IPS Teodosie: Nu mă vaccinez pentru că nu am nevoie; mă împărtășesc zilnic și vaccin mai mare ca asta, mai puternic, nu este altul

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfințitul (ÎPS) Teodosie, a afirmat, miercuri, că are alergii și nu se vaccinează împotriva COVID-19, susținând că nu ar avea de ce să facă acest lucru deoarece nu se îmbolnăvește, transmite presa locală.

ÎPS consideră că preoții nu sunt medici ca să recomande vaccinul și că acest lucru ar fi o depășire a cunoștințelor și atribuțiilor acestora.

Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă s-a vaccinat împotriva COVID-19.

„Nu, că am alergii și nu mă vaccinez. Nu am de ce că nu mă îmbolnăvesc. (…) Vaccinul nu este obligatoriu. Chiar l-am auzit pe domnul președinte și ieri. Nu este obligatoriu și mai ales este un vaccin care e făcut în pripă. De aceea sunt în fiecare zi surprize pentru că trebuie să fie pregătiți oamenii, sunt oameni cu anumite afecțiuni care datorită vaccinului, iată, cedează, unii mor, alții paralizează și trebuie să fim atenți. Noi nu suntem medici ca să recomandăm vaccinul. Ar fi o depășire a cunoștințelor și atribuțiilor noastre”, a declarat ÎPS Teodosie.

El a mai fost întrebat dacă recomandă crendincioșilor care vin la biserică să se vaccineze deoarece ar fi unii preoți care îndeamnă la acest lucru.

„Nu e treaba mea. Nu îmi aparține mie acest mesaj. (…) Sunt preoți din diferite locuri, eu îi păstoresc pe cei de aici, din Dobrogea. Nu le interzic, nu le recomand”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

„I-am ajutat pe preoți cu medicamente de la domnul George Becali”

Întrebat dacă are o evidență a preoților din Constanța diagnosticați cu COVID-19, ÎPS Teodosie a răspuns: „Nu. Care s-au mai infectat, am și spus-o, i-am mai ajutat cu medicamente de la domnul George Becali, am trimis și în Bihor și în alte părți (Arbidol și Ivermectină – nota red. AN). Un om foarte bun la suflet, care a căutat să ajute oamenii, dar este împiedicat de multe ori, că binele este totdeauna pândit și sancționat pentru că Satana este împotriva Binelui”.

El a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre vaccinul anti-COVID.

„Nu am părere. Am o părere că nu e perfect. Atât. Nu mi-e teamă (să îl fac – n.r.), nu trebuie să-l fac pentru că cine are alergii nu trebuie să facă, așa cred. Nu am nevoie, mă împărtășesc zilnic și vaccin mai mare ca asta, mai puternic, nu este altul”, a transmis Arhiepiscopul Tomisului, citat de Adevărul.

El a mai precizat că dacă un credincios îl va întreba dacă trebuie sau nu să se vaccineze, îl va trimite la medic.

Arhiepiscopul Tomisului a anunțat că îi va împărtăți pe credincioși cu lingurița tradițională, ca și până acum.”Așa s-a și stabilit în toată Biserica Ortodoxă Română. I-am împărtășit și când nu era lămurit pentru că rânduielile Bisericii nu se schimbă niciodată, rămân aceleași”, a explicat ÎPS Teodosie.

Sursa: https://www.activenews.ro

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki