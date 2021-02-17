„Просыпайтесь друзья, никто нам не поможет: ни Бог, ни царь и не герой!”

Да, мы увидим роскошную процессию и может быть даже потребители пропаганды будут кидать туда цветы, но потомки соорудят на месте упокоения коричневое изваяние в форме небезызвестного эмодзи! Поколения пепси, инстаграмма и тиктока скажут большое «спасибо» оптимизатору образования за то, что мы не были поколениями науки, культуры и космоса. Верующие наконец начнут видеть за демагогией о скрепах, бизнес интересы отдельных деятелей.

Конечно, не пройдёт и девяти дней, как представители «элитки» оказавшиеся без куска пирога в России, разлетятся стервятниками по западным странам, о которых они нелицеприятно высказывались ранее. Страну примут люди, которые руками своих подчинённых лупили мирных граждан 23-го и 31-го января.

Вот тогда маховик репрессий развернётся в полной мере. Нам вновь расскажут о грядущих грандиозных изменениях, которые лет через 10 должны привести нашу страну к светлому будущему, а для этого нужно затянуть пояса и потерпеть. А если не согласны с политикой: дубинка, автозак, суд, лагерь.

Культ личности предыдущего начальника будет окончательно и бесповоротно развенчан. Но, если вы ожидаете расследований в стиле Навального, то спешу разочаровать, чёрные и синие человечки со звёздами на плечах ничуть не меньше вовлечены в коррупционные схемы, чем кремлёвские. Народу будет жёстко…

Вы понимаете в чём трагизм ситуации друзья? Даже после заката тёмного путинского времени, продукты жизнедеятельности созданной им системы управления будут с нами и даже возьмут власть. Или вы полагаете, что среди нынешней элитки есть тот, кто прошёл весь этот путь во власти для того, чтобы разрушить великое русское колесо – крепостное право v.2.0.? Проще поверить в рептилоидов управляющих мировым правительством.

Ну хорошо, давайте помечтаем, надевайте свои шапочки из фольги! Небывалый дух национального единства народов России возьмёт в свои руки власть тем или иным способом. Коррупционерам не дадут улететь к семьям в Европу и США, будут подробно описаны все схемы воровства народных денег всеми лицами, выявлены факты фальсификации выборов, политических расправ, узурпации власти и т.д.

Всё это зафиксируют в специальном издании, назовём его «Белая книга». Белая потому, что эту чёрную страницу может перевернуть только исповедь народа за своё бездействие перед потомками. В конце этой книги будет белый лист, чтобы начать нашу историю с чистого листа, помня при этом предыдущие страницы!

Вместе с расследованием, я бы желал тотальное иссечение коррупции, развитие образования, здравоохранения, культуры и науки. Необходимо произвести новую индустриализацию, развивать то, что мы ещё не потеряли до конца: аграрный сектор, ИТ технологии, энергетику. Нужно сократить налоги, они должны носить в первую очередь стимулирующий характер. Убрать платоны, капремонты, оплату парковок и прочие кормушки для элитки. Изменить систему налогообложения, чтобы деньги оставались не только в Москве, но и регионах: налог на прибыль, НДС. Списание долгов народу и т.д.

Во главу угла следует поставить социальное государство. Сегодня это декларируется из каждого утюга и прописано в Конституци, но не выполняется. Счастье собственного народа, вот цель государства, а не накачка кошельков друзей первого лица.

Снимайте друзья шапочку из фольги, этого всего не будет… Сие чудо, а чудес у нас не бывает. Чудеса творит своими руками народ. Просыпайтесь друзья, никто нам не поможет: ни Бог, ни царь и не герой!

Источник: https://t.me/Valintin_ka

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