РАБСТВО НЕИЗБЕЖНО. В Давосе всё решили… и есть только один шанс на свободу

Глобалисты и стоящие за ними «неизвестные отцы», похоже, идут в свой «последний и решительный бой», намереваясь подмять под себя всё человечество – полностью и навсегда…

Главной мировой сенсацией года и «новостью №1» можно с полной уверенностью считать даже не эпидемию ковида и сопровождавшее её всеобщее «ковидобесие», а презентацию на Давосском форуме книги члена руководства Бильдербергского клуба Клауса Шваба «КОВИД-19: Великая перезагрузка».

Которая, по сути, представляет собой план действий по уже начатому глобалистами тотальному переустройству мира, для чего ковид стал лишь удачным (и нельзя исключать, что рукотворным) поводом. Участие в данном событии таких влиятельных персон, как британский наследный принц Чарльз, Генсек ООН, руководители МВФ, Microsoft и Mastercard, видные деятели Демпартии США и т.п. свидетельствует о том, что всё более, чем серьёзно.

Мир, который они хотят получить в итоге, предельно прост.

Доживающий последние годы мировой финансовый капитализм должна заменить предельно упрощённая общественная конструкция, при которой собственниками всего и вся, обладающими всей полнотой власти и прав, станут ТНК и их владельцы. Национальные государства, суверенитеты, религии, культуры и прочее останутся в прошлом – мир станет единой корпорацией с едиными хозяевами, которые и возьмут на себя заботу о своих «служебных людях», разумеется – при полном контроле последних и полном праве распоряжаться их судьбами.

То есть, в качестве «образа будущего» нам предлагается глобальное рабовладельческое поместье, за забором которого останутся обречённые на нищету и организуемое вымирание «варвары» – все прочие люди, не допущенные даже в категорию «новых рабов». Делаться всё это будет, разумеется, под красивые лозунги про «объединение усилий человечества в борьбе с новыми вызовами». С очередными волнами ковида в частности.

Какую судьбу уготовило этот запланированное для мира будущее каждому из нас? В связи с этим вспоминается сенсационное выступление некоторое время назад главы НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ковальчука, назвать которого «маргинальным конспирологом» вряд ли возможно. Он предупреждал буквально о том же самом, о чём открыто заявили Шваб со товарищи, особо касаясь целенаправленного преобразования не вошедших в будущую «элиту» Homo sapiens в принципиально новую человеческую разновидность – «человека служебного», т.е. потомственных узко специализированных тупых исполнителей «хозяйской» воли.

«Человек служебный» должен иметь минимальные узкоспециализированные (ограниченные выполняемой функцией) знания и крайне ограниченное самосознание, исключающее любую возможность бунта. Его действия, поведение и размножение должны жёстко контролироваться «хозяином», как юниты в компьютерной игре. Его содержание должно быть рентабельным: дешёвая ГМП-еда, примитивная медицина, примитивные развлечения при минимуме культуры.

«Элитарии» же и их потомство будут при этом пользоваться всеми достижениями прогресса, расти интеллектуально, жить долго, и всё более отдаляться от потомственного плебса – «человеков служебных», образуя с ним по сути два разных подвида в человеческой популяции.

Как именно это делается уже сегодня, М.В.Ковальчук объяснил открытым текстом:

• Уничтожается всеми силами заложенная в культурный код система базовых ценностей и моральных принципов, которая заменяется альтернативными им «общечеловеческими» суррогатами.

• Абсолютизируется «свобода личности» во всех сферах (ребенок выше родителей, личность выше общества, общество выше государства), уничтожая авторитет государства, как естественного инструмента защиты общества и ценностей, поддерживающего баланс между правами и свободой людей.

• Всеми путями достигается снижение рождаемости, в т.ч. – насаждением таких противоестественных явлений как ЛГБТ, «чайлдфри» и т.п. Заметим, что всё вышеперечисленное давно и целенаправленно навязывалось миру глобализаторами, готовившими новую форму своего тотального господства, долженствующую заменить нынешнюю «власть через деньги» на абсолютную власть обладателей мировых денег.

Взглянуть на вещи по-новому

Но коль скоро новый план «Барбаросса» (или, точнее сказать, «план Даллеса – 2») по уничтожению в том числе и нашей Родины, наконец опубликован, то весьма разумным представляется отныне оценивать все действия тех же российских «элит» исходя из того, соответствуют они этому плану или же ему противостоят. Соответственно, определяя по этому безошибочному критерию, кто из них «наш», а кто «не наш».

«Не наши» при этом вовсе не обязательно являются откровенными врагами России: большинство – это т.н. «полезные идиоты», ведомые в жизни исключительно своим шкурным интересом, за каковую верёвочку их легко направляют и используют глобалисты – в качестве, разумеется, выгодного на данный момент «расходного материала».

