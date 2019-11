Regizorul Andrei Șerban: “Era imposibil să cred ca acest băiat care a devenit fată poate fi Julieta”

Celebrul regizor Andrei Șerban și-a dat demisia din funcția de profesor de la Columbia University. Motivul pentru care a renunțat la aceasta titulatura l-a expus pe larg, în urma cu câteva zile, în emisiunea Eugeniei Voda, “Profesioniștii”, la TVR 1.

“Puteam sa fiu profesor la Columbia pana as fi avut o suta de ani. Nu ma dădea nimeni afara, pentru ca aveam un statut de profesor emerit, un statut în care pe viata ești considerat un profesor de excepție, pentru ca ai avut rezultate extraordinare în învățământ și în cariera, astfel ca poți fi titular pe viata”, a început sa explice Andrei Șerban.

“În epoca Trump, dreapta e foarte radicala, stânga e foarte radicala. Universitățile în America sunt, de obicei, de stânga, iar la Columbia University este un fel de socialism care merge spre comunism, e o noua forma de comunism”, a spus el, fiind privit cu deprindere de Eugenia Voda, care i-a replicat “cred ca exagerezi”.

“Corectitudinea politica este un fel de icter galben al Americii”, și-a continuat imperturbabil Andrei Șerban povestirea. “Am fost chemați noi, profesorii de la Școala de Actorie, în care eu eram șeful școlii de Actorie, și ni s-a spus ca trebuie sa facem o comisie în care sa angajam un profesor nou, pentru ca cineva se pensionase, și rămânea un loc liber. Eram cinci – sase profesori. Ne-a spus decane-asa Școlii de Arta ca suntem prea multi profesori albi, prea multi profesori bărbați heterosexuali și este de dorit sa luam un nou cadru didactic, de preferința o femeie de culoare, care, dacă este gay, este foarte bine, iar, dacă este un bărbat, de preferință sa fie portorican sau de culoare, “sigur nu poate fi cineva cum ești tu, Andrei”, mi s-a spus, “care ești un bărbat care a fost căsătorit, care ești heterosexual și care ai copii”.

Eugenia Voda l-a întrebat siderata pe Andrei Șerban: “Nu-I o gluma?”. “Nu-I o gluma”, a asigurat-o invitatul sau. “Și-atunci am întrebat: dacă din toți candidații se întâmpla ca acela care este de departe cel mai pregătit sa-I instruiască pe acești studenți care cheltuie o groaza de bani sa vina sa învețe, este un alb, cu familie, este căsătorit? Și mi s-a răspuns: “Nu. Nu-l puteți lua pe acest om”. Era o discuție de principiu, nu aveam pe nimeni pregătit pentru acest post. După care s-a adeverit ca cineva care era foarte, foarte bun, nu a fost luat și a fost luat altcineva, care era o persoana gay, de culoare. Asta a fost deja un punct în care am simțit ca iau o decizie contra voinței mele și ca sunt necinstiți și ca eu sunt șeful comisiei și ca eu accept ceva pentru ca mi se spune, pentru ca mi se ordona. Ma simțeam iar in comunism”, a explicat Andrei Șerban.

“Iar a doua întâmplare a fost în momentul în care aveam admitere pentru studenți, unde veneau tineri din toată lumea, nu doar din California și nu doar din America erau cam zece pe loc. Într-o audiție vine un transsexual, un băiat care a decis sa devina fata. Îl întreb ce-a pregătit și-mi răspunde ca a pregătit monologul Julietei. Julieta este o fata de 14 ani, puritatea întruchipată, era imposibil pentru mine sa cred ca acest băiat care a devenit fata acum trei ani poate fi Julieta. Putea sa încerce alte roluri. Și l-am întrebat: “Altceva nu ai decât Julieta?” și-a zis “Nu. Va deranjează?” Imediat a simțit ca am îndoieli. I-am răspuns: “Nu ma deranjează, dar nu știu cum as putea crede ca tu ești Julieta”. A spus monologul și, după ce a ieșit, restul comisiei care era lângă mine a început sa ma blameze ca de ce nu pot eu sa cred ca el poate fi Julieta. “Pentru ca nu pot sa cred”, le-am răspuns eu, “nu pot sa cred ca el poate juca Julieta și nu pot sa cred ca, dacă el vine student la Columbia, eu voi putea sa lucrez cu acest băiat care a devenit fata de trei ani de zile și sa-l învăț sa fie Julieta. Nu pot, as fi necinstit fata de mine însumi, dacă fac asta. Mi-am oferit demisia si-am plecat”, a declarat regizorul Andrei Șerban.

