будут их рабами”, – сказал аналитик и публицист.

Он отметил, что экономическая война вступила в новую фазу, и ее цель – обнищание миллиардов людей.

„Нищие хотят есть, а те, кто дает пищу, будут их контролировать. Экономическая катастрофа уже происходит через локдауны, закрытие бизнеса, ограничения передвижения людей, товаров, она преследует и напрямую физическое уничтожение людей. Люди будут умирать от голода, от стрессов, уже выросло число самоубийств. Идет экономическая война против каждого из нас”, – подчеркнул Юрий Рошка.

Он напомнил также о психологической войне, которую особенно в последние годы все остро почувствовали, и отметил, что психологическая атака была настолько сильна, что смогла парализовать волю большинства жителей планеты посредством страха.

„Нас вогнали в страх перед смертью, и наше наивное, тупое желание выжить любой ценой позволяет узурпировать власть во всем мире, во всех странах. Численность протестующих крайне мала. Это незначительная, некритическая масса людей, которых регулярно избивают полицейские, штрафуют за то, что осмелились поставить под сомнение правильность диагноза, сценария, выдвинутого посредством ВОЗ. Страх напрочь парализовал волю к свободе. Мы не сможем пока надеяться на появление достаточного числа храбрых и смелых мужчин, которые могли бы снова помочь обрести нам свои права и свободы. Мы потеряли способность жить спокойно и с достоинством, с гордостью, с сознанием того, что нас никто не имеет права унижать. Нас обдурили, психологически обработали, мы смотрим зомбоящик каждый вечер и глотаем „медийные котлетки” и тупеем безостановочно и безвозвратно”, – заявил аналитик и публицист.

Он обратил также внимание и на культурную войну, которая происходит в последние столетия, а с изобретением телевидения и кинопродукции вошла в новую фазу.

„Основная задачи культурной войны – уничтожение культурных кодов. Отсюда попытки уничтожить все национальные символы, всех национальных героев, исторические фигуры, самых значимых литературных художников, чтобы контролировать народ через уничтожение культурных символов, через массовую культуру. Классику читает все меньше и меньше людей. Уничтожение культуры позволяет тотально манипулировать человеком. Мы стали носителями вируса „экономический человек”. Всё взвешивается через экономические инструменты. Деньги стали мерилом всего. Как в такой ситуации не стать легкой добычей наших врагов, врагов рода человеческого (а речь идет напрямую о сатанинских силах), если у тебя нет духовных скреп, ценностей культурного характера, которые позволяют тебе глубинно понимать смысл происходящего и дают чувство собственного достоинства”, – отметил Юрий Рошка.

По его словам, опасность несет также гендерная война против человечества, поскольку идеология феминизма насаждается давно, и идет война на уничтожение. Все меньше женщин хотят стать матерями, забывают, что женщина должна продолжать род, рожать детей, женщины теряют репродуктивный инстинкт, а мужчины становятся безвольными существами.

„Социальные роли являются не взаимозаменяемыми, а являются взаимодополняемыми. Нормальный человек, только если это мужчина плюс женщина. Мы не индивидуумы. Наша идентичность может быть правильно сформулирована только в той мере, в которой мы осознаем себя как дети наших родителей, как мужья наших жен, как жены наших мужей и так далее. Мы не индивидуумы и не атомы, а мы части нашей семьи, части нашего рода, но мы уже теряем способность это понимать, потому что многие женщины не очень стремятся иметь детей”, – сказал аналитик и публицист.

Он отметил, что все перечисленные виды невоенных войн были бы невозможны без медийных войн, без вовлечения массмедиа, без тлетворного влияния прессы, которая стала средством обогащения людей, работающих в печати.

„Многие журналисты из доминирующих СМИ ведут себя как палачи, лгут, дезинформируют, убивают способность критически мыслить. Главное оружие – страх смерти. Мы перестали быть христианами. Но только истинные христиане могут подняться над своим страхом, держать его под контролем. Но если мы не можем это сделать, мы уже ничтожества, а не люди, значит мы опустились на другой уровень, чем достойный человек”, – отметил Юрий Рошка.

Он затронул также проблему наночастиц, отметив, что нынешние вакцины от коронавируса, скорее всего, содержат наночастицы – нанороботы, которые обладают собственным интеллектом, принимают сигналы через вышки 5G и могут быть активированы в любой момент.

„Это новейшие технологии по контролю над обществом. Об этом говорится и в попавших к журналистам документах DARPA – Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (англ. Defense Advanced Research Projects Agency). Там речь идет о том, что есть виды продовольственных товаров, в которые на протяжении десятилетий впихиваются наночастицы, к примеру, в напиток пепси, шоколад „Нестле”, питьевую воду и т. д. Операция, проводимая под медицинским предлогом, наверняка, связана с сетью 5G и с наночастицами, которые впихивают в еду. Эти частицы живут в организме человека до момента активизации через секретные частоты. И они направлены на уничтожение человека, провоцирование болезней, определение поведения человека. У структур Пентагона есть программа по удержанию под контролем внутреннего населения под воздействием нанотехнологий. В ней даже указаны проценты наночастиц в продуктах. Ставится задача, чтобы 99% населения США получило дозы наночастиц, которые без их активации безвредны. Ты не ощущаешь их до момента Х. Они добавляются как ингредиенты в продукты питания, растительное масло, чай, соки мясные изделия, прохладительные напитки, хлебобулочные изделия и т. д. Идет борьба против технологий 5G, жизненно важная для всего человечества, и мы должны разрушить эти мачты и завоевать право на жизнь”, – заявил аналитик и публицист.

По его мнению, сейчас настало время конца нормального человека как создания божьего.

„Нам готовят судьбу киборгов, готовится смешение между биологическим организмом человека и технологиями. Это будет конец человеческой расы”, – отметил Юрий Рошка.

Он призвал всех, кто хочет продолжения будущего рода человеческого и будущего своих детей, заслужить это будущее через покаяние, молитвы и жизнь по всем законам и канонам православной церкви.

” Каждый из нас должен взять на себя ответственность и не принимать навязываемую властями повестку дня. К примеру, я не буду ни носить маску, ни тестироваться, ни вакцинироваться, я готов пожертвовать всем, чтобы сохранить свое достоинство и свободу и пережить трудный период с достоинством. Я убежден, что нет человеческих сил на планете, способных противостоять этому тотальному злу, и один Господь Бог может их остановить и уничтожить сиюминутно, но для этого мы должны заслужить милость Божью, вернувшись в лоно Церкви”, – подчеркнул в заключение аналитик и публицист.

Источник: https://noi.md

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