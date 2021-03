Frumoasa Biserică maramureșeană din Parcul IOR – Titan, cu hramurile Pogorârea Sfantului Duh și Nașterea Maicii Domnului, construită chiar de credincioșii locului, a fost vandalizată cu bestialitate în cursul nopții de activiști homosexuali, BLM și ANTIFA

Pe biserică s-au desenat semne agresive, atacuri la adresa credinței și a creștin ortodocșilor.

„Imaginile vorbesc de la sine. Nu este pentru prima dată când apar astfel de acte de vandalism. Este vorba despre ceea ce poate face o ideologie din cineva. E un semn care denunță mentalitatea unor asemenea oameni ideologizați. De ce să vandalizezi cu reacții de tip LGBT, ce legătură are biserica?

Este vorba de o ideologie care face ravagii, manifestare anticreștină. O ideologie care nu suportă adevărul. Această întâmplare descalificantă denunță un tip de gândire ideologic. E vorba despre persoane descelerate idologic. Sper ca Poliția să-i pedepsească pe făptași”, a spus Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, la Realitatea PLUS.

La finalul săptămânii se anunță și un miting și un marș pentru Libertate la care și-au anunțat intenția de a participa și activiști anticreștini cu o gândire similară cu a personajelor subumane care au batjocorit Biserica. Oare chiar vor avea tupeul să vină?

Biserica Pogorarea Sfantului Duh este un lacas de tip maramuresan ridicat aproape de podul de peste lacul din Parcul Titan, dupa un proiect intocmit de colectivul de proiectare „Arhitect Constantin Joja”.

In anul 1994, la initiativa preotului Adrian Niculcea, a fost infiintata parohia Pogorarea Sfantului Duh „Parc Titan”. Construita in perioada anilor 1994-1996, lacasul de cult a fost o necesitate pentru credinciosii din zona, lucru inteles si mai bine astazi, avand in vedere comunitatea de credinciosi care s-a inchegat in parohie. Intalnim aici oameni care, pe langa credinta statornica si trairea duhovniceasca, sustin parohia in toate activitatile ei, informeaza CrestinOrtodox.ro.

Un scurt istoric al bisericii si despre contextul in care a fost ridicata biserica a fost redat de site-ul citat de la parintele paroh Adrian Niculcea: „Biserica a inceput a fi construita in anul 1994, intr-un cartier de blocuri uriase din Bucuresti, Titan. Era un fel de cartier dormitor pe vremea comunista, iar cand a aparut aceasta biserica mai era doar una singura nou construita, in rest erau bisericile foarte departate unele de altele.”

„Am inaugurat-o in 1996, este din lemn, in stil maramuresean, fiind situata intr-un parc si este un adevarat reper arhitectural si sufletesc al cartierului. Are 45 de metri inaltime, iar la inaugurare a participat o multime de lume bucuroasa ca a aparut aceasta biserica in cartierul lor.”

Biserica isi serbeaza hramul in ziua Rusaliilor, a 50-a zi dupa Invierea Domnului. Pe langa acest hram principal, biserica din Parcul Titan mai are si un al doilea hram: Nasterea Maicii Domnului.

Corpul bisericii este realizat din barne de brad acoperite cu scandura asezata in caplama, la interior si exterior. Tampla bisericii este si ea lucrata tot din lemn. Biserica este inconjurata, pe exterior, de o serie de icoane pictate pe sticla. Acestea sunt de un stil asemanator picturii maramuresene, acum murdărite.

Peste pronaos se afla cafasul si un birou parohial, spatiu folosit pentru ocazii festive, ca sala de calculatoare pentru pregatirea copiilor in informatica si ca salon de expozitie de pictura si desen.