Вот лишь несколько примеров того, как власть имущие уже вовсю реализуют план «всемирной перезагрузки» по Швабу. Прежде всего, к таким действиям следует отнести безумные и гибельные для экономики «карантинные» меры и создание (например, в Москве) системы тотальной слежки за каждым с использованием камер, билинга телефонов и сбора всеохватного досье на каждого из нас. Всё это является неотъемлемой частью технологии при создании всепланетного «стада», что стало возможным именно сейчас.

Шваб в своей книге откровенно пишет, что вчера ещё трепетно относившиеся к своим правам люди из страха перед смертью (уже вбитого в общественное подсознание) сегодня охотно согласятся на полный и тотальный контроль за каждым своим шагом. Введённый, разумеется, исключительно ради «заботы о здоровье» – чтобы отслеживать нарушителей карантина.

Или вот ещё одна деталька. Недавно руководитель уважаемого Центра Гамалеи (тем самым, где разрабатываются антиковидные вакцины) академик Гинцбург выдал идею о введении особых документов (паспортов) для тех, кто прививку от ковида сделал «чтобы каждый вaкциниpуемый имел при себе документ, подтверждающий, что он прoвaкцинирoван». По сути, речь идёт об искусственном делении общества на две касты – «чистых» и «нечистых».

Что впоследствии непременно выльется в ряд ограничений для вторых – например, при приёме на работу, покупке авиабилетов, допуске в места массовых мероприятий и т.д. То есть, речь идёт в перспективе о принудительной всеобщей вакцинации под угрозой репрессий. Что, вообще-то, есть грубейшее нарушение Конституции.

Фактическое уничтожение в ходе «карантинов» не только у нас, но и везде в мире малого бизнеса и «среднего класса» – это очевидная подготовка к революциям. Ибо, вопреки распространённому заблуждению, «революционным классом» становятся в первую очередь не пребывающие на социальном дне (мысли такого человека не столько о восстановлении справедливости, сколько о том, что бы завтра поесть), а те, кто до недавнего времени был относительно сытым, а сегодня вдруг этого лишился. Именно с их помощью планируется свергать те национальные элиты, которые будут сопротивляться «переменам». Борьба с таковыми в книге Шваба тоже предусмотрена.

А ещё в стране вовсю закладываются основы «жизни без государства». Российская власть ведёт себя так, словно не замечает, как тот же грефовский «Сбер» создаёт у нас (за наши же деньги!) по сути «государство в государстве», расширяя сферу своей деятельности буквально на всё. Чему немало способствовал карантин, раскрутивший индустрию «доставки», занимаются которой всё те же «Яндекс», «Фейсбук» и… «Сбер». Очень скоро они, опираясь на рекламные возможности интернета, станут вытеснять из соответствующих сфер всех конкурентов. Сбер уже влез в интернет, упорно лезет в создание искусственного интеллекта, что при наличии в его правления и среди ведущих айтишников иностранцев несёт прямую угрозу национальной безопасности.

Насчёт следующего шага на этом пути писали многие. Внутри такой всеохватной Корпорации создаётся свой внутренний рынок товаров, услуг, исполнения разнообразных заказов и т.д., расчёты по которым идут условными «внутренними деньгами» – взаимозачётом с выплатой реальными деньгами только полученной в итоге разницы. Т.о. расчёты ведутся внутрисетевыми «электронными деньгами», не облагаясь никакими государственными налогами.

Пользователям «внутри сети» это, конечно, выгодно, что умножает их число и при этом вынуждает государство повышать налоги на всех остальных, толкая и их тоже «уходить под Грефа». Рано или поздно в голову людям придёт очевидная мысль: если все мои проблемы решает «Сбер» («Фейсбук», «Яндекс»), то на что мне ещё и государство?! Те, кто формирует контент в интернете, поддержат и максимально разовьют этот идеологический тренд. И когда будет открыто (вероятно, через ООН) озвучен призыв вообще отказаться от «бесполезного» и «устаревшего» государства как такового.

Механизм этого «отказа» в своё время смоделировал известный либерал Гавриил Попов, писавший о том, что грядёт «замена власти государств властью народов». То есть ООН вместо официальных представителей государств мира станет формировать все свои структуры из «представителей народов», назначать которых (скажем, проведя формальное «интернет-голосование») будут… всё те же «Фейсбук», «Яндекс» и… «Сбер».

Ну а дальше всего один шаг до полной ликвидации (от имени «представителей народов») любой государственности вообще с переходом всей полноты власти к «виртуальным государствам». Истинными хозяевами которых (что важно понимать!) являются, конечно же, не разнообразные грефы и цукерберги, а те самые господа и дамы, которым в Давосе Шваб презентовал свой план переустройства мира.

Наибольшее недоумение в этой ситуации с точки зрения здравого смысла вызывает поведение подавляющего большинства российских «элит», состоящих, судя по всему, из людей безусловно хитрых и до безумия практичных (в смысле собственной выгоды), но при этом – совершенно не умных: не умеющих «считать варианты» и замечать тенденции.

