Развертывание 5G-настоящее безумие: 13 веских причин запретить вредоносное поколение 5G

5G (5-е поколение мобильной связи) сейчас активно разворачивается во многих уголках планеты. По мере роста осведомленности об ужасающем воздействии этой технологии на здоровье и угрозе, которую она несет конфиденциальности, на многих территориях вводят мораторий или запрет на использование 5G.

Примерами тому служат Бельгия (запрет использования 5G на всей территории страны), город Во (Швейцария) и Сан-Франциско (США). Радиочастотное излучение (РЧ) и электромагнитные поля (ЭМП) все чаще признаются новыми видами загрязнения окружающей среды. В этой статье описаны тринадцать причин, раскрывающих опасность технологии 5G, которая может превратиться в угрозу чудовищных масштабов, если достаточное количество людей не объединятся, чтобы остановить ее.

Опасность №1. Воздействие на потовые «антенны» человека

Сеть 5G использует частоты, влияющие на наши потовые протоки, принцип функционирования которых схож с действием антенн. Другими словами, 5G способна влиять на самый крупный орган человека — кожу. Как я уже упоминала, доктор Бен-Ишай показал связь между 5G и потовыми протоками нашего тела:

«[Частоты 5G] заполонят [нас] волнами определенной длины, которые будут взаимодействовать с геометрической структурой нашей кожи… мы обнаружили, что потовые протоки работают, как спиральные антенны… потовые каналы были неотъемлемой частью механизма поглощения электромагнитной энергии в диапазоне 75-100 ГГц, и если вы изменили характер потового протока, то есть заставили его работать, вы действительно могли изменить этот механизм поглощения, и если вам удастся это сделать, вы увидите, как человек подвергается воздействию».

Опасность №2. 5G усиливает вредное воздействие электромагнитных полей через потенциал-зависимые кальциевые каналы

Доктор Мартин Палл, ученый, изучающий беспроводное излучение и ЭМП, провел революционное исследование, объяснив, как именно воздействие ЭМП вызывает преждевременное старение и наносит вред человеческому организму, снижает фертильность, нарушает работу мозга и сердца и даже влияет на ДНК! Палл первый провел исследования, показывающие, что ЭМП активируют потенциал-зависимые кальциевые каналы, заставляя их высвобождать избыточные ионы кальция в клетку. Это приводит к образованию оксида азота (NO) и супероксидов, которые почти мгновенно реагируют и образуют пероксинитрит и свободные радикалы. Многие исследования, подобные этим, показывают, что пероксинитриты повреждают ДНК. Доктор Палл недвусмысленно констатировал, что «развертывание 5G – это настоящее безумие».

Опасность № 3. Импульсная волна гораздо опаснее непрерывной

Важной и уникальной особенностью интеллектуальных счетчиков является то, что они излучают импульсные волны, а не непрерывные. Другими словами, они работают в циклах «старт-стоп», создают импульс ЭДС и затем временно неактивны. Это случается огромное количество раз в день; судебные документы с данными коммунальных компаний (таких как Pacific Gas and Electric Company в Калифорнии) показывают, что интеллектуальные счетчики посылают импульсные волны от 9600 до 190000 раз в день!

В этом видео 2018 года доктор Палл утверждает, что существует 13 исследований, которые показывают, что ЭМП импульсных волн более активны (и опасны), чем ЭМП непрерывных волн. Вы можете ознакомиться с доказательствами здесь.

Опасность №4. 5G способствует глубокому проникновению электромагнитных полей

Основная причина, по которой сотовые или мобильные телефоны более опасны для детей, чем для взрослых (не считая того, что поглощение излучения накапливается в течение всей жизни), связана с проникновением электромагнитных полей.

Доктор Палл пишет: «Промышленность также заявляет, что электромагнитное излучение обыкновенных СВЧ-частот проникает в тело только на 1 см. Мы знаем, что это неправда, поскольку они глубоко воздействуют на человеческий мозг, на сердце и на гормональную систему. Возможно, наиболее важными исследованиями, демонстрирующими эффекты глубоко воздействия на организм, являются два исследования формирования катаракты у новорожденных телят, проведенные профессором Хессигом и его коллегами из Швейцарии. Исследования ясно показывают, что, когда беременные коровы пасутся возле базовых станций мобильных операторов (также называемых вышками сотовой связи), телята рождаются с крайне повышенной склонностью к заболеваемости катарактой».

В своем исследовании 2009 года Хессиг пишет:

«Из 253 телят 79 (32%) имели различные степени ядерной катаракты, и только 9 (3,6%) телят имели тяжелую ядерную катаракту. Результаты демонстрируют связь между заболеваемостью телят ядерной катарактой и их нахождением возле вышек сотовой связи в первом триместре беременности, а также мощностью антенн. Была установлена связь между количеством антенн, находящихся в радиусе от 100 до 199 метров, и возникновением оксидативного стресса, а также была обнаружена связь между оксидативным стрессом и расстоянием до ближайшей вышки сотовой связи».

Опасность № 5. 5G на самом деле является оружием, замаскированным под мирные цели

Марк Стил откровенно высказывался против системы 5G, и по сей день у него часто берут интервью, в том числе Project Camelot и Sacha Stone приглашали его для участия в документальном фильме 5G Apocalypse: The Extinction Event . Стил утверждает, что, хотя в широко распространенных отчетах и говорится, что технология 5G работает в диапазоне 24–100 ГГц, фактически она работает в субгигагерцовом диапазоне (то есть ниже порога ГГц, поэтому все еще измеряется в МГц). Стил заявляет, что 5G — это система вооружения, такая же, как радиолокатор дальнего действия, радар с фазированной антенной решеткой или оружие направленной энергии (применялось 11 сентября 2001 года и при других инцидентах).

Стил утверждает, что при исследовании оборудования 5G выясняется, что у него есть диэлектрическая линза, доказывающая, что это система оружия. Автономные транспортные средства могут использовать 5G, чтобы светить в зеркала других водителей, что несет реальную опасность.

Марк также говорит о том, что воздействие 5G является достаточно сильным, чтобы убивать детей в утробе матери. Он заявляет: «5G — это система вооружения — ни больше, ни меньше. Она не имеет ничего общего с гражданскими телекоммуникациями. Система 5G необходима для связи автономных транспортных средств между собой».

Опасность № 6. Пожарные Лос-Анджелеса заболели из-за того, что находились в непосредственной близости от вышек

25-летний ветеран пожарной службы из Лос-Анджелеса сравнивает сотовые вышки с сигаретами. Он призывает остановить работу базовых станций сотовых/мобильных телефонов, сооруженных на пожарных станциях или возле них. Пожарные не единственные пострадавшие. Сообщалось о сотнях птиц, замертво упавших на землю в Нидерландах во время испытания 5G.

Опасность № 7. 5G использует те же частоты, что и установки для разгона толпы

5G предположительно использует частоты миллиметровых волн (ММВ) или крайне высокие частоты (КВЧ), которые находятся в диапазоне 24-100 ГГц. Поскольку 1 ГГц равен 1 млрд. Гц, мы имеем дело с частотами с крайне короткой длиной волны (расстоянием между пиками двух волн). Эти расстояния настолько малы, что измеряются в миллиметрах, отсюда и термин «миллиметровая волна». Это те же самые частоты, которые используются военными для несмертельного оружия, такого как система активного отбрасывания, применяемая для разгона толпы. Это оружие способно нанести огромный вред. Докторр Пол Бен-Ишай заявлял: «Если вам не повезло стоять в зоне поражения, вам покажется, что вы горите заживо».

Опасность № 8. Система 5G является мутагенной (вызывающей повреждение ДНК) и канцерогенной (вызывающей рак)

Частоты ММВ 5G вызывают повреждение митохондриальной ДНК, которое затем передается из поколения в поколение. То есть, 5G не просто является мутагенным, но и вызывает мутации, которые унаследует следующее поколение! Это может иметь серьезные последствия для генетического здоровья. Многие ли думают об этом, когда не могут оторваться от экранов своих мобильных устройств? На этом веб-сайте перечислены многие исследования, показывающие повреждения митохондрий, происходящие после воздействия электромагнитного излучения.

Мутагенез обычно сопровождается канцерогенезом. Другими словами, если воздействие является настолько мощным и опасным, чтобы повреждать ДНК, велика вероятность, что оно способно вызывать и рак. Марк Стил утверждает, что 5G является канцерогеном первого класса опасности, хотя ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) консервативно классифицирует вышки сотовых телефонов как возможный канцероген класса 2Б. Важно отметить однако, что ВОЗ является учреждением ООН, созданным Рокфеллерами, известной семьей иллюминатов, которые планируют использовать ООН в качестве плацдарма для учреждения единого мирового правительства.

5G спешат внедрить без проведения надлежащего тестирования безопасности, поэтому у нас нет большого количества данных о том, как именно 5G вызывает рак, но имеется множество доказательств того, что излучение 2G, 3G и 4G причастны к развитию многих видов онкологических заболеваний, в том числе рака мозга. Здесь собраны данные большого количества исследований на эту тему.

Опасность № 9. Прятаться будет негде

5G требует значительно больше передающих устройств, чем предыдущие поколения. Это ведет к необходимости создания огромной инфраструктуры, где станции, башни и базы планируется разместить практически повсеместно, в том числе в центрах жилых кварталов. Эффект такого уплотнения может быть катастрофическим.

Технология 5G обладает достаточной мощностью, чтобы создавать 3D-карты внутренней планировки зданий и жилых домов. Марк Стил особо отмечает частоту 868 МГц, ранее использовавшуюся для допросов во время боевых действий и способную с легкостью проникать сквозь бетон и кирпичные стены. Он утверждает, что эта частота может выбирать конкретных людей… Это интересно в контексте преследования сообщества TI (Targeted Inpiduals), которое выступает против нелетального (психофизического) оружия и тайного преследования.

Инфраструктура 5G будет состоять из небольших фазированных антенных решеток, «стреляющих» излучением по конкретной цели, точно пулей. Микроволновое излучение, которое они производят, будет достаточно сильным, чтобы проникать сквозь стены и человеческие тела. Мы будем находиться под этим воздействием 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, и, что еще хуже, зона покрытия по задумке должна быть шире, чем текущий 4G, то есть в конечном итоге она охватит каждый квадратный дюйм Земли.

Опасность № 10. Гибель всех насекомых?

Насекомые, птицы и дети являются наиболее уязвимыми для 5G из-за небольшого размера тела. Клэр Эдвардс, бывший штатный редактор ООН, которая довела проблему воздействия электромагнитного излучения 5G до сведения Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, на митинге против 5G в Стокгольме она заявила:

«Интересно отметить, что за последние 20 лет мы потеряли 80% наших насекомых. И из-за воздействия 5G потеряем все 100%. А вслед за насекомыми настанет и наша очередь».

Дело в том, что и насекомые, и система 5G используют антенны. Насекомым они, помимо прочего, служат органом обоняния, а 5G задействует эти «антенны» для распространения волн. Не удивительно, что насекомые чувствительны к электромагнитным волнам 5G, а недавнее исследование показало, что излучение 5G повышает температуру их тел.

«Исследования показали, что частоты, используемые 5G, повышают температуру тела насекомых. Это явление не наблюдалось с 4G или WiFi ».

Между тем в исследовании «Воздействие радиочастотных электромагнитных полей от 2 до 120 ГГц на насекомых» делается вывод:

«Будущие длины волн электромагнитных полей, используемые для систем беспроводной связи, уменьшатся и станут сопоставимыми с размером тел насекомых, и, следовательно, ожидается, что поглощение радиочастотных электромагнитных полей насекомыми увеличится».

Опасность № 11. Космический 5G Планируется, что 5G станет сплошной сеткой, которая будет направлять излучение из космоса на землю. Это связано с системой Space Fence, как я уже говорила в статье Space Fence: Connecting Surveillance и Transhumanist Agendas.

Организация «Международный призыв остановить 5G на Земле и в космосе»пишет: «По крайней мере, пять компаний предлагают предоставлять 5G из космоса, используя 20 000 спутников на низкой и средней околоземной орбите, которые покроют Землю мощными, сфокусированными, управляемыми лучами. Каждый спутник будет излучать миллиметровые волны с эффективной излучаемой мощностью до 5 миллионов ватт от тысяч антенн, расположенных в фазированной решетке».

