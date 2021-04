Qui est Alexander Soros, actuel vice-président de l’Open Society ?

Alexander Soros semble être actuellement le plus impliqué – en tous cas le plus visible – des héritiers de l’empire financier et métapolitique fondé par George Soros. Alexander Soros est aujourd’hui vice-président de l’Open Society et fut l’un des Young Global Leaders de 2018 du Forum économique mondial fondé par Klaus Schwab. Il est aussi le président fondateur de Bend the Arc Jewish Action[1], l’un des principaux lobbys chargés de ramener la communauté juive américaine à gauche ; association qui fut aussi très impliquée dans le soutien au mouvement Black Lives Matter[2]. Par ailleurs, Alexander Soros siège au sein du conseil d’administration de l’un des principaux organes d’influence des réseaux Soros en Europe orientale : l’Université d’Europe centrale[3] fondée par son père George Soros. Il fait aussi partie du bureau de Global Witness, une ONG qui mêle écologie et lutte contre la corruption politique[4] (deux domaines privilégiés de l’ingérence humanitaire) et de Libraries Without Borders, une autre ONG qui a par exemple mis en place des partenariats avec l’État français autour de questions aussi vitales et urgentes que l’accès des « publics migrants aux bibliothèques ».[5]Alexander Soros est surtout l’un des administrateurs de l’International Crisis Group aux côtés de personnalités influentes de la gouvernance euro-globaliste comme Federica Mogherini, ancienne Ministre italienne des Affaires étrangères et ancienne Vice-présidente de la Commission européenne. L’International Crisis Group[6] est un influent organisme de veille géostratégique qui produit des rapports sur les zones de conflit dans le monde ; publications qui permettent de documenter et de lancer de puissantes campagnes de lobbying et d’ingérence géopolitique.

[1] https://www.bendthearc.us/

[2] 600 Jewish Organizations Say Unequivocally: Black Lives Matter https://www.jewishstudioproject.org/news/600-jewish-organizations-say-unequivocally-black-lives-matter

[3] Alexander Soros – https://www.weforum.org/people/alexander-soros

[4] https://www.globalwitness.org/en/about-us/

[5] COMMENT MIEUX ACCUEILLIR LES PUBLICS MIGRANTS DANS LES BIBLIOTHÈQUES ?

« Grâce au soutien du ministère de la Culture et de la Fondation Valentin Ribet, Bibliothèques Sans Frontières forme et accompagne les bibliothécaires volontaires pour répondre de manière efficace aux besoins de ces publics. » https://www.bibliosansfrontieres.org/2021/02/05/comment-mieux-accueillir-les-publics-migrants-dans-les-bibliotheques/

[6] « L’ICG, qui se veut indépendant, est financé à 50 % par des fondations (comme celle de Bill et Melinda Gates, l’Open Society Institute de George Soros, le United States Institute of Peace, ou la Ford Foundation) et à 40 % par des gouvernements (surtout les grands pays occidentaux, mais aussi la Turquie et Taïwan). Les 10 % restants viennent de donateurs particuliers. (…) Son conseil d’administration ressemble à un « Who’s Who ? » des relations internationales : y figurent, entre autres, Louise Arbour, l’ancien procureur général du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie ; Zbigniew Brzezinski, ex-conseiller de Kennedy et de Carter ; Cheryl Carolus, ex-secrétaire général de l’ANC ; Wesley Clark, ancien commandant de l’OTAN ; Ellen Johnson Sirleaf (canditate malheureuse à la présidentielle libérienne de juillet 1997), auparavant directrice du bureau Afrique du PNUD ; Christine Ockrent, journaliste et épouse de Bernard Kouchner ; Mohamed Sahnoun, conseiller spécial de Kofi Annan pour l’Afrique ; Salim Ahmed Salim, ex-secrétaire général de l’OUA ; George Soros, l’un des hommes les plus riches de la planète… Grâce à ce réseau influent, l’ICG a su faire des 317 rapports qu’il a publiés à ce jour (dont 74 sur l’Afrique) des documents de référence sur les zones de guerre. » – International Crisis Group : une organisation influente, 05 janvier 2004, Élise Colette – https://www.jeuneafrique.com/130153/archives-thematique/international-crisis-group-une-organisation-influente/

Source: https://strategika.fr

