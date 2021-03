Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia

Troparul Sff. 40 de Mucenici, gl. 1:

Alt tropar al Sff. 40 de Mucenici, gl. 1:

Condacul Sff. 40 de Mucenici, gl. 6:

Acatistul Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Aparatoarei intruniri pentru credinta, Mucenicilor de patruzeci, care in iezerul Sevastiei s-au aruncat de inchinatorii la idoli, veniti sa praznuim cu dragoste pomenirea lor. Ca vrednici sunt a ne izbavi de toata primejdia prin rugaciuni catre Dumnezeu si sa cantam: Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Icosul 1:

Ingerii din cer cu cununi de cinste s-au aratat sufletele voastre cele nevestejite de durerea trupului, ca suferind rabdati asprimea gerului, ca si tinerii evrei care oarecand vapaia focului privind, cantau: pe Domnul lucrurile laudati-L si preainaltati-L intru toti vecii! Pentru aceasta si noi cantam asa:

Bucura-te, turma a adevaratului Pastor;

Bucura-te, ca prin ale Lui invataturi ai aflat mantuirea;

Bucura-te, ca printr-Insul ti s-au deschis usile Raiului;

Bucura-te, ca ai dobandit viata cea nemuritoare;

Bucura-te, ca ai defaimat fagaduintele barbarilor;

Bucura-te, ca te-ai lepadat de cinstea celor necredinciosi;

Bucura-te, in suferinta cu totul nestramutata;

Bucura-te, in biruinta multora neasemanata;

Bucura-te, in lupte desavarsit nerusinata;

Bucura-te, in ispite fara preget neaplecata;

Bucura-te, ca in chinuri ai stat neintristata;

Bucura-te, visteria lui Hristos cea nedesarta;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 2:

Voievodului ce va indeamna din porunca imparatului sa aduceti jertfa cipistii idolesti, cu un gand i-ati raspuns, fara sfiala: ca daca pentru imparatul cel pamantesc, intru razboaie ati biruit pe vrasmasi, cu cat mai vartos pentru Imparatul cel fara de moarte nevoindu-va, veti surpa si veti birui a lui rautate, cantand: Aliluia!

Icosul 2:

Graiurile acestea auzindu-le, Agricola a zis catre Sfinti: una din doua sta inaintea voastra sa alegeti: ori zeilor sa aduceti jertfe si sa luati mari daruri, ori nesupunandu-va sa fiti din oaste izgoniti si pedepsiti, catre care ei au raspuns ca „Domnul se ingrijeste de noi in cele de folos”; pentru aceasta le cantam:

Bucurati-va, ostasii lui Hristos;

Bucurati-va, Sfintilor Mucenici;

Bucurati-va, rabdatori de chinuri;

Bucurati-va, cei binecredinciosi si intelepti;

Bucurati-va, ca ati defaimat tagaduintele netrebnice;

Bucurati-va, ca ati rusinat pe cei necredinciosi;

Bucurati-va, ca ati luptat impotriva iernii;

Bucurati-va, ca ati nazuit la puterea lui Dumnezeu;

Bucurati-va, ca ati dobandit mila si dragostea Lui;

Bucurati-va, ca s-au scris numele voastre in ceruri;

Bucurati-va, ca v-ati invrednicit de asemenea dar;

Bucurati-va, plinirea randuielii sfinte;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 3:

De vreme ce singur marturisesti, au zis Sfintii ostasi voievodului, ca in mana noastra sta a dobandi dragostea sau ura ta, sa nu ne iubesti pe noi caci esti fara de lege si de intunericul ratacirii cuprins; ci mila lui Dumnezeu cel atotputernic sa fie cu noi, caci Lui Ii cantam: Aliluia!

