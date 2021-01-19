Рошка: «Если мы не восстанем сейчас, завтра будет слишком поздно»

Игры в демократию закончились. Эпоха либерализма с мифом о правах человека в качестве идеологической основы также закончилась. Об этом Юрий Рошка рассказывает в новом выпуске телепередачи «Исповедь христианского оптимиста». „На вопрос, почему мы только что вступили в решающую, ускоренную фазу реализации старого плана массового убийства населения мира и превращения выживших в недочеловеческих существ, лишенных автономного разума и свободы действий, мы отвечаем еще раз. Причин будет как минимум три:

1. Технократия считает, что ей удалось идиотизировать массы с помощью телевидения и других средств интеллектуального уничтожения до такой степени, что они больше не находятся в состоянии сплошного восстания.

2. Огромный научно-технический скачок позволяет полностью реализовать проект.

3. Мировым оккультным силам удалось поставить своих марионеток во главе государств по всему миру (особенно в странах, имеющих значение с точки зрения геополитического веса). В то же время был стандартизирован политический спектр, так что оппозиция так же послушна Мировому Правительству, как и действующий президент.

Люди добрые, запомните! Люциферианские силы собираются быстро положить конец человеческой расе, которую создал Бог. Если мы не восстанем, если мы не выступим против именно СЕЙЧАС, завтра будет слишком поздно. И пути назад не будет. Игра окончена, как говорят англичане. Игра окончена. Бояться действительно глупо и смешно. Потому что, если этим мерзким сатанистам удастся осуществить свой план, у нас все равно не будет жизни.

Не забывайте, жизнь – это божественный дар. И Бог, дающий жизнь, сотворил нас свободными. И если мы добровольно откажемся от своей свободы, почему бы нашему Создателю не позволить нам лишить нас жизни, которой мы больше не заслуживаем? Если страх и глупость одолели человеческий инстинкт самосохранения, у Бога тоже нет причин обращать свое лицо к нам», – сказал Рошка.

Источник: https://noi.md

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