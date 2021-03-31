Рошка – о невидимом лице «наших хозяев»

В новом выпуске своей телепередачи «Исповедь христианского оптимиста» публицист Юрий Рошка рассказывает о власти в глобальном масштабе фондов Рокфеллера, Сороса, Билла Гейтса.

Юрий Рошка ссылается на цитату из книги Юстаса Маллинза «Мировой порядок. Наши тайные рулевые (Глава VIII, «Фонды»). По мнению Рошки, эта глава заслуживает того, чтобы ее внимательно изучили, поняли и усвоили, и тогда целый ряд недоразумений, связанных с общественной жизнью в нашей стране или событиями, происходящими в международном масштабе, станет намного понятнее для всех.

Глава VIII, «Фонды»

«Мы можем задаться вопросом, если Мировой Порядок находится под контролем, зачем нужен «Институт Мирового Порядка»? Зачем нужны фонды в качестве гауляйтеров для контроля над Порядком (DEX: GÁULEITER – руководитель округа в нацистской Германии или на территории, оккупированной нацистской Германией). Ответ в том, что Мировой Порядок правит именно потому, что скрывает свою силу; он отрицает, что такое существует. И это несмотря на то, что его сила проявляется повсюду: в правительстве, в образовании, в религиозных орденах, в войнах, революциях и голоде, которые так тщательно планируются и исполняются. Мировой порядок, как и мафия, отказывается признать свое существование. Его подчиненные приходят и уходят, но Порядок остается неизменным. Когда слишком много людей обнаруживают Совет по международным отношениям, власть переходит к Бильдербергскому клубу или Трехсторонней комиссии. Контроль, осуществляемый Порядком, остается постоянным.

29 апреля 1984 г. New York Times отметила, что 1400 официальных лиц (американцев) посетили ежегодное собрание Совета фондов. В Соединенных Штатах насчитывается 21 796 фондов, которые в 1983 г. распределили 3 миллиарда 400 миллионов грантов. Эти гранты предоставляются только тем, кто реализует программу Мирового Порядка, цель которой – мировое рабство».

Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит.

Источник: https://noi.md

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