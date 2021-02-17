«Радужное» будущее: Кто защитит права гетеросексуального большинства?

Хотя закон об обеспечении равенства, принятый проевропейским альянсом в 2012 году, касался всех дискриминируемых лиц, одними из его главных бенефициаров выступают сексуальные меньшинства.

На протяжении последних лет наиболее резонансные и спорные решения специализированного совета были вынесены по делам, где в качестве заявителей фигурируют представители ЛГБТ-сообщества. Некоторые из вердиктов напрямую касаются института семьи и подрастающего поколения, а также вопросов пропаганды и продвижения интересов этой категории меньшинств. Как видно из практики совета, лица нетрадиционной сексуальной ориентации – весьма частые гости на его заседаниях.

Молдавскому обществу и прежде всего молодежи целенаправленно и последовательно навязываются модели поведения, чуждые нашим традициям и культуре. В последнее время все чаще отмечается обеспокоенность со стороны общественности ежедневным потоком негативной информации, оказывающей вредное воздействие на подрастающее поколение. Людей беспокоит, что пропаганда отказа от традиционных ценностей, семейных отношений, равно как и многое другое получает все большее распространение, во многом благодаря поддержке профильных государственных и неправительственных структур. Реагировать на такую ситуацию – прямая обязанность законодателей и других ответственных лиц.

Кто входит в антидискриминационный совет?

Должна ли Молдова страшиться «гей-диктатуры»? В 2013 г. в Молдове впервые появилась автономная государственная структура, которая стала вести мониторинг соблюдения нового антидискриминационного законодательства и рассматривать жалобы тех, кто относит себя к пострадавшим от притеснений и других подобных действий – Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. На принятии специализированного закона и последующем формировании этого органа настаивали западные партнеры Молдовы, обозначив это как одно из основных условий евроинтеграции и либерализации визового режима.

Совет состоит из пяти членов, не имеющих какой бы то ни было политической принадлежности, которые назначаются парламентом на пятилетний срок. Закон оговаривает, что трое из них должны быть представителями гражданского общества, при этом не менее трех членов должны быть лиценциатами права. Среди других обязательных требований – опыт по защите прав человека не менее 5 лет, отсутствие проблем в области неподкупности, наличие высшего образования, безупречной репутации и толерантного отношения к меньшинствам.

В марте 2018 г., накануне истечения срока мандата первого состава совета, парламент, согласно процедуре, оговоренной в законе, создал комиссию для определения новых кандидатов. В нее вошли члены Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Это депутаты парламента предыдущего созыва, представляющие разные фракции, часть из которых представлены и в нынешнем законодательном органе: Инна Шупак, Галина Балмош, Григорий Новак, Федор Гагауз, Евгений Бодарев, Алла Долинца и Анатолий Загородний. В результате публичного конкурса, на который поступило 16 заявок, были отобраны и назначены 5 действующих членов совета: Ян Фельдман, Викторина Лука, Андрей Бригидин, Светлана Долту и Евгений Голощапов. По каждому из них комиссия подготовила аргументированное заключение, которое было представлено на пленарном заседании парламента накануне голосования. Согласно закону, кандидаты назначаются большинством голосов избранных депутатов.

Председатель совета избирается большинством голосов общего числа его членов. Во главе антидискриминационного органа – Ян Фельдман, психолог, эксперт по борьбе с торговлей людьми и в сфере международных прав человека. На официальной странице совета фотографии и резюме остальных членов совета отсутствуют, хотя с момента их назначения прошло почти три года, то есть более половины срока мандата.

Глава совета работает на постоянной основе, в то время как остальные члены созываются на заседания по мере необходимости. Члены антидискриминационного совета, не работающие на постоянной основе, получают денежное вознаграждение в размере 10% средней зарплаты по экономике за одно заседание. Как следует из повестки дня этой структуры, в месяц может пройти до 20 заседаний, на которых рассматриваются различные жалобы и запросы. Деятельность совета обеспечивается административным аппаратом, который состоит из нескольких управлений и отделов.

Чем занимается этот орган?

На сайте специализированного совета обозначено, что его миссия состоит в «предупреждении и защите от дискриминации, обеспечении равенства, продвижении равных возможностей и многообразия». Совет содействует формированию «инклюзивного общества, в котором люди реализуют свои права и свободы вне зависимости от пола, расы, цвета кожи, этнического происхождения, национальности, языка, ограниченных возможностей, сексуальной ориентации, возраста, религии или убеждений, взглядов, политической принадлежности или любого другого подобного признака и пользуются равными возможностями».

Среди ключевых задач – проверка действующего законодательства и проектов нормативных актов на соблюдение стандартов недискриминации, мониторинг исполнения законов, рассмотрение жалоб и восстановление в правах жертв дискриминации, содействие повышению уровня информированности и осведомленности общества в целях ликвидации всех форм дискриминации.

В повестку дня совета попадают жалобы по широкому кругу вопросов в области трудовых отношений, образования, доступа к общедоступным товарам и услугам, в том числе к социальной защите и медицинским услугам, в отношении рекламы с унижающим женщин подтекстом, дискриминации адвокатов в рамках системы медицинского и социального страхования, дискриминации людей в связи с ограниченными возможностями и социальным происхождением, притеснения из-за атеистических убеждений, обеспечения доступности транспорта, зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями, дискриминационного обращения по признаку языка при реализации права на доступ к правосудию.

Много жалоб касается рынка труда: притеснения на работе в связи с расхождением во мнениях, дискриминация по признакам этнической принадлежности, национальности и возраста при увольнении и трудоустройстве, по признакам материнства, ограниченных возможностей, языка и места жительства, политической принадлежности. Таким образом, решения совета во многом способствуют восстановлению в правах пострадавших от несправедливого отношения, и в то же время в адрес этого органа часто звучит критика в связи с выносимыми вердиктами, некоторые из которых носят весьма спорный характер. В их числе и серия решений, направленных на поддержку пропагандистской деятельности, касающейся нетрадиционной сексуальной ориентации.

Дело о графике встреч с ребенком

Совет по недискриминации против Юрия Рошки: В Молдове навязчиво продвигается «новая нормальность» Представители ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, гомосексуалы, бисексуалы и транссексуалы) – весьма частые гости на заседаниях антидискриминационного органа. Чтобы не быть голословными, приведем еще несколько примеров, помимо дела Юрия Рошки. Так, советом была рассмотрена жалоба заявительницы, которая утверждала, что подверглась дискриминации по гендерному признаку и предполагаемой гомосексуальной ориентации со стороны Муниципального управления по защите прав ребенка (МУЗПР). МУЗПР установило для нее график встреч с малышом, который не был сбалансирован по сравнению с отцом, осуществляющим опеку над ребенком. Совет пришел к выводу, что эти действия представляют собой подстрекательство к дискриминации со стороны бывшего мужа, а решение МУЗПР о графике встреч носит дискриминационный характер.

Дело в том, что бывший муж обратился в органы опеки, указав, что экс-супруга устроила свою жизнь с лицом того же пола. Он просил сократить ее график встреч с ребенком. В своем решении совет отметил, что «сексуальная ориентация, какой бы она ни была, не определяет родительские качества человека и не может характеризовать их». В нем также подчеркивается, что «частная жизнь заявительницы, если она не связана с уходом за ребенком, не может служить основанием для того, чтобы исключить ее из жизни собственного ребенка». В качестве аргумента совет отмечает отсутствие доказательств, подтверждающих, что встречи с матерью один раз в неделю способствуют достижению наилучших интересов ребенка.

В этих обстоятельствах совет пришел к выводу, что к заявительнице относились по-другому (менее благоприятно) в части реализации ее родительских прав по сравнению с отцом ребенка, и в основе такого отношения лежит подстрекательство к дискриминации со стороны бывшего мужа. Подчеркивается, что в рамках этого дела совет «пришел к принципиально важному выводу: независимо от того, кто из родителей проживает отдельно от ребенка, мать или отец, каждый из них должен иметь равные возможности по сохранению прямых отношений с ребенком».

При этом очевидно, что не был принят во внимание целый ряд факторов, в том числе исследования, свидетельствующие о существенных рисках для подрастающего поколения. В них установлено, что у детей, воспитанных однополыми парами, отмечается повышенный риск развития гомосексуального влечения, полового нонконформизма и принятия гомосексуального образа жизни. Кроме того, исследования, проведенные с крупными представительными выборками с длительным периодом наблюдения, показывают, что, помимо повышенного риска принятия гомосексуального образа жизни, дети, воспитанные родителями с нестандартной ориентацией, уступают детям из традиционных семей по ряду показателей.

Дело о доступе к услугам веб-дизайна

В другом деле с просьбой признать дискриминацию при доступе к услугам веб-дизайна в совет обратились члены общественной организации Информационный центр GENDERDOC-M, которая при содействии западных доноров занимается продвижением и поддержкой ЛГБТ-сообщества в Молдове. В результате совет пришел к выводу о том, что «рассмотренные обстоятельства представляют собой тяжелую форму длящейся дискриминации по признаку религии, сексуальной ориентации и национальности».

Совет проанализировал содержание веб-сайта и отметил, что компания исключает из круга своих потенциальных клиентов лиц по основанию сексуальной ориентации, религии и национальности. В основе такого вывода лежало рекламное объявление о предоставлении услуг, в котором отмечалось, что ответчик не сотрудничает с религиозными организациями и геями. В решении говорится, что исключение потенциальных клиентов по этим соображениям является необоснованным, поскольку ответчик не знает заранее специфики их работы. По мнению членов совета, компания могла бы ограничится опубликованием списка сфер, в которых она работает.

Таким образом, молдавских предпринимателей фактически обязали работать со всеми категориями клиентов, вне зависимости от концептуального содержания работы или услуги (в данном случае – продукта веб-дизайна).

Дело об окроплении святой водой

Представительница Информационного центра GENDERDOC-M пожаловалась в совет на случай, произошедший на телепередаче, и потребовала признать ее дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и религиозных убеждений. Речь идет о ситуации, когда в ходе теледебатов представитель христианской церкви, лидер православной организации Pro Ortodoxia Геннадий Вэлуцэ окропил святой водой ЛГБТ-активистку и члена организации GENDERDOC-M Анжелику Фролову, которая воспротивилась совершению данного ритуала. Вэлуцэ утверждал, что «святая вода поможет вывести нечистую силу» из всех представителей ЛГБТ-сообщества и приверженцев других религий.

Совет подчеркнул, что ритуал окропления святой водой, который был навязан во время и по завершении телепередачи, сопровожденный выступлением о том, что лица гомосексуальной ориентации и лица, которые разделяют иные религиозные убеждения, являются «бесами» («draci»), т.е. воплощением злого духа, является поведением, подстрекающим к дискриминации. В решении совет упоминает аргументы ответчика о том, что его настойчивость в благочестии как служителя церкви дает ему право говорить о грехе и святости. Вместе с тем, по мнению совета, свобода выражения и свобода проявления вероисповедания не являются абсолютными правами: «Эти свободы могут быть подвергнуты некоторым ограничениям тогда, когда преследуется цель продвижения принципов толерантности и уважения равного достоинства всех людей».

Геннадий Вэлуцэ обжаловал вердикт в суде Новых Анен, затем в Апелляционной палате, утверждая, что священнослужителей нельзя привлекать к ответственности за дискриминацию, но проиграл. Летом 2019 года по этому делу высказалась Высшая судебная палата (ВСП), которая подтвердила обязательство публично извиниться перед представителями ЛГБТ-сообщества и выплатить 5 тыс. леев морального ущерба. Еще 7 тыс. леев Вэлуцэ обязали заплатить за судебные издержки.

Дело о доступе к развлечениям

Совет также констатировал наличие дискриминации по признаку сексуальной ориентации в ходе рассмотрения жалобы заявителей, которым было отказано в доступе в место отдыха из-за публичного проявления сексуальной ориентации. В решении говорится, что «к заявителям отнеслись менее благоприятно при реализации права на участие в развлекательных мероприятиях».

Совет не смог принять в качестве объективного и разумного аргумент ответчика о том, что ограничение доступа конкретных лиц в заведение было продиктовано просьбами других клиентов, которые являются гетеросексуалами и составляют большинство посетителей этого заведения. Совет отметил, что ответчик, оказывая общедоступные услуги, обязан обеспечить доступ к ним всем клиентам без какой-либо дискриминации.