Сегодня действия абсолютного большинства из них однозначно работают на реализацию плана глобалистов, с которыми наши «элитарии» ощущают своего рода «классовое единство». Их не пугает преобразование большинства человечества (и собственного народа в том числе) в «человеков служебных», ибо себя самих они, разумеется, относят к будущим «элитам» – на том простом основании, что имеют гигантские деньги, тем более – вывезенные за рубеж. Но подобные рассуждения – откровенная глупость. Допуск в потомственную «элиту» строго ограничен вполне определёнными кланами, состоящими в соответствующих закрытых организациях – «чужих» туда не пустят. Что же до денег как гарантии будущего, то это и вовсе смешно.

Не раз и не два многие умные люди предупреждали, что грядёт всемирная «конфискационная реформа» – точно так же, как в своё время «реформировали» нашу страну за счёт её же разграбления, свой «мир будущего» глобалисты тоже, несомненно, будут строить за чужой счёт. А именно – за счёт масштабнейшей за всю историю конфискации всех крупных вкладов и собственности, имеющей «незаконное» или даже «сомнительное» происхождение. Под таковую можно подвести любые крупные состояния (людей, не входящих в «избранные», разумеется), а уж что касается денег российского происхождения, то и все 100%!

Самое занятное, что подобной конфискации будет радостно аплодировать не только народ России, но и все народы мира, которым популярно объяснят, что делается это во имя «высшей справедливости» – борьбы с эпидемией и преобразования надоевшего всем и очевидно бесперспективного финансового капитализма в нечто более социальное. Даже товарищи марксисты по всему миру переходу к «большей социальности» аплодировать будут! Не понимая, что «большая социальность» эта – не что иное, как забота будущих хозяев о своих будущих рабах («человеках служебных»). Которыми, как планируют глобалисты, человечество с радостью согласится стать, чтобы не подохнуть от эпидемий и от голода.

Наших же «элитариев» сначала ограбят, а потом попросту «выведут в расход» – руками своего собственного народа, которому помогут сделать революцию и «по классовому принципу» зачистить тех, кто его обирал, презирал и не считал за людей. Вслед за государствами исчезнут и народы: человечество (та его часть, которым позволят выжить) превратится в однородный бульон из унифицированных «человекоединиц», максимально удобных для управления и эксплуатации.

Что мы можем?

Любимый вопрос, звучащий в самооправдание из уст тех, кто даже ради будущего собственных детей не в силах оторвать глаза от телевизора, а зад от дивана. Что можем сделать мы?! Практически лишённые ныне действующей политической системой какого-либо влияния на принятие решений. Замордованные карантинами, бедностью и самовластием обнаглевших чинуш. Погрязшие в борьбе за выживание, которую к тому же то и дело проигрываем.

Надеюсь, что можем. Любое сопротивление вселенскому злу начинается изнутри – от человеческого самосознания, от готовности сопротивляться несмотря ни на что. Речь не о том, чтобы схватить плакат и бежать митинговать на улицу (хотя, быть может, вскоре придётся и это делать). А в том, чтобы принять внутри себя решение – будешь ты сопротивляться этому или готов становиться «человеком служебным» за пайку и дозу вакцины.

Время партий безвозвратно уходит – миром управляют общественные тренды, осознаваемые, как истина, большими массами людей. Осознавая это, глобалисты и навязывают миру свой тренд «великой перезагрузки». Поэтому прежде всего нельзя позволить замолчать тему опубликованного наконец «плана Даллеса-2», несмотря на все усилия сделать это со стороны как хозяев интернет-ресурсов, так и государственных СМИ.

Научиться не путать первичное с вторичным: да, свалка под окнами и ворюга-чиновник – это плохо, но будущее, в котором тебе и твоим детям уготована максимум роль рабов, в принципе не способных ничего изменить – это во сто крат хуже. Значит, именно против этого надлежит поднимать свой голос в первую очередь.

Перестать внимать дурацким сказкам: никакого «общечеловеческого единства» на почве совместной борьбы с зловредным ковидом в том мире, который хотят построить глобализаторы, не планируется – только «хозяева» и «рабы».

Научиться чётко различать «наших» и «не наших» – не по словам, по делам: все, кто действует в соответствии с опубликованным Швабом планом «тотальной перезагрузки» – наши безусловные враги, которым необходимо противодействовать.

Не переносить недовольство зажравшимися элитами на отрицание государства как такового, веря сладкоголосым призывам о передаче всего и вся «сберам» и «фейсбукам».

И, наконец, твёрдо помнить, что Родина у нас одна, и отдать её (даже в обмен на кормушку для «двуногого скота» в тёплом глобальном хлеву) мы не вправе. Как сказал о России в интервью одному журналу в 2002 году кумир молодёжи начала «нулевых» актёр Сергей Бодров: «Она никогда не переставала быть нашей и не должна перестать: мы отвечаем за неё, какой бы она ни была».

Правильно сказал. Пока хотя бы большинство из нас будет считать так же, сделать из нас «человеков служебных» у них вряд ли получится.

Владимир Хомяков

Источник: https://3rm.info