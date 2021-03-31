Рошка – об уровнях понимания происходящего и борьбе граждан со злом

Аналитик и публицист Юрий Рошка в своем новом видеообращении к гражданам рассказал о существующих пяти уровнях понимания происходящего и о том, как гражданам нужно бороться со злом, сопротивляться глобальным масонским и сатанинским элитам, глобалистам, чтобы сохранить свои честь, достоинство и свободу.

Он отметил, что посмотрел на днях интересный видеоматериал, который очень точно и удачно характеризует нынешнее состояние дел, и его авторы детально описывают пять уровней понимания происходящего.

„Первый, самый значимый, высший уровень – духовный. За ним следуют: политический, экономический, идеологический, а самый низший уровень – физиологический”, – сказал Юрий Рошка.

По его словам, нынешняя духовная брань и агрессия сатанинских сил против рода человеческого является прямым следствием нашего отступления от веры.

„Все мы, в большей или в меньшей степени, являемся отступниками, мы перестали понимать глубинные смыслы реальности, личной жизни через призму православного видения мира, именно поэтому Господь подвергает нас столь жестокому испытанию”, – сказал аналитик и публицист.

Он отметил, что уровень политический определяется очень просто, для тех кто понял, что же происходит в последний год с человечеством.

„А с нами происходит тотальная война биологического и химического характера на уничтожение человечества, и это происходит впервые, поэтому в это трудно поверить и трудно понять и трудно соизмерить с нашим предыдущим историческим опытом без необходимого понимания религиозного аспекта нынешнего состояния дел”, – подчеркнул Юрий Рошка.

По его мнению, экономический уровень понимания можно было бы назвать и экономической войной против человечества, развязанной сатанинскими силами глобалистов.

„Это сказывается через локдауны, через так называемую самоизоляцию, а точнее, домашний арест. Рушится полностью всемирная экономическая система и благосостояние сотен миллионов и миллиардов людей. Тоненький средний класс, который еще существовал в некоторых странах, исчезает, целые сотни миллионов людей становятся безработными. Мы находимся на пороге тотального продовольственного кризиса, а это значит голод и смерть. И это тоже следствие нашего отступления от веры, и следствие того, что Господь попустительствует этим испытаниям нас с вами”, – сказал аналитик и публицист.

Он отметил, что следующий уровень понимания – идеологический уровень, можно определить следующим образом: волей-неволей большинство из нас уже попали в эту идеологическую матрицу из-за чрезмерного пользования телевизором и доминирующими СМИ.

„Мы проглатываем эту идеологическую формулу понимания реальности из-за неспособности критического анализа состояния дел. Этот идеологический уровень долго готовился, многими десятилетиями нас отучали думать самостоятельно, и все необходимые технологии социальной инженерии были доведены до совершенства, с тем чтобы полностью зомбировать человеческие массы для того, чтобы они добровольно направились в ворота электронного концлагеря, который нам уготовили сатанисты из глобалистских кругов”, – заявил Юрий Рошка.

И, наконец, самый низший уровень понимания – физиологический.

„Конечно, все эти уровни взаимосвязаны, взаимозависимы, но только их значимость не является одинаковой. Низший. физиологический уровень – это наша жажда выжить любой ценой, которая была навязана при помощи всеобщего страха, нагнанного на нас через СМИ глобалистами. Страх перед смертью является основным оружием психологического воздействия в условиях так называемой пандемии. Нам говорят: носите маски, иначе вы все умрете! Соблюдайте социальную дистанцию, иначе вы будете заражаться друг от друга. То есть происходит полное отчуждение человека от другого человека и от общества. Все смотрят на другого, ближнего как на потенциального врага, носителя вируса, который может быть смертельным для того, кто вступает с ним в контакт”, – отметил аналитик и публицист.

Он подчеркнул, что в своем видеоролике Афонские старцы повторяют снова очень понятную формулу: страх смерти не является нормальным состоянием души верующего человека.

„Упрощая, можно сказать, либо ты боишься Господа Бога, либо ты боишься смерти. Если ты не боишься Господа Бога и ты являешься истинным православным, то тебя смерть не страшит. Ты понимаешь, что это не конец, а лишь переход в новую и окончательную реальность”, – сказал Юрий Рошка.

По его мнению, современный человек стал уязвим, поскольку материальные блага или погоня за ними полностью раздавили его душу и понимание смыслов собственного существования.

„Нынешний человек больше думает о том, как жить, а не зачем жизнь. Нужно ответить на вопрос, кого ты все-таки боишься больше: Бога или проклятого вируса? Если ты больше боишься вируса и смерти, то значит тебе не по пути с Господом Ииусом Христом. А если тебе по пути и ты следуешь Господу, тогда тебе и вирус нипочём, и страх перед смертью – ничто”, – заявил аналитик и публицист.

Он обратил внимание на то, что именно поэтому Афонские старцы в своем послании подчеркивают, что нынешний падший человек должен поднять с колен с уровня физиологического понимания состояния дел на уровень духовный, православный, религиозный.

„Идет невидимая война, и мы все являемся вольными или невольными участниками либо бессознательными жертвами этой войны. Я предпочитаю быть активным участником и активно сопротивляться злу. Это важно, чтобы сохранить честь, достоинство, свободу личную и свободу своего народа, своей Родины и в конце концов добиться элементарного права быть нормальными православными в собственной стране, не подвергаясь гонениям со стороны властей при помощи полицейского аппарата под предлогом медицинского характера. Смиренными мы должны быть перед Богом, а перед политической властью, когда она злоупотребляет своим мандатом, мы должны оставаться непокорными людьми с характерами, способными защитить свою честь и достоинство”, – подчеркнул аналитик и публицист.

Он выразил сожаление по поводу того, что молдавское общество разобщено по многим признакам, и люди, вместо того, чтобы направлять свои взоры вверх против общего врага: масонских, сатанинских глобальных элит, пытающихся поработить всё человечество, и бороться с ними, начиная с духовных, религиозных методов, и заканчивая политическими методами, ограничиваются легкой бранью через соцсети либо просто впадают в конформизм, надевают маски-намордники и послушно соглашаются на свое физическое уничтожение.

„Сейчас идет жатва. Дух смерти и сатаны пытается полностью захватить власть на мировом уровне. Сможем ли мы сокрушать нашего врага – зависит напрямую от двух факторов: если у нас еще есть способность возродиться с духовной точки зрения, откреститься от своего атеистического, безбожного прошлого, вернуться в лоно церкви и научиться вновь сражаться с врагом рода человеческого с помощью духовных средств или орудий, какими являются: молитва, крестное знамение, постоянное покаяние, частая и искренняя исповедь, регулярное причащение”, – заявил Юрий Рошка.

„И только если удастся возродиться с духовной точки зрения, стать вновь религиозными людьми, вернуться в лоно церкви и понять, что мы являемся полноценными людьми только в той мере, в которой являемся носителями религиозного сознания, чувства и понимания жизни, и имея эту сильную духовную власть над нашими пороками и недостатками, мы можем ринуться в политический бой. Без этого всякие попытки решить наши сегодняшние проблемы чисто политическими инструментами являются абсолютно беспочвенными и наивными”, – продолжил он далее.

„Выбор за нами: либо со Христом против наших духовных и политических врагов, либо без Христа – верная политическая и духовная смерть”, – подчеркнул аналитик и публицист.

Источник: https://noi.md