Рошка: «Фермеры должны протестовать также и перед супермаркетами»

Аналитик Юрий Рошка высказался о протесте фермеров в стране в новом выпуске своей телепередачи «Исповедь христианского оптимиста». Рошка отметил, что какими бы оправданными ни были эти протесты против властей, столь же оправданными могли бы быть протесты, организованные теми же фермерами перед супермаркетами страны: такими, как сеть магазинов Kaufland или Metro. Протесты также должны проходить в штаб-квартирах крупных компаний, импортирующих сельскохозяйственную продукцию.

По его словам, основная экономическая болезнь Республики Молдова вызвана режимом свободной торговли, наложенным Западом на постсоветские государства.

«Протесты тех, кто находится в центре столицы, хотя и оправданы, но частичны и наивны, пока Республика Молдова наводнена сельскохозяйственной продукцией из-за границы. Сколько бы вы ни просили правительство дать вам милостыню, субсидий, снизить налог на добавленную стоимость, это не решает проблемы Республики Молдова. Выступающие в центре столицы не всегда достойные люди. Они своего рода лидеры, управляющие огромными сельскохозяйственными угодьями. Сомневаюсь, что просьба этих групп, оказывающих давление, в случае полного удовлетворения требований, была бы ощутима в карманах простых сельских жителей», – считает Юрий Рошка.

Аналитик также отметил, что структура аграрной отрасли в Республике Молдова деформирована, нефункциональна. «Нам нужна местная ферма, сельское хозяйство мелких собственников, которые удовлетворят внутренний рынок», – заявил Рошка.

Он добавил, что экономический суверенитет – это золотое правило для любого государства, которое хочет возродиться в экономическом отношении и не находиться в положении страны, в которую вторгаются иностранные товары и которая предоставляет дешевую и неквалифицированную рабочую силу за рубежом

Источник: https://noi.md