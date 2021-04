Idolatria secolului XXI: Cum a ajuns medicina să-l înlocuiască pe Dumnezeu? Opinie Vaccine Impact

Cartea lui Isaia din porțiunea Vechiului Testament din Biblie este una dintre cele mai incredibile cărți de profeție scrise vreodată. Isaia a fost profet în timpul în care regatul nordic al Israelului a fost deportat în Asiria în 722 î.Hr. Dar Isaia nu numai că a scris despre evenimentele care se petreceau în timpul lui, ci a scris și despre evenimente care aveau să se întâmple sute de ani mai târziu în zilele captivității regatului sudic al Israelului după 586 î.Hr. El a scris, de asemenea, ceea ce se numește „slujitorul care suferă” pasaje mesianice care făceau referire la viața lui Isus Hristos, care avea să se întâmple peste 700 de ani mai târziu, potrivit Vaccine Impact.

În Isaia capitolul 48 ni se dau câteva dintre motivele pentru care Dumnezeu a dezvăluit aceste lucruri poporului său prin cuvintele profetului Isaia:

Ascultă-Mă, Iacove,

Israele, pe care te-am chemat!

Eu sunt Acela!

Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă!

Mâna Mea a pus temeliile pământului

și dreapta Mea a întins cerurile;

când le chem

ele se înfățișează împreună.

Adunați-vă cu toții și ascultați!

Care dintre idoli a prevestit aceste lucruri? (Isaia 48: 12-14)

Ce comparație slabă erau idolii din timpul lui Isaia în comparație cu unicul Dumnezeu adevărat, Creatorul cerului și al pământului! Idolii nu aveau cunoștință despre evenimentele viitoare, așa cum a făcut-o Domnul, care uneori le-a dezvăluit aceste evenimente profeților săi. Izraeliții au fost chemați să fie un popor special, diferit de națiunile din jurul lor. Ei trebuiau să se încreadă numai în Dumnezeu și să caute o relație cu el, așa cum se spune în versetul 17 de mai sus, unde Dumnezeu afirmă: „Eu sunt DOMNUL Dumnezeul tău, care te învață ce este mai bine pentru tine, care te îndrumă pe calea ta ar trebui să mergi.” Acest principiu a ghidat totul în viață și a fost prima dintre cele zece porunci:

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tau care te-a scos din tara Egiptului, din casa robiei. Sa nu ai alti dumnezei afara de Mine. Sa nu-ti faci chip cioplit, nici vreo infatisare a lucrurilor care sunt sus in ceruri, sau jos pe pamant, sau in apele mai de jos decat pamantul.

Sa nu te inchini inaintea lor si sa nu le slujesti; caci Eu, Domnul Dumnezeul tau, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea parintilor in copii, pana la al treilea si la al patrulea neam al celor ce Ma urasc, si Ma indur pana la al miilea neam de cei ce Ma iubesc si pazesc poruncile Mele.(Exodul 20: 2-6)

Inima idolatriei

Deci, de ce au creat oamenii idoli și pentru ce au avut încredere în ei?

S-au căutat idoli pentru îndrumare, putere și vindecare. Ni se pare ciudat astăzi că oamenii ar crea idoli din obiecte create de om create de propriile lor mâini. Dar motivul pentru care ni se pare ciudat astăzi este că oamenii au încredere în spiritele sau lumea spiritelor reprezentate de idoli sau, în unele cazuri, poate că au crezut că idolul însuși era locuit de ființe spirituale. În schimb, cultura noastră materialistă crede în primul rând doar în lumea fizică, fie negând, fie ignorând lumea spirituală.

Inima idolatriei caută surse din afara lui Dumnezeu pentru nevoile și dorințele noastre fundamentale din viață. Idolii care sunt ridicați curg din experiențele noastre din viață, iar idolul este o încercare de a explica viața în afară de Creator.

Prin urmare, când israeliții au fost eliberați în mod miraculos din sclavie către egipteni sub conducerea lui Moise, și când Moise s-a urcat pe munte pentru a primi legile care trebuiau să-i guverneze și nu s-au întors timp de 40 de zile, au presupus că era mort și și-au reinterpretat experiențele din viață pentru a găsi un sens în afară de Dumnezeu. Ei au presupus că Dumnezeu îi abandonase și nu mai era implicat în viața lor. Experiențele lor i-au învățat că într-adevăr au fost eliberați în mod miraculos de la puternica armată egipteană care a fost distrusă, așa că au trebuit să atribuie această realitate în viața lor ceva. Bazându-se pe experiența lor religioasă din Egipt, au decis să facă un idol din aur și să folosească acea imagine ca simbol al unei mari puteri. (Citiți povestea din Exodul 32)

Lucrurile tipice pe care oamenii le-au căutat la idoli sunt: ​​îndrumarea, bogăția, fertilitatea și sănătatea. Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, se prezintă poporului său ca singura sursă a acestor lucruri de care avem nevoie și dorim. Dumnezeu nu se comportă ca un „magician” oferindu-ne aceste lucruri din aer, ci de cele mai multe ori lucrează prin ordinea sa naturală de creație, care este susținută de puterea sa. (Vezi Evrei 1: 3 și Coloseni 1:17, care explică faptul că Dumnezeu ține laolaltă universul.)

Cu toate acestea, creația nu este un sistem închis, iar Dumnezeu însuși nu este legat de legile sale. El operează și în afara ei și, în special în persoana lui Isus, am văzut puterea Creatorului în formă umană interacționând și depășind limitele creației fizice în multe cazuri. Isus a mers pe apă, a transformat apa în vin, a vindecat imediat bolile oamenilor și chiar a ridicat oamenii din moarte fizică la viață.

Dar decizia cu privire la momentul în care se întâmplă evenimente supranaturale provine întotdeauna de la Dumnezeu și nu de la ființele create. Profeții și alți conducători au fost uneori folosiți de Dumnezeu pentru a face minuni, dar minunile au fost săvârșite de Dumnezeu prin intermediul lor. Pe de altă parte, „magii”, cei care realizează cu adevărat magie (nu doar iluzii), interacționează cu lumea spirituală fiind controlată de propriile lor gânduri și dorințe, sau de cele ale spiritelor care sunt și ființe create.

Lumea antică era plină de religii concurente care practicau magia reală în domeniul spiritual prin practica idolatră. O formă specifică de idolatrie care a fost condamnată în scrierile Bibliei din Vechiul Testament a fost sacrificiul pentru copii către zeul Molech:

„Spune fiilor lui Israel acestea: Dacă cineva dintre fiii lui Israel și dintre străinii care trăiesc printre Israeliți va da din copiii săi lui Moloh, acela să fie dat morții: poporul băștinaș să-l ucidă cu pietre. Și Eu Îmi voi întoarce fața Mea împotriva omului aceluia și-l voi stârpi din poporul său, pentru că a dat din copiii săi lui Moloh, ca să întineze locașul Meu cel sfânt și să necinstească numele Meu cel sfânt. Iar dacă poporul băștinaș își va închide ochii săi asupra omului aceluia, când va da din copiii săi lui Moloh, mi voi întoarce fața Mea împotriva omului aceluia și împotriva neamului lui și-l voi stârpi din poporul său pe el și pe toți cei ce fac desfrânări asemenea lui, desfrânând după Moloh. Dacă vreun suflet va alerga la cei ce cheamă morții și la vrăjitorii, ca să desfrâneze în urma lor, Eu voi întoarce ața Mea împotriva sufletului aceluia și-l voi pierde din poporul lui. Sfințiți-vă pe voi înșivă și veți fi sfinți, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Păziți legile Mele și le pliniți, că Eu sunt Domnul, Cel ce vă sfințește.(Leviticul 20; 2-8)

Idolatria astăzi în secolul XXI

Sunt lucrurile diferite astăzi în ceea ce privește idolatria? A luat o formă diferită, dar este, în esență, același lucru care a fost dintotdeauna – încredere în idoli, mai degrabă decât în ​​Dumnezeu, pentru a ne satisface nevoile și dorințele.