Icosul 3:

Marturia Sfintilor umpland de manie pe pagan, a poruncit ca sa-i arunce in temnita. Iar sfantul Kyrion a zis catre dansul ca de la imparat nu ai stapanire a ne munci, fara numai a cerceta plecarile noastre. Dupa care cuvinte, el n-a mai indraznit a-i schingiui, insa indata i-a intemnitat; iar noi, cu evlavie, cantam asa:

Bucura-te, Kyrion inteleptule;

Bucura-te, al fratiei aparatorule;

Bucura-te, al semetiei invingatorule;

Bucura-te, nadejdea celor de o credinta cu tine;

Bucura-te, lauda legii lui Hristos;

Bucura-te, stalpul Bisericii Rasaritului;

Bucura-te, ocrotitorul cetei tale ;

Bucura-te, risipitorul eresurilor;

Bucura-te, chinuire neclintita;

Bucura-te, vas ales spre mantuire;

Bucura-te, trambita insuflata de Duhul Sfant;

Bucura-te, paza cetei tale;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 4:

In temnita sezand Sfintii, inteleptul Kriton nu inceta a-i povatui zicand ca precum cu un suflet si cu un gand am vietuit, asa si mucenicia sa o savarsim impreuna; si precum am placut imparatului celui muritor, asa si Celui fara de moarte, Imparatului Hristos Dumnezeu, sa ne sarguim a fi iubiti si sa-I cantam: Aliluia!

Icosul 4:

Petrecand ostasii inchisi sapte zile, a opta a venit Licie voievodul, de imparatul trimis, ca sa-i judece cu Agricola dimpreuna. Ei, insa, fara a se infricosa, mergand la infatisare, se rugau impreuna citind psalmul lui David: ” Dumnezeule, intru numele Tau marturiseste-ne si intru puterea Ta ne judeca”; iar noi le cantam acestea:

Bucura-te, turma mica;

Bucura-te, ceata Sfanta;

Bucura-te, ca in cuget ai fost una ravnitoare;

Bucura-te, si in trup cu un gand patimitoare;

Bucura-te, in razboi agera biruitoare;

Bucura-te, de vrasmasi vrednica invingatoare;

Bucura-te, a paganilor stea luminatoare;

Bucura-te, la nevoi tuturor folositoare;

Bucura-te, ca in munci ai putut fi rabdatoare;

Bucura-te, ca de idoli n-ai vrut a fi patimitoare;

Bucura-te, de eresuri strasnica prigonitoare;

Bucura-te, crestinilor vesnica aparatoare;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 5:

Stand Sfintii inaintea lui Licie, acesta le-a grait: voi poate mai mari dregatorii asteptati de la imparatul? eu sunt trimis a vi le da voua, de va veti supune legilor tarii ca sa jertfiti zeilor. Iar Sfantul Candidus i-a raspuns: Nu numai dregatoria nu voim cu asemenea cuvinte, dar si trupurile noastre va dam spre a dobandi dragostea Mantuitorului nostru Hristos, Caruia ii cantam: Aliluia!

Icosul 5:

Indata dar, voievodul a poruncit slujitorilor ce ii pazeau ca sa-i loveasca cu pietre spre a le astupa gurile; pietrele insa se rasfrangeau si tot asupra celor ce le azvarleau se intorceau, incat se ucideau unii pe altii. O, minune! strigau Sfintii, intarindu-se in credinta; iar noi le cantam:

Bucurati-va, ca ati biruit pe satana;

Bucurati-va, ca ati rusinat pe Licie;

Bucurati-va, ca ati uimit pe strajerii lui;

Bucurati-va, ca ati imbarbatat toata ostirea;

Bucurati-va, pentru asemenea mare fapta;

Bucurati-va, ca ati facut a se minuna popoarele;

Bucurati-va, ca ati luminat intelegerea privitorilor;

Bucurati-va, ca ati ingrozit pe inchinatorii la idoli;

Bucurati-va, ca pentru voi s-a aratat puterea Duhului Sfant;

Bucurati-va, ca intru voi a stralucit raza dumnezeirii;

Bucurati-va, ca prin voi s-au intors multi eretici la credinta;

Bucurati-va, cei intocmai astazi cu ingerii;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 6:

Voievodul rusinat vazandu-se si nestiind ce sa mai zica, striga catre popor ca vrajitori sunt. Iar Sfantul Domnus i-a raspuns cu indrazneala, ca Dumnezeu a voit ca fetele celor fara de rusine ce hulesc pe Fiul Sau, sa se zdrobeasca, si astfel sa cunoasca puterea lui Hristos si sa-I cante: Aliluia!

Icosul 6:

Si iarasi ducandu-i pe Sfinti la inchisoare, ei se rugau cantand psalmul proorocului ce zice: „Precum sunt ochii slugilor la mana stapanilor, asa sunt ochii nostri catre Domnul…”. Atunci glasul Domnului a grait catre dansii zicand: ” Cel ce crede intru Mine, de va muri, viu este”; pentru aceasta sa-i cinstim si sa zicem asa:

Bucurati-va, intru Domnul, Care a grait catre voi;

Bucurati-va, cei ce v-ati invrednicit de asemenea cinste;

Bucurati-va, ca v-ati intarit prin putere de sus;

Bucurati-va, ca v-ati socotit intocmai cu Apostolii;

Bucurati-va, ca cuvantul lui Dumnezeu s-a rostit catre voi;

Bucurati-va, ca Cel ce S-a suit pe Cruce, S-a pogorat si in temnita;

Bucurati-va, ca Fiul Fecioarei intru voi S-a salasluit;

Bucurati-va, ca biruitori v-ati aratat cu puterea Crucii;

Bucurati-va, ca Mielul lui Dumnezeu v-a randuit rabdarea Sa;

Bucurati-va, cantaretilor de cantari duhovnicesti;

Bucurati-va, organe bine rasunatoare;

Bucurati-va, strune cuvantatoare;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 7:

Dupa ce a stralucit ziua cea mult dorita de Sfinti, s-au dus ei din temnita inaintea tiranilor, carora le-au grait asa: Faceti-ne noua ce veti voi, ca suntem crestini si nu ne vom inchina zeilor vostri. Atunci au vazut ei pe diavolul langa Agricola stand si la urechi soptind. Dupa care, iarasi cu credinta au strigat: Aliluia!

Icosul 7:

Neputand a suferi mai mult Agricola si Licie defaimarea ce le faceau Sfintii, au poruncit ostasilor sa-i lege si sa-i impinga ca pe o turma de oi in iezerul de langa cetatea Sevastiei, ca era vifor mare si nu credeau a rabda asprimea timpului, inconjurandu-i cu ostasi; ei insa cu fata vesela au primit pedeapsa aceasta, pentru care le cantam:

Bucurati-va, ca ati iesit din cetele paganesti;

Bucurati-va, ca intrati in legiunile ceresti;

Bucurati-va, ca va gonesc voievozii intunericului;

Bucurati-va, ca va primesc incepatorii luminii;

Bucurati-va, ca ingerii privindu-va se veselesc;

Bucurati-va, ca diavolii plangand se tanguiesc;

Bucurati-va, ca heruvimii va umbresc sub aripile lor;

Bucurati-va, ca puterea iadului se zdrobeste de sfaturile voastre;

Bucurati-va, ca serafimii canta si praznuiesc;

Bucurati-va, ca Agricola si Licie se ocarasc;

Bucurati-va, ca apele Sevastiei v-au spalat de pacate;

Bucurati-va, ca in ele ati primit botezul;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 8:

Dupa ceasul intai din noapte, gerul intarindu-se foarte cumplit, trupurile Sfintilor inghetasera incat se puteau frange. Unul, insa, dintr-insii, nemaiputand rabda aceasta asprime, fiind slab de credinta, s-a despartit de ceata cea sfanta si a alergat la o baie pe care o facuse voievodul inadins pe malul iezerului pentru cel care s-ar intoarce din credinta sa, dar toti ceilalti cu un glas ziceau: Aliluia!

Icosul 8:

Punandu-se Sfintii la rugaciune cu smerenie, spre a nu se putea rapi de puterea diavolului, catre ceasul al treilea a stralucit peste ei o lumina mare de s-a incalzit vazduhul, gheata s-a topit si apa s-a facut priincioasa. Iar acel dintre ei care alergase la baie s-a desfacut ca ceara de caldura focului; pentru care sa cantam Sfintilor acestea:

Bucurati-va, ca ati imblanzit stihiile;

Bucurati-va, ca iezerul de gheata s-a topit;

Bucurati-va, ca apele cele amare s-au facut priincioase;

Bucurati-va, ca crivatul si-a schimbat puterea sa;

