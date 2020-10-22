Рошка: „К Молдове относятся как к вассалу Западной империи”

На всем постсоветском пространстве, а также в странах третьего мира стало плохой традицией, когда послы США и ЕС учат общественность, а также руководство страны, как нужно думать, что хорошо и что плохо.

Именно так прокомментировал журналист и политолог Юрий Рошка позицию главы делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко, назвавшего тезисы, высказанные депутатом от ПСРМ Богданом Цырдей в своей недавно выпущенной книге «Гражданское общество Республики Молдова: спонсоры НПО, культурные войны», нападками в адрес гражданского общества и независимой прессы.

По словам Рошки, подобными вмешательствами западные депутаты бросают вызов независимости стран, в которых они аккредитованы, и явно превышают свои полномочия.

«Следовало бы после первого такого заявления, (дипломатов. – Прим. ред.) вызвать их в Министерство иностранных дел и предупредить, что если они будут делать публичные заявления, касающиеся внутренней жизни страны, в которой они аккредитованы, они будут изгнаны из страны. Люди, имеющие статус дипломата, могут выступать только с положительными посланиями – поздравлениями по случаю национального дня, высказыванием своего мнения о культурной ценности, культурном событии, высказываниями, связанными с гуманитарными вопросами. Ни в коем случае не с критическими высказываниями, а так как они все-таки присутствуют, это должно быть понято только одним образом: Республика Молдова рассматривается как вассал Западной империи, глобального Запада, воплощающего США и ЕС. Это абсолютно возмутительно и недопустимо, но, к сожалению, обычно политики не критически реагируют на подобные сообщения, потому что боятся доминирующего политического, финансово-экономического, культурного и медиа-присутствия Запада в соответствующих странах.

И Цырдя совершенно прав, утверждая, что в Молдове господствует эта „НПОкратия”, которая работает рука об руку с представителями западного империализма, чтобы продолжить вассализацию Республики Молдова, чтобы углубить процесс психологической, интеллектуальной, медиа и экономической колонизации страны», – отметил Юрий Рошка в интервью Noi.md.

Аналитик считает, что все эти действия являются не чем иным, как конкретными шагами к созданию модельного правительства, к созданию единого командного центра, который диктует всем странам поведение в различных областях: примером этого является управление кризисом COVID-19 в медицине.

«Это типичный случай, и я уверен, что г-н Цырдя способен и готов отреагировать, но мне жаль, что другие руководящие лица и политические партии избегают критической реакции в этом отношении. У меня была возможность делать это очень часто, регулярно, когда послы ЕС совершали такие вмешательства во внутренние дела Республики Молдова. Это не входит в обязанности посла, независимо от его ранга, выражать ценные суждения в этом отношении», – заключил Юрий Рошка.

Отметим, что посол Европейского союза в Республике Молдова Петер Михалко заявил, что встревожен «грубыми, необоснованными и злонамеренными нападками на гражданское общество и независимые СМИ в Республике Молдова», изложенными, по его мнению, в книге Богдана Цырди.

Источник: https://noi.md/ru