ÎPS Teodosie: ”Vor să ne extermine, vor să termine cu ortodoxia!”

”Am fost cu gândul la Sf. Ecaterina. Mă întreba: s-au întors acei călăi din secolul 3? Pentru că asta se întâmplă?!”

În biserică am simțit că sunt agresat. Nu am putut să țin niciun cuvânt pentru credincioși. Unii ajunseseră în interior, alții erau afară, dar era o dezordine totală, nu am văzut niciodată așa ceva, iar poliția împingea în toate părțile.

Cum să ținem slujba afară, la doar 2 grade? Oamenii se îmbolnăvesc, nu pot să reziste mai mult de o zi sau două! Și abia atunci vor face gripe grave sau acest Covid, atunci se vor îmbolnăvi.”

ÎPS Teodosie a relatat în direct la tv, miercuri seara, un episod petrecut miercuri dimineața, la Constanța, unde polițiștii au intrat într-o biserică în care slujea și i-a scos cu forța pe credincioși pentru că nu purtau mască și nu respectau distanța socială. Arhiepiscopul Tomisului acuză autoritățile și Guvernul Ludovic Orban că ar avea în plan distrugerea ortodoxiei.

”Au intrat în biserică, atunci când împărtășeam. Niciodată nu am pățit așa ceva. Au strigat, i-au împins să iasă afară. Vom face plângere penală. Biserica este de drept privat și trebuie să ceară voie ca să intre. Nu puteam sluji afară, erau două grade. Vor să termine cu ortodoxia! Cum să stea oamenii la 2-3 grade afară? Se îmbolnăvesc cu toții. La Baia Mare (și în Baia Mare este carantină n.n.) s-a dat o hotărâre să se intre în biserică, cu distanțare, cu mască, dar să nu se stea afară, ca la Constanța.

Încă nu am primit niciun răspuns de la premier, la scrisoarea trimisă. Ei încalcă Constituția. Am simțit că sunt agresat. Nici nu am putut să țin cuvânt. Polițiștii și jandarmii împingeau credincioșii, m-au obstrucționat.”, a spus ÎPS Teodosie la România TV.

