Родители должны вверять своих детей Богу. Святой Паисий Святогорец

Бог дал первозданным людям — Адаму и Еве — великое благословение быть Его со-творцами. Родители, деды, прадеды, в свою очередь, тоже являются сотворцами Бога, потому что они дают своим детям тело. Бог, если можно так выразиться, обязан заботиться о детях.

Когда дитя принимает Святое Крещение, Бог выделяет ему и Ангела, чтобы тот охранял ребёнка. Таким образом, ребёнок охраняется Богом, Ангелом Хранителем и родителями.

Ангел Хранитель всегда находится вблизи ребёнка и помогает ему. Чем взрослее становится ребёнок, тем больше его родители освобождаются от ответственности. Если родители умрут, то Бог — и с высоты, и вблизи, а Ангел Хранитель вблизи — продолжают охранять ребёнка постоянно.

Родители должны духовно помогать детям, когда те еще маленькие, потому что, когда они маленькие, их недостатки тоже малы, и их легко отсечь. Они похожи на молодую картошку, кожица которой легко сходит, стоит только потереть. Однако если картошка полежит, то потом, чтобы её очистить, потребуется нож.

А если она ещё и подпорчена, то надо врезаться этим ножом глубже. Если с младых ногтей дети получат помощь и наполнятся Христом, то они останутся близ Него навсегда. Даже если, подрастая, они немножко собьются с пути по причине возраста или дурной компании, то снова придут в себя. Ведь страх Божий и благоговение, которым были напоены их сердца в юном возрасте, никогда уже не смогут в них исчезнуть.

Впоследствии в подростковом — самом трудном — возрасте тревога родителей за детей становится больше. Эта тревога продолжается до того времени, пока родители не дадут детям образования и не выведут их на путь самостоятельной жизни. Когда дети находятся в этом возрасте, родителям надо сделать всё, чтобы им помочь.

А то, что превосходит родительские силы, следует возложить на Всесильного Бога. Если родители вверят своих детей Богу, то Бог обязан помочь в том, чего нельзя сделать по-человечески. К примеру, если дети не слушаются родителей, то родители должны вверить их Богу, а не вдаваться в изыскивание различных способов, чтобы их „сломать”. В таком случае мать должна сказать Богу следующее: „Боже мой, мои дети меня не слушаются. Я не могу ничего сделать. Позаботься о них Сам”.

На меня произвела впечатление одна мать, пришедшая несколько дней назад сюда на всенощное бдение. Я знал эту женщину давно. Она подошла меня поприветствовать. Увидев, что вместе с ней только старшие дети, я спросил: „А где же малыши?” — „Дома, Герон-да, — ответила она. — В такой праздник мы с мужем хотели пойти на бдение и поэтому решили: „Раз мы пойдем на бдение, а не на развлечения, то Бог пошлет Ангела, чтобы тот охранял наших малышей в наше отсутствие”.

Такое доверие сегодня встречаешь редко, ведь в наши дни иссякло как доверие детей к родителям, так и доверие родителей к Богу. Часто слышишь, как многие родители говорят: „Но почему именно наш ребёнок сбился с пути и пошел по кривой дорожке? Ведь мы же в Церковь ходим!” Такие родители не дают „отвёртку” Христу, чтобы Он подтянул их детям кой-какие винтики.

Они хотят справиться со всем сами. Такие родители мучаются эгоистичной тревогой до тех пор, пока не становятся больными — и это при том, что есть Бог, хранящий их детей, к тому же и Ангел Хранитель постоянно находится вблизи них и тоже их охраняет. Эти люди — несмотря на то что они верующие — ведут себя так, словно Бога не существует, словно не существует Ангела Хранителя.

Они препятствуют божественному вмешательству. Наоборот — им необходимо смиряться и просить помощи у Бога. И тогда Благий Бог покроет и защитит их детей.

Источник: https://3rm.info

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