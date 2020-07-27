ПРОСТОЙ ОПЫТ… Маски-намордники при ношении вас губят (ВИДЕО)

Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! Этот человек для того, чтобы не Ютуб не заблокировал его видео со страшной правдой о пагубности ношения масок, вынужден был использовать такой хитрый способ подачи информации. За 10 вздохов концентрация углекислого газа превысила норму более, чем в 10 раз.

Представляете какой вред организму наносится при постоянном ношении намордника! Коронавирус столько не убьет людей, сколько маски, которые резко снижают иммунитет организма человека, и он может заболеть и умереть от своих собственных скрытых патологий, которые сдерживаются его иммунитетом.

Из комментариев: „Намордник не только убивает морально, но и физически. Супернаходка для сатанистов!”



Источник: https://3rm.info