După vizita lui Iohannis la Patriarhul Daniel, Guvernul a anunțat TĂIEREA FONDURILOR pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Deși vizita președintelui a fost anunțată public înainte de ora producerii acesteia, ulterior nici una dintre instituții nu a publicat conținutul discuțiilor, purtătorul de cuvânt al Bisericii rezumându-se la a transmite, sec, că dialogul s-a purtat „pe temele actuale ale societății românești” și că „președintele însuși nu a făcut nici o declarație”, ceea ce dovedește „caracterul interpersonal al acestei întâlniri”. O întâlnire „personală” care, totuși, fusese anunțată oficial, dar nu și explicată oficial, după încheierea acesteia. Fapt care naște întrebări legitime în rândurile creștinilor, ale societății civile și ale presei. Valerian Stan a interogat Departamentul de Comunicare Publică al Președinției în legătură cu vizita președintelui la Patriarhie. Nici de această dată nu s-a dorit divulgarea conținutului discuției dintre președinte și patriarh, însă au fost oferite indicii care confirmă îngrijorările noastre: subiectul a fost „contribuția Bisericii Ortodoxe Române la binele comun” și „acțiunea BOR … la efortul de depășire a pandemiei”. Ulterior transmiterii Răspunsului de mai jos, Administrația Prezidențială l-a transmis și restului presei.

Tot astăzi însă, „întâmplător”, Secretariatul General al Guvernului PNL-USR-PLUS-UDMR a anunțat că deși Bugetul va fi mai mare cu 5% față de cel de anul trecut, respectiv de 1,98 miliarde lei, suma alocată de la buget pentru Lăcașurile de cult este de 28 milioane lei, mai mică cu 88,7% decât în 2020, când s-au alocat 249 milioane lei pentru repararea sau construirea de noi lăcașuri de cult. Aceasta înseamnă practic că s-au sistat toate fondurile de stat acordate pentru finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului. Aceasta poate însemna că Patriarhul nu a răspuns pe placul Președinției cu privire la campania de vaccinare.

Redăm comentariul dlui Valerian Stan de dinainte de a se afla această informație:

„Azi, la ora 10:25 am sunat la Departamentul comunicare publică a Administrației prezidențiale. În baza Legii accesului la informații am solicitat să mi se precizeze ce a discutat președintele Iohannis cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în cadrul întâlnirii din cursul zilei de ieri. După ce i-am pus întrebarea, peste tânăra Alexandra Pop parcă s-a prăbușit tot Dealul Cotrocenilor. S-a șușotit îndelung cu șeful din birou și a trebuit să recunoască ceea ce bănuiam cu toții. Președintele abuziv nu intenționa să facă cunoscute aceste informații. Am atras atenția că informațiile în cauză sunt de interes public și că dacă nu-mi vor fi comunicate nu voi lăsa lucrurile așa (iar Președinția are deja experințe judiciare neplăcute cu mine pe tema asta). După trei ore și jumătate, tânăra de la Palat m-a sunat să-i dau o adresă de e-mail pentru răspuns, pe care-l puteți vedea mai jos. Din el (a se vedea ultimul paragraf) rezultă cu claritate, chiar dacă într-o formulare „diplomatică”, faptul că Iohannis s-a dus la Capul Bisericii Ortodoxe să-i solicite implicarea acesteia în propaganda profund necinstită și înșelătoare pro-vaccin. Cum autoritățile știm că au făcut-o și cu atragerea Bisericii în campania de publicitate pentru așa-zisa pandemie. Așadar, dacă acum știm cu certitudine care-i pohta președintelui anti-ortodox, ne mai rămâne să vedem doar dacă Patriarhia va da curs acestei noi netrebnice intenții.

Iată Răspunsul Administrației Prezidențiale

Nr. DCP 117 Data: 17.02.2021

Către: ActiveNews

În atenția domnului Valerian Stan,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră telefonice, vă comunicăm următoarele informații:

Întâlnirea se înscrie în seria dialogurilor periodice pe care Președintele României, domnul Klaus Iohannis, le are cu Părintele Patriarh Daniel, care au ca subiect contribuția Bisericii Ortodoxe Române la binele comun și aprofundarea dialogului dintre Biserică și autoritățile publice.

Președintele României apreciază intensificarea acestui dialog în ultima perioadă și acțiunea BOR, alături de celelalte culte, la efortul de depășire a pandemiei și la reducerea impactului acesteia asupra celor în suferință și nevoie.

Totodată, Președintele Klaus Iohannis a reiterat importanța respectării măsurilor de siguranță sanitară și a continuării procesului de vaccinare, singurele modalități pentru revenirea la o viață normală.

