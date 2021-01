Rafila, un demnitar incompatibil, care “luptă” sub steag dublu

Se re-intensifică prezența în spațiul public a influencerilor vaccinurilor produse de Pfizer/Biontech și Moderna, cu toată minciuna sfruntată că produsele respective ar fi gratuite și sigure și eficiente (chit că se înregistrează tot mai multe efecte adverse, iar producătorii au început să își suspende activitatea în unele centre europene de producție și să aibă mari întârzieri în livrare).

Unii dintre influenceri uită de incompatibilități, conflicte de interese și de interdicțiile care îi privesc, ca să nu mai vorbim de responsabilitatea primordială a medicilor de a avertiza asupra riscurilor medicamentelor și vaccinurilor, pentru a nu face rău – primum non nocere.

La intrarea în politică, dl Rafila spunea că poate fi și membru al unui partid, și reprezentant al României la OMS, fără să fie în conflict de interese. Era și atunci o speculație fără fundament juridic. Acum, însă, întrucât este deputat în Parlamentul României, această afirmație nu se mai justifică. Exercitând concomitent cele două funcții publice, dl Rafila este și in incompatibilitate, și în conflict de interese. În plus, încalcă frecvent interdicția din Statutul deputaților de a face reclamă unor societăți comerciale (interdicție care este încălcată și de alți parlamentari, cum ar fi Streinu – Cercel și Laszlo Attila).

Dl deputat Rafila este, din 2018, membru al Comitetului Executiv al OMS, funcție care, de regulă, revine Ministrului Sănătății.

Potrivit site-ului Societății Române de Microbiologie, al cărui președinte în funcție este, dl Rafila are calitatea de membru al acestui Comitet Executiv, fiind prezentat chiar ca „reprezentantul întregii regiuni europene”, și nu numai al României – posibil ca această afirmație să fie, totuși, o exagerare comercială a acestei societăți, menită a o face mai interesantă pentru sponsorizări de la Pfizer and co.

Este o funcție publică de autoritate incompatibilă cu demnitatea de deputat în Parlamentul României (cu excepția cazului în care Statul Român nu ar avea o înțelegere separată cu OMS), așa cum rezultă explicit din art. 81 alin.1 din Legea nr. 161/2003.

Incompatibilitatea vizează și abținerea de la exercitarea concomitentă a două sau mai multe funcții publice sau demnități. Din dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 rezultă că există conflict de interese în situația în care o persoană care exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative. Adică, mai pe românește, un demnitar nu poate „lupta” sub steag dublu, nu poate fi stipendiat de două armate.

În fine, potrivit art. 18 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, este interzisă folosirea numelui însoțit de calitatea de deputat sau de senator în orice acțiune publicitară privitoare la orice societate reglementată de Legea nr. 31/1990, interdicție reluată de art. 230 din Statutul deputaților

Pfizer, BionTech și Moderna sunt societăți comerciale. Dl Rafila face reclamă asiduă și pe față vaccinurilor (și, implicit, brandurilor) acestor societăți, la tv, la radio și peste tot în spațiul public.

Și OMS este societate comercială de facto, de vreme ce a ajuns agentul publicitar al Big Pharma și obiectul controlului exercitat de Bill Gates. Dl Rafila (ca, de altfel, și „comandantul acțiunii”) ne prezintă OMS ca autoritatea supremă a lumii, „recomandările” de la OMS fiind literă de Evanghelie sau verset de Coran. Chit că recomandările și studiile se schimbă mai frecvent ca gențile sau pantofii de damă – e de ajuns să vă reamintiți povestea testelor PCR sau a remdesevirului, total schimbată de vreo trei ori în decurs de 10 luni de „sfinții” de la OMS.

PS: Dacă nu mă credeți pe mine, citiți ce a scris prin 2016 despre conflicte de interese penale Augustine Lazaire, ex-torționar securist, ex-procuror general al României, acum pensionar pe fro 30 de mii de lei lunar, ca fost magistrat.

Sursa: https://www.activenews.ro

