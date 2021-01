Prof. Christian Perronne : “Moderna, Pfizer, nu sunt vaccinuri, este terapie genică”

– traducere și transcriere a intervenției de la Sud Radio, 2 decembrie 2020 –

Ai cerut vaccinul? Iată-l, vine!

Da, dar care vaccin? Cu ce preț? Cu ce drept? Trebuie să ne grăbim sau poate că ar trebui să începem efectiv să ne informăm mai întâi?

Reporter: Efectiv, Aliluia, de câteva zile încoace ați văzut cum se înmulțesc conferințele de presă și comunicatele Pfizer, Moderna, AstraZeneca, poate în curând Sanofi, și pe urmă altele și altele. Cum să nu te bucuri când există într-adevăr un vaccin care vrea să ne scoată din coșmarul închidere la domiciliu/deschidere, izolare în EHPAD (stabiliment de cazare a persoanelor în vârstă dependente) și peste tot. Efectiv, s-a creat un curent de speranță. Da, însă un vaccin nu este o bomboană caramel cu răvaș „Carambar” pe care ți-o cumperi dimineață, e ceva puțin mai complicat. A existat o scrisoare a prof. Perronne. Reamintesc că prof. Perronne pe care suntem întotdeauna bucuroși să-l primim este infecționist, șef al secției de boli infecțioase al spitalului din Garches și timp de 15 ani a fost unul din principalii consilieri în domeniul sănătății publice în mai multe guverne și a prezidat Comitetul tehnic al vaccinărilor care ține de OMS.

Prof. Christian Perronne: Comitetul tehnic al vaccinărilor era francez în cadrul Ministerului Sănătății, dar am fost și vice-președinte al Comitetului experților în vaccinuri la OMS pentru toată zona Europei a OMS, Europa mare a OMS care cuprinde întreaga Rusie, Asia Centrală, Turcia, Israel.

Reporter: Foarte bine! Așadar sunteți persoana cea mai potrivită care poate vorbi despre acest subiect. Reamintesc că în Franța primul ministru Jean Castex afirma azi-dimineață (02 decembrie) că vaccinurile ar fi disponibile la finele lui decembrie, deci în mai puțin de o lună, și că Franța ar fi făcut o precomandