Ieri, presa mituită de Guvern pentru propagandă covidistă, bună acum și să astupe scandalul morților din culpa sistemului de la Matei Balș, titra în buclă că „un preot a înecat un copil în cristelniță la Suceava”. După ce am demonstrat minciuna nerușinată, prezentând în exclusivitate primul film al botezului, azi am constatat noua linie de atac anticreștină pe subiectul botezului de la Suceava, și anume că preotul l-ar fi afundat „greșit” pe bebelușul Iustin, acum creștinat și aflat cu îngerii Domnului. Până și un site poleit cu aur care se pretinde creștin titrează „doct” că „Preotul nu a respectat procedura”. Nimic mai fals, după cum vom dovedi. Dar asta înseamnă să faci jurnalism cu ticăloșie sau prostie, sau ambele combinate. Pentru că subiectul real al Cazului Suceava – care este de fapt un ATAC MURDAR LA ADRESA BISERICII menit totodată să îngroape CAZUL MATEI BALȘ unde AU MURIT DEJA 10 OAMENI – nu e cum a ținut părintele copilul, pe stânga, pe dreapta, vertical, cu fața în jos, în sus sau lateral, ci

1. – Dacă i-a protejat căile respiratorii corect, ceea se se demonstrează în filmare că DA;

2. – Dacă în cele 3 secunde ale afundarii vreun om de pe această planeta chiar cu gura larg deschisă, ca mulți jurnaliști din România, poate să înghită prin scufundare 110 ml de apă (care, conform raportului medicilor este de fapt un „lichid rozaliu” deci NU APĂ); și

3 – Dacă a avut semne vitale după afundare, ceea ce se dovedește cu prisosință în AMBELE FILMĂRI.

Botezul cu copilul scufundat în față nu este o regulă bătută în cuie. Părintele susține copilul cu mare grijă și atenție, așa cum spune și Iulian Capsali – un tată cu experiență – și după cum se vede în filmare. Astfel consideră că are un control mai bun și, în plus, mai este dublat și de paraclisier, ca să se simtă mai în siguranță familia. Dar, pentru cunoscători, însuși Sfântul Porfirie recomandă botezul în acest fel pentru a putea fi cuprins tot corpul de apă. Iată numai câteva exemple, culese la întâmplare, cu botezuri similare:

Până și un site ca Adevărul – dar numai datorită corespondentei locale de la Suceava – titrează mai corect decât „creștinii” care atacă creștinii. Și anume: „Noua înregistrare, făcută în biserica „Sf. Constantin și Elena”, din municipiul Suceava, în timpul botezului bebelușului Iustin, arată că micuțul plângea atunci când a fost băgat în cristelniță de către preot. În timp ce este cufundat în apă, preotul îl ține cu fața în sus, și îi acoperă cu mâna atât nasul, cât și gura. Părintele îi descoperă căile respiratorii de fiecare dată când scoate copilul la suprafață. La sfârșitul ritualului, bebelușul este pus în brațele nașei, iar preotul continuă ceremonia prin ungerea cu mir. (…) Protopopul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Doru Budeanu, susține că bebelușul ar fi plâns imediat după ce a fost scos din apă, semn că plămânii nu i-ar fi fost afectați.”

Tot aceeași corespondentă locală, Oana Șlemco, a publicat în Adevărul și opinia unui medic neonatolog care confirmă afirmațiile noastre de mai jos, din articolul inițial. Redăm extrasul și vă invităm să citiți până la capăt materialul nostru complex.

„Medicul neonatolog Adina Frenti, de la Spitalul Suceava, a explicat că, în cazul lui Iustin, o problemă putea fi faptul că s-a născut prematur. În cazul bebelușilor veniți pe lume înainte de termen, „sistemul nervos central nu dă comenzile exact cum trebuie”. „Dacă nou-născutul nu este dependent de oxigen, se poate scufunda, dar părinții trebuiau să-i spună asta preotului. După părerea mea, copilul ori a avut reflex vagal, ori o criză de apnee. Apnee înseamnă că scade frecvența cardiacă și se oprește respirația mai mult de 20 de secunde. Când se oprește respirația, bebelușul face criza de apnee și ținându-l în brațe. (…) Sunt nou-născuți care se îneacă cu lapte. Probabil că a făcut criză de apnee și a intrat în stop, pentru că n-a avut cine să-l stimuleze să-l pună într-o poziție corectă. Ceremonia religioasă nu are nimic. La noi, asistentele fac baia respectivă, doar că noi știm cum să procedăm. Faptul că este prematur, este ca și cum ați avea un copil la școală de nota 5-6, acolo se scaldă. Contează vârsta de gestație la naștere și patologia asociată prematurității. (…) Să spunem că s-a născut la 34 de săptămâni, cu încă 6, înseamnă că el abia acum trebuia să se nască. Creierul lui nu a ajuns la termen. Sistemul nervos central nu dă comenzile exact cum trebuie”, a declarat neonatologul” pentru corespondentul local al ziarului Adevărul.

Vom reveni cu noi detalii. Știrea inițială:

Toate televiziunile și gurile de foc ale media electronice care aparțin sistemului au găsit în incidentul tragic petrecut cu bebelușul de la Suceava subiectul potrivit de a îngropa în planul doi-trei spre dispariție gravitatea tragediei de la Matei Balș soldate, până acum, cu decesul a opt pacienți. Români arși de vii sau afectați de fumul incendiului de care, oricum ai lua-o, este vinovat exact sistemul, prin reprezentanții săi, Streinu-Cercel, Arafat și Voiculescu, cu tartorul schior deasupra lor.

Un copilaș născut prematur a decedat în cursul dimineții de luni, la peste 12 ore după ce a fost botezat conform ritualului milenar, în Biserica „Sf. Constantin și Elena” din Suceava. Rezultatul: Televiziunele titrează în bandă „Tragedie la botez, bebeluș înecat în cristelniță” (asta deși tregerea lui la Domnul a fost peste 12 ore) și tot felul de fătuci dau lecții Bisericii despre cum ar trebui schimbată taina botezului. Nimeni, în toată presa, nu a pus sub semnul întrebării acest titlu, pentru a-și face simpla datorie de a informa corect opinia publică din mai multe surse, ci a preferat să preia de la presa locală afirmații lipsite de logică, cum ar fi aceea că bebelușul ar fi înghițit 110 ml de apă din cristelniță regăsiți în… plămâni (!). Pe ce lume trăim, ca în baza unei asemenea enormități să se croșeteze „știri” în buclă, pe principiul copy-paste, chiar de către presa deontoloagă care, chipurile, luptă cu fake-news-ul. Lupta cu fake-news-ul se oprește, după cum vedem, la porțile oricărei biserici. De acolo înainte mai rămâne doar lupta contra Bisericii. Ca și în cazul de față.

Momentul ne e scapat de speculat de către agitatorii profesioniști ai Soros, care pe loc – înainte chiar de a se finaliza ancheta – o pun de o petiție: „Biserica Ortodoxă Română trebuie să modifice ritualul botezului prin scufundarea pruncului în cristelniță”, spun tovarășii „comunității Declic”. Știrea vine de la Mediafax care afirmă, de asemenea, că „un copil a murit în urma scufundării în cristelniță, în timpul botezului”. Treaba e clară: toată lumea știe când se moare în urma botezului dar nimeni nu știe când se moare din cauza vaccinului.

Până și reprezentanții Bisericii, din păcate, se grăbesc cu declarații neavenite prin care, dintr-o eternă poziție defensivă de care trebuie să se dezbare, aduc atingere declarativ canoanele apostolice.

În Molitfelnic (în toate edițiile Molitfelnicului în toate Bisericile Ortodoxe!) se află Canonul 50 Apostolic: Dacă un episcop sau un preot nu ar săvârși trei afundări (τρία βαπτίσματα) ci numai o afundare… să se caterisească. Dacă nu se poate altfel, în situații excepționale, cum a fost cea a lui Nicolae Steinhardt, care a fost botezat în temniță de Părintele Mina Dobzeu cu apa din gamelă, sau a altor bebeluși ale unor deținute politic botezați în închisorile comuniste, da, se poate face prin turnare. Dar acestea sunt situații excepționale. Se poate, așadar, dar dacă este un caz cu totul special. Nu are rost să invocăm aceste excepții ca reguli, într-un astfel de moment, dând apă la moară soroșiștilor, ÎNAINTE DE A SE FINALIZA ANCHETA!