Bucurati-va, ca v-ati izbavit de iarna suferintei;

Bucurati-va, ca ati dobandit caldura Raiului;

Bucurati-va, ca din intuneric ati iesit la lumina;

Bucurati-va, ca lepra pacatelor s-a curatit de pe voi;

Bucurati-va, ca Soarele dreptatii v-a stralucit voua;

Bucurati-va, ca dorinta barbarilor a ramas rusinata;

Bucurati-va, ca hotararea voastra a stat nestramutata;

Bucurati-va, ca ati dobandit dumnezeiasca bunavointa;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 9:

In acea vreme mai marele temnitei, vazand lumina si uitandu-se la cer, a vazut treizeci si noua de cununi stralucite ca soarele, pogorandu-se spre Sfinti si intelegand ca a patruzecea lipsea pentru acel ce se indoise, a strigat catre strajeri aruncandu-se in iezer: si eu marturisesc pe Hristos de adevaratul Dumnezeu si ii cant Lui: Aliluia!

Icosul 9:

Cu aceasta urmare a temnicierului, numarul Mucenicilor implinindu-se dupa raduiala de sus hotarata, diavolul nemaiputand rabda marimea de suflet al lor, in chip de om se tanguia pe tarmuri, zicand: Cum boierii de au lasat nechinuiti pe acesti ostasi semeti pana a nu-i da in apa; iar noi, pomenind numele lor, cantam:

Bucura-te, Kyrion;

Bucura-te, Candidus;

Bucura-te, Domnus;

Bucura-te, Hesychius;

Bucura-te, Heraclie;

Bucura-te, Smaragdus;

Bucura-te, Evnoicus;

Bucura-te, Valens;

Bucura-te, Vivian;

Bucura-te, Claudiu;

Bucura-te, Priscus;

Bucura-te, Teodul;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 10:

Iar a doua zi venind necuratii tirani la iezer, au vazut pe Sfinti vii si nevatamati de asprimea gerului cu temnicierul dimpreuna, de care minunandu-se mai ales, fiind cel mai credincios slujitor al lor, au intrebat pe ostasi pricina si ei le-au povestit ceea ce urmase dupa lumina, si cum s-a aruncat in apa, marturisind pe Hristos si cantand: Aliluia!

Icosul 10:

Atunci tiranii de manie umplandu-se, au poruncit ca legandu-i sa-i traga spre mal si ducandu-i la locul cel de munca, au judecat ca sa le sfarame gleznele cu ciocane, care munca savarsindu-se cu multa cruzime, maica unuia din Sfinti ce se numea Meliton si era tanar foarte, intamplandu-se de fata, cu jale mare il imbarbata, strigand catre dansul si catre ceilalti:

Bucura-te, fiul meu cel iubit care astazi te preaslavesti;

Bucura-te, Ioane, mult rabadatorule;

Bucura-te, Eutihie, inteleptule;

Bucura-te, Xanthius, indreptatorule;

Bucura-te, Aelian, prefericitule;

Bucura-te, Sisinnius, cel viteaz;

Bucura-te, Aggias, de Dumnezeu iubite;

Bucura-te, Meletie, primitorule de straini;

Bucura-te, Flaviu, cel cu nume mare;

Bucura-te, Acacius, fara de rautate;

Bucura-te, Ecdicius, invatatorule;

Bucura-te, Lisimah, de vrasmasi risipitor;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 11:

Cand Mucenicii erau chinuiti de ostasi, gura lor nu inceta a rosti rugaciunea aceasta: Sufletul nostru ca o pasare s-a izbavit din cursa vanatorilor; cursa s-a sfaramat si noi ne-am izbavit; ajutorul nostru este intru numele Domnului; si asa graind si-au dat sufletul in mainile lui Hristos cantand: Aliluia!

Icosul 11:

Dar dupa ce s-au savarsit din viata ca niste jertfe ale lui Hristos, voievozii intunericului au poruncit slugilor sa puna trupurile Sfintilor in carute si sa le duca la ardere, spre a nu ramane crestinilor nici o nadejde de mangaiere, nestiind ce va urma. Noi insa, slavindu-i, cantam acestea:

Bucura-te, Alexandru, aparatorule;

Bucura-te, Ilie, cu Tezviteanul petrecatorule;

Bucura-te, Gorgonius, lauda Armeniei;

Bucura-te, Teofil, alesul lui Dumnezeu;

Bucura-te, Domitian, cuviosule;

Bucura-te, Gaius, preafericitule;

Bucura-te, Leontie, mandria imparatilor;

Bucura-te, Atanasie, dulceata preotilor;

Bucura-te, Chiril, mangaietorule;

Bucura-te, Sacerdon, preaminunate;

Bucura-te, Nicolae, cel milostiv;

Bucura-te, Valeriu, stegarul credintei;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 12:

Si dupa ce s-au savarsit Sfintii, acel mai tanar, Meliton, dand inca semne de viata, tiranii au poruncit sa nu-l duca la ardere, voind inca sa-l mai munceasca; maica sa, insa, ridicandu-l pe umerii ei, l-a dus la ceilalti, ca dimpreuna sa se topeasca trupurile lor; insa pe drum si-a dat sufletul cantand: Aliluia!

Icosul 12:

Nici focul, nici apele n-au putut mistui Sfintele Moaste ale Mucenicilor. Ca, arzand lemnele, oasele lor au ramas nevatamate. Si in apa aruncandu-i, a treia zi s-au aratat episcopului Armeniei, anume Petru, la mijlocul noptii, ca niste lumini stralucind, de unde i-au scos si i-au asezat la locuri de cinste, cantand:

Bucura-te, Philoctemon, iubitorule de cinste;

Bucura-te, Severian, facatorule de minuni;

Bucura-te, Chudion, managaierea bolnavilor;

Bucura-te, Agalae, bucuria celor intristati;

Bucurati-va, stele neapuse ale Armeniei;

Bucurati-va, crini nevestejiti ai Sevastiei;

Bucurati-va, ca numele voastre s-au scris in ceruri;

Bucurati-va, ca v-ati incununat prin ingeri;

Bucurati-va, ca ati surpat puterea idoleasca;

Bucurati-va, ca ati sporit gloria crestineasca;

Bucurati-va, odraslele nemuritoare;

Bucurati-va, oastea cea biruitoare;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, de trei ori fericita si preanevinovata ceata a Mucenicilor! tie ne rugam, grabeste de intareste credinta noastra cu ajutorul tau cel Sfant, ca printr-insa sa dobandim cele de folos, cu mila dumnezeiasca, ferindu-ne de dureri, de boli, de primejdii si de alte rautati, ca impreuna cu tine sa cantam: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Ingerii din cer cu cununi de cinste s-au aratat sufletele voastre cele nevestejite de durerea trupului, ca suferind rabdati asprimea gerului, ca si tinerii evrei care oarecand vapaia focului privind, cantau: pe Domnul lucrurile laudati-L si preainaltati-L intru toti vecii! Pentru aceasta si noi cantam asa:

Bucura-te, turma a adevaratului Pastor;

Bucura-te, ca prin ale Lui invataturi ai aflat mantuirea;

Bucura-te, ca printr-Insul ti s-au deschis usile Raiului;

Bucura-te, ca ai dobandit viata cea nemuritoare;

Bucura-te, ca ai defaimat fagaduintele barbarilor;

Bucura-te, ca te-ai lepadat de cinstea celor necredinciosi;

Bucura-te, in suferinta cu totul nestramutata;

Bucura-te, in biruinta multora neasemanata;

Bucura-te, in lupte desavarsit nerusinata;

Bucura-te, in ispite fara preget neaplecata;

Bucura-te, ca in chinuri ai stat neintristata;

Bucura-te, visteria lui Hristos cea nedesarta;

Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!

si Condacul 1:

Aparatoarei intruniri pentru credinta, Mucenicilor de patruzeci, care in iezerul Sevastiei s-au aruncat de inchinatorii la idoli, veniti sa praznuim cu dragoste pomenirea lor. Ca vrednici sunt a ne izbavi de toata primejdia prin rugaciuni catre Dumnezeu si sa cantam: Bucura-te, ceata prealuminata a Mucenicilor!