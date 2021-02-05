ПРОФЕССОР-ИММУНОЛОГ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ… Вакцина от коронавируса сделает его убийственным для массы людей

Вакцинация наспех сделанной прививки от коронавируса может иметь непоправимые последствия для здоровья. Об этом предупреждает ирландский иммунолог, профессор Долорес Кэхилл. По её словам, прививка может вызвать сильную иммунную реакцию, которая в результате приведет к летальному исходу. (Портал «Швейцария Деловая»)

Вакцина от коронавируса представляет собой генетически модицифированное вещество на основе рибонуклеиновой кислоты. Препарат заставляет организм производить спайк-протеины. Последние при контакте организма с непосредственным вирусом могут быть восприняты как инородные тела, подлежащие уничтожению. В результате происходит сильнейшая аллергическая реакция.

«Вакцинация против коронавируса штампа SARS приводит к легочной иммунопатологии при последующем контакте с вирусом», – пояснила профессор Долорес Кэхилл, ирландский иммунолог и молекулярный биолог из Университетского колледжа Дублина. Подобная реакция может стать летальной, поскольку организм начинает атаковать собственные клетки.

Слова профессора Кэхилл подтверждает ряд лабораторных исследований. В 2012 году подопытным крысам ввели вакцину от другого штамма коронавируса. Затем животных заразили SARS. Через 56 дней произошла аллергическая реакция; некоторые подопытные умерли в результате осложнений.

Аналогичные результаты показали лабораторные исследования с участием маленьких деток. Последним ввели неактивную RSV-вакцину – против респираторно-синцитиального вируса человека. Затем детский организм повторно столкнулся с вирусом, но едва ли смог его побороть. Двое из 35 детей погибли от осложнений.

Ученые пришли к неутешительному выводу: вакцинация усугубила протекание болезни. Иммунная система подопытных начала атаковать собственный организм.

Источник: https://3rm.info

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