ActiveNews a studiat în amănunțime cazul, inclusiv cu sprijinul unor surse spitalicești și jurnalistice de la fața locului. Totodată, a consultat și opinia mai multor specialiști în neonatologi pentru a lămuri opinia publică și a ajuta dubla ancheta în curs de desfășurare, a autorităților bisericești și a celor judiciare. Iată filmul evenimentului și concluziile cercetării noastre:

Potrivit surselor noastre spitalicești, verificate și coroborate cu alte date, pruncul care a plecat la Domnul creștinat s-a născut prematur la jumătatea lunii decembrie. După evaluarea medicală, avea ca dată probabilă a nașterii „la termen” a doua parte a lunii ianuarie 2021.

Medicul ginecolog a constatat la mijlocul lui decembrie că intrauterin inima îi bătea foarte slab. În consecință, medicii consideră că îi este pusă viața în pericol și hotărăsc cezariană de urgență. Copilul se naște prin cezariană, la 35 de săptămâni cu o greutate foarte mică, de circa 1800 g. Potrivit specialiștilor, pruncul trebuia să aibă la această vârstă 2500 g chiar spre 3000 g! Copilașul rămâne internat în spital până pe 6 ianuarie 2021.

Nou născutul prematur cu restricție de creștere intrauterina (suferință fetală plus prematuritate), implica mai multe complicații chiar la distanță de naștere, suferințe de care preotul și poate chiar și părinții nu aveau cunoștință.

Botezul este fixat la 31 ianuarie 2021, ora 13.00. Copilul a plâns foarte tare în prima parte a botezului (când se citesc lepădările). După această primă parte, îi este dat să sugă și se liniștește. Aceasta a fost o greșeală. Cine își aduce aminte de cazul similar din Iași, din 2017, când, la fel, preotul și Biserica au fost acuzați de moartea bebelușului, e bine să afle că rezultatele necropsiei au fost că bebelușul nu s-a înecat cu apă ci cu laptele matern (Sursa: Mediafax). Dar nu nepărat aceasta este situația acum, după cum vom demonstra mai jos.

La Suceava, după ce micuțul bea lapte, slujba continuă cu partea principală. Înainte de afundare, copilul plânge din nou. La afundare, părintele îi ține ambele mâini la cap împiedicând intrarea apei (ajutat de paraclisier care îi susține partea inferioară a corpului pentru dublă siguranță, posibil la cererea părinților). Ritualul milenar se face exact după cum explică purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu:

„Această afundare durează două/trei secunde și presupune protejarea strictă a copilașului, al cărui spate și a cărui ceafă sunt sprijinite cu mâna dreaptă, gura și nasul fiind protejate atent de căușul mâinii stângi, în așa fel încât acesta să nu poată înghiți niciun strop de apă în secundele cât este afundat rapid de trei ori. Această scurtă afundare se face după ce oficiantul Tainei se asigură că pruncul a inspirat aer.”, a transmis dl. Bănescu azi presei. Și exact așa s-a și întâmplat, după cum stă dovadă filmarea.

Este vorba de trei secunde. Mai precis 3,3 secunde. Cine de pe acest pământ ar putea în trei secunde de afundare să înghită 110 ml de lichid, mai ales când mâna Părintelui protejează căile respiratorii ale copilului?

Tot după cum stă dovadă filmarea (din care, din rațiuni de decență am reprodus doar fragmentul semnificativ), copilul plânge înainte de afundări și plânge din nou după afundări, ceea ce demonstrează că avea toate funcțiile vitale. Afundările sunt foarte rapide (se vede pe filmare). Preotul are o experiență de peste 12 ani de slujire, având destul de multe botezuri pe an (este o parohie nouă la care vin multe familii tinere).

După afundări, în rânduiala slujbei, urmează o rugăciune de câteva minute și apoi Taina Mirungerii. Pentru aceasta copilul a fost plasat pe o măsuță din imediata apropiere. Nașul sesizează că pruncul „s-a muiat” și îi atrage atenția părintelui. Acesta realizează destul de repede că pruncul „nu e bine”, apoi sesizează că îi curge puțin sânge și cere să fie apelat serviciul 112. Între timp, fiind de față la botez, o persoană care lucrează la SMURD preia copilul de la părinte și începe manevre specifice (întoarcere cu fața în jos, compresiuni pe piept etc.). Din experiența sa, nu i s-a părut că pruncul se manifestă ca și cum s-ar fi înecat.

Ambulanța anunțată sosește destul de repede, în aproximativ 3 minute de la apel. Conform surselor noastre medicale, medicii de pe ambulanță au constatat „stop respirator” dar au confirmat că „după ventilație a început încet-încet să respire și l-am intubat”. Potrivit surselor noastre „s-a aspirat pe sonda de intubație un lichid aerat, rozaliu”.

Copilul este adus la Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou. Aici face stop cardio-respirator. Este resuscitat și aspirat din nou. Pus pe aparate, „se colorează” adică indică o revenire. Seara era „mai bine”, dar plămânii se pare că sunt cei care nu au mai putut funcționa. Urmează o înrăutățire a situației și nu mai poate lupta în jur de ora 01.30, practic la aproximativ 12 ore de la momentul Botezului. Alte surse spitalicești indică ora decesului chiar mai târziu, în jurul orele 5 dimineața.

Primele concluzii: Afundările au fost făcute cât se poate de corect. Dar avem un caz de copil născut prematur, cu mari probleme de sănătate încă din timpul în care se afla în pântecele mamei. Conform surselor noastre, diagnosticul pus de medic la data la care s-a decis cezariana, din cauza faptului că pruncul nu mai creștea, a fost INFARCT PLACENTAR.

„Fulgerul pe cer senin”

Nou născutul e ca „fulgerul pe cer senin”, așa se poate descrie acest caz, potrivit unuia dintre specialiștii consultați de ActiveNews. De subliniat, copilul, practic, de abia acum la botez avea vârsta la care ar fi trebuit să se nască.

Se pun întrebările de specialitate la care se dau și posibile răspunsuri, după cum urmează:

Medicii vorbesc de aproximativ 100-110 ml de lichid aspirat. Acest volum de lichid ar fi trebuit sa fie într-un organ cavitar – exemplu stomac. În înec se produce o asfixie (lipsă de oxigen) prin obstrucția căilor aeriene și se poate realiza printr-o cantitate mică de lichid. Oare este posibil să fi înghițit în câteva fracțiuni de secundă o jumătate de pahar de apă? Poate un om matur să facă lucrul acesta?

Răspunsul este NU.

Oare nu cumva e posibil ca el să fi avut acest lichid de mai înainte în plămâni? Dacă luăm în considerare această situație, atunci pacientul se afla într-un șoc care poate avea mai multe cauze ce trebuie excluse prin anamneză, istoric de internare în maternitate, istoric evoluție post-externare, istoric din ziua respectivă, istoric analize de laborator înainte și după incident, respectiv:

1. Șoc hipotermic (nu ne referim la apa de botez, care era încălzită, la fel ca și biserica, ci la temperatura ambientală din afara bisericii; anotimpul e foarte rece – cum a fost îmbrăcat copilul în noaptea și ziua dinaintea botezului);

2. Șoc septic (hemoleucograma, hemocultura, culturi periferice, urocultura, PCR, presepsina), se poate ca pacientul să fi prezentat înainte de botez bronșiolită, pneumonie bacteriană sau virală, pneumonie de aspirație lapte, inclusiv un reflux gastroesofagian prin care laptele poate ajunge în plămâni. Poate fi vorba și de un sepsis tardiv, manifestat la distanță de la naștere;

3. Șoc hemoragic – Boala hemoragica a nou-născutului tardivă; la 8-12 săptămâni de la naștere, apare după tratament antibiotic, la foștii prematuri;

4. Șoc metabolic – Sugarul să fi prezentat un deficit metabolic congenital manifestat la distanță de la naștere (exemplu: insuficiență suprarenaliană);

5. Șoc cardiogen (sugarul să fi prezentat o malformație congenitală de cord sau persistentă canalului arterial specifică prematurului. Fibroelastoza congenitală apare la o lună de viață, diagnosticul este confirmat doar prin necropsie – cordul arată ca o perla, ar trebuie avizați medicii anatomopatologi);

6. Șoc neurologic (să fi prezentat meningită sau anevrism, copilul devine hipoton și abia atunci să aspire lapte/secreții).

7. Din anamneze reținem că s-a impus nașterea pentru suferință fetală – această suferință afectează și plămânii copilului producând chiar hemoragie pulmonară, o alta posibilă cauză a decesului;

Se poate cineva pronunța înainte de a se face o analiză a lichidului? De unde provenea hemoragia observată inițial?

Cel mai probabil dintr-un plămân patologic anterior. Și medicul care a aspirat primul vorbește de un lichid „rozaliu” scos din plămâni.

Era posibil să mai plângă dacă ar fi luat atâta lichid?

Nu. Mai ales că se cunoaște capacitatea extraordinară a pruncilor nou născuți de a-și închide căile respiratorii în contact cu apa (a se vedea și nașterile în apă sau înotul subacvatic aproape natural al bebelușilor – video în bază).

Faptul că plâmânii micuțului nu reacționează bine nici după aspirație, oare nu înseamnă că e posibil ca el să îi fi avut afectați de dinainte?

Nu neaparat. Mai curând e vorba de o insuficiența multiplă de organe.

Concluzia: Din filmarea integrală a botezului dar și conform martorilor prezenți se constată că pruncul a plâns înainte și după afundări – nu și-a pierdut semnele vitale din cauza botezului. Tot „fulgerul pe cer senin” descris mai sus a putut conduce la deteriorarea rapidă a funcțiilor sale, după ce a intrat în rândul creștinilor, pentru a putea merge la Ceruri. Lichidul rozaliu descris de medicul de ambulanță – pentru care ActiveNews a solicitat de altfel Spitalului rezultatul analizei acestuia – nu putea proveni din cristelniță (să amintim și laptele băut) și cu atât mai mult nu putea fi înghițit în cele 3,3 secunde ale afundărilor. Orice altă afirmație este falsă, atâta timp cât există dovada contrarie.

Sperăm ca datele noastre să fie de folos rezultatelor celor două anchete și, cu siguranță, Adevărului. Dumnezeu să-l aibă cu îngerii Săi pe micuț!

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit azi presei următorul comunicat pe care îl publicăm integral:

„Am primit cu multă durere și tristețe în suflet vestea despre pruncul Iustin, de doar șase săptămâni, care a plecat mult prea devreme la Cer, să se alăture îngerilor, în dimineața zilei de 1 februarie 2021.

Ziua care ar fi trebuit să fie una a bucuriei, a îmbrăcării pruncului Iustin în „haină luminoasă”, s-a preschimbat într-o zi a suferinței pentru părinții, nașii, familia și comunitatea sa, care i-au așteptat cu nerăbdare venirea în lume. În acest moment de tulburare pentru toți cei ce în loc de haine de sărbătoare vor îmbrăca haine cernite, inclusiv pentru preotul slujitor, ne este greu să înțelegem de ce Dumnezeu a îngăduit această încercare grea.

În tratatul său „Despre copiii care mor timpuriu”, Sfântul Grigorie de Nyssa oferă mai multe răspunsuri, subliniind că orice făptură creată vine de la Dumnezeu, Care se îngrijește de existența acesteia, fie ea mai lungă sau mai scurtă. Iar dacă îngăduie curmarea unei vieți înainte de vreme, după mintea omenească, este pentru că, în preștiința Sa, Dumnezeu nu vrea să îl priveze pe prunc de vreuna din binecuvântările Sale, știut fiind faptul că omul este înzestrat cu multe daruri, pe care are însă libertatea să le folosească precum consideră.

Nu există cuvânt și nici faptă care să șteargă lacrimile și să aline acum inimile frânte ale părinților și rudelor, însă le suntem alături în acest moment deosebit de greu și ne rugăm cu stăruință Mult Milostivului Dumnezeu să îi întărească, să îi mângâie și să tămăduiască această rană, împreună cu pruncul Iustin, care de acum îi va veghea din preajma tronului Părintelui ceresc.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a luat deja legătura cu preotul slujitor și cu cei prezenți, pentru a stabili circumstanțele în care s-a petrecut această tragedie și a decide măsurile necesare.

Dincolo de acestea, înălțăm rugăciune smerită către Dumnezeu, Care ne-a certat prin această întâmplare, pentru a ne lumina mintea și a îndrepta viața noastră, rostind împreună cu Apostolul: „O, adâncul bogăției și al înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecățile Lui și cât sunt de nepătrunse căile Lui! Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui?” (Romani 11, 33-34).”, se arată în comunicatul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Amin!

Cum înoată bebelușii pe sub apă scufundați de părinți sau antrenori (noroc că nu o fac preoții!)