Cultura modernă s-a schimbat dramatic de când a apărut teoria evoluției darwiniene și a dominat academicienii din cultura occidentală, astfel încât astăzi lumea fizică este exaltată mai presus de toate celelalte realități. Lumea spirituală este fie negată, fie ignorată. Prin urmare, crearea idolilor fizici din elemente de bază precum lemnul sau metalele este foarte neobișnuită, deoarece cultura actuală ignoră lumea nevăzută care ar putea fi reprezentată de astfel de manifestări fizice.

Totuși, ceea ce a înlocuit acești idoli sunt credințe în altele noi. Cel mai frecvent idol din cultura occidentală astăzi, de departe, este medicina – noua „magie”.

Medicina modernă a existat pentru o perioadă relativ scurtă din istoria omenirii, iar crearea unui corp de „medici” autorizați poate fi urmărită de la începutul mișcării vaccinale în Europa în anii 1800, când oficialii din domeniul sănătății doreau un control mai mare asupra populației și ceea ce au perceput ca fiind boli amenințătoare precum variola.

Astăzi, medicina este văzută ca soluția la aproape toate problemele vieții. Există acum o pastilă sau un vaccin pentru aproape orice afecțiune sau problemă din viață, iar pentru acele probleme care nu au încă o soluție medicală, se cheltuiesc miliarde de dolari în cercetare pentru a găsi una. Sistemul de credințe în prezent este că știința fizică și medicina pot rezolva toate problemele din viață.

Oamenii care controlează sistemul medical sunt instruiți și autorizați și au o mare autoritate pentru a ne controla viața. În prezent, ei au autoritatea de a lua copiii de la părinți, de a declara pe cineva „nebun” sau tulburat mental și de a-i obliga să se angajeze într-o instituție, să forțeze oamenii (în special copiii) să își folosească produsele prin vaccinări și să adopte legi și reglementări cuprinzătoare afectează viețile tuturor.

Vaccinul: Sfântul Graal al medicinei moderne

Acest lucru este valabil mai ales în mișcarea de vaccinare chiar acum, care urmărește să crească foarte mult numărul de vaccinuri necesare pentru imunizarea copiilor și acum chiar a adolescenților și adulților. Sute de mii de părinți știu că vaccinurile le-au ucis copiii sau i-au vătămat (și acest lucru este susținut chiar de statistici în VAERS – Vaccine Adverse Event Reporting System – baza de date guvernamentală, precum și plăți guvernamentale din National Vaccine Programul de compensare a accidentelor.) Unitatea medicală este conștientă de aceste efecte secundare care duc la dizabilități și decese, dar consideră că aceste victime sunt necesare pentru „binele mai mare” al societății. Au fost instituite legi pentru a proteja producătorii de vaccinuri de procese și a fost creat un program guvernamental de compensare pentru a plăti daune celor răniți sau uciși de vaccinuri.

În timp ce bogăția și profiturile sunt cu siguranță legate de vaccinuri și industria medicală în ansamblu, cred că motivația principală este un sistem de credințe și nu neapărat un motiv de profit (deși motivul de profit este, de asemenea, un factor imens!) Pentru vaccinuri , credința este că dacă toată lumea nu este vaccinată, virusurile și bolile periculoase se vor răspândi prin societate și vor amenința viața însăși – însăși existența rasei umane.

Această credință, totuși, nu este susținută de știința obiectivă. Este pur și simplu un sistem de credințe, bazat pe plăgi istorice și pe ceea ce ar putea face potențialele plăgi viitoare. Este un sistem de credințe care se hrănește cu frică și nu ia în considerare faptul că există un Dumnezeu care are controlul suprem asupra creației sale. Cu toate acestea, atunci când se analizează obiectiv istoricul bolilor și vaccinurilor, este evident că toate aceste boli majore erau deja în declin înainte de dezvoltarea vaccinului, sugerând că imunitatea naturală încorporată a lui Dumnezeu a fost suficientă și probabil superioară, la vaccinuri.