Здесь важно понять общую картину глобального заговора. Все эти разрушительные и опасные технологии: 5G, Wi-Fi, беспроводное излучение, HAARP, нагрев ионосферы, геоинженерия, ГМО и т.д. будут объединены в одну гигантскую интегрированную систему наблюдения, управления и контроля. Например, геоинженерия включает создание химических трасс, наполненных металлическими частицами, которые может использовать система 5G.

Опасность №12. Отражение излучения внутри тела

Еще в 2002 году исследователь Артур Фирстенберг опубликовал свой анализ 5G задолго до того, как технология была утверждена. Он объяснил, что из-за того, что электромагнитные импульсы 5G чрезвычайно коротки и их передача чем-то похожа на пулеметную очередь, они на самом деле отражаются внутри тела и в итоге создают крошечные новые антенны 5G внутри. Фирстенберг написал:

«… Когда в тело проникают чрезвычайно короткие электромагнитные импульсы, [в отличие от проникновения обычного электромагнитного излучения] происходит иное: движущиеся заряды сами становятся маленькими антеннами, которые повторно излучают электромагнитное поле и направляют его глубже в тело…»

«Эти переизлученные волны называются предвестниками Бриллюэна… Они становятся значительными, когда мощность или фаза волны изменяются достаточно быстро… Получается то, что эти миллиметровые волны слишком коротки для того, чтобы проникать глубоко в тело, как нас все время пытаются убедить, неправда.

Это перекликается с предыдущим замечанием: распространение 5G представляет серьезную угрозу.

Опасность № 13. Страховые компании отказываются подписывать контракт с Big Wireless. Что им известно?

Несколько страховых компаний (самой известной из которых является Lloyd’s of London) попали в заголовки газет, отказавшись застраховать ответственность Big Wireless (телекоммуникационного корпоративного конгломерата) в случае подачи исков о нанесении вреда здоровью и возникновения иных претензий, связанных с Wi-Fi и 5G:

«Итак, отчет группы по оценке рисков Lloyd’s за ноябрь 2010 года дает нам весомый аргумент: в отчете эти беспроводные технологии сравниваются с асбестом, поскольку ранние исследования асбеста были «неокончательными», и лишь позже любому, кто хоть как-то разбирается в вопросе, стало очевидным, что асбест вызывает рак. Имейте в виду, что исследование по оценке рисков, связанных с Wi-Fi, проведенное Lloyd’, было опубликовано более восьми [на настоящий момент девяти] лет назад. Однако даже тогда их команда по оценке рисков была достаточно умна, чтобы понять, что могут появиться новые доказательства того, что различные частоты Wi-Fi действительно вызывают заболевания».

Заключение: система 5G — это часть более глобального замысла, включающего в себя также программы управления, контроля, наблюдения и искусственный интеллект.

5G качественно и количественно отличается от 4G. Это не просто следующий шаг по сравнению с 4G. 5G будет не только давать в десятки и сотни раз больше излучения, чем 4G, но внедрение технологии миллиметровых волн означает целый ряд новых опасностей. История повторяется.

Точно так же, как науке потребовалось время, чтобы осознать опасность табака и сигарет, так же как ей понадобилось время, чтобы понять, каким страшным монстром являются ГМО (теперь переименованные в BioEngineered Foods ), так же дело обстоит и с 5G. Следует ожидать, что для выгораживания этой технологии будут пущены в ход все возможные инструменты «мусорной» науки, такие как запутывание и отвлечение внимания, например, фокусировка только на тепловом воздействии беспроводной сети и игнорирование свидетельств опасных нетепловых эффектов.

В конечном счете 5G является частью программы Нового мирового порядка по созданию гигантской, всеохватывающей системы управления и контроля, которая исключает любую конфиденциальность и позволяет непрерывно наблюдать за каждым человеком на планете. Едва ли можно найти более подходящий момент бороться за свободу, правду, здоровье, неприкосновенность частной жизни и суверенитет, чем сейчас.

Источник: https://shabdua.livejournal.com