Дела о сообщениях в СМИ

Сразу в ряде дел речь идет о поддержке дискриминации посредством массмедиа. В одном из случаев совет начал рассмотрение по собственной инициативе, после того как на сайте voxpublica.md была размещена статья «Parada euro-sodomită de la Chișinău: 9 puncte pe i» («Евро-содомитный парад в Кишиневе: 9 точек над i»). В ней критиковались действия МВД по обеспечению общественного порядка, безопасности и защиты лиц, участвовавших в марше ЛГБТ-сообщества. В статье также говорилось об отсутствии реакции мэрии Кишинева «в ответ на намерения экстремистских меньшинств пройти маршем через центр столицы» и о бездействии Молдавской митрополии «в отношении гомосексуальной агрессии в центре столицы».

Совет пришел к выводу, что статья представляет собой подстрекательство к дискриминации и риторику ненависти, поскольку «направлена на группу людей на основе их определенных характеристик, навешивает ярлыки на человека, приписывая ему набор черт, которые обычно считаются глубоко нежелательными, и целевая группа выводится за пределы обычных границ социальных отношений». Члены совета в своем решении говорят об ответственности владельцев виртуальных платформ за обмен мнениями, комментариями и выражениями. По их мнению, администраторы веб-страниц обязаны предпринимать усердные меры, чтобы никто не мог использовать их ресурсы в качестве инструмента подстрекательства к дискриминации.

И еще одно дело о дискриминирующих, по мнению совета, сообщениях СМИ. Рассматривались следующие, казалось бы, вполне адекватные высказывания, прозвучавшие в эфире: «[…] Вчера прошел марш людей, меньшинств с нетрадиционной ориентацией. Мы хорошо знаем, что уже несколько лет такой марш проходит по улицам столицы. Конечно, он спровоцировал столкновения, 6 человек были задержаны… я имею в виду, что в истинно православном государстве этот марш не состоялся бы, потому что ни власти, ни люди не допустили бы этого […]».

Однако и здесь совет усмотрел подстрекательство к дискриминации по признаку сексуальной ориентации. В решении отмечается, что «любая социальная группа имеет право на свободу собраний, даже если распространяемая на собрании идея является непопулярной, до тех пор, пока это не нарушает общественный порядок». Совет даже сформировал серию рекомендаций для СМИ, журналистов, теле- и радиоведущих, призывая их к максимальной осмотрительности при выражении своих взглядов, чтобы избежать обвинений в подстрекательстве к дискриминации и привлечения к ответственности.

«Иначе нас ждет настоящая экспансия ЛГБТ»

Таким образом, молдавскому обществу и прежде всего молодежи целенаправленно и последовательно навязываются модели поведения, чуждые нашим традициям и культуре. В последнее время все чаще отмечается обеспокоенность со стороны общественности ежедневным потоком негативной информации, оказывающей вредное воздействие на подрастающее поколение, о чем говорят обращения, поступающие в парламент и другие государственные органы. Людей беспокоит, что пропаганда отказа от традиционных ценностей, семейных отношений, равно как и многое другое получает все большее распространение, во многом благодаря поддержке профильных государственных и неправительственных структур.

«Особенно опасно это для детей и молодежи, еще не способной критически относиться к получаемой со всех сторон информации. Реагировать на такую ситуацию – обязанность законодателей, которые вправе установить меры по обеспечению безопасности детей, в том числе в виде запрета совершать определенные публичные действия. Иначе нас ждет настоящая экспансия ЛГБТ, усиленная пропаганда нетрадиционных связей. В последнее время все чаще приходится слышать, что таким образом, когда устанавливаются ограничения, идет ущемление прав человека. Но эти запреты не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права граждан. Речь идет не о посягательстве на права человека, а о защите наших детей. Речь идет уже о дискриминации подавляющего большинства, которое считает опасным и губительным активное навязывание детям и молодежи нетрадиционных для молдавского общества «ценностей», поддерживаемое «партнерами по развитию», – отмечает один из экспертов.

Владислав Бордеяну

Источник: https://noi.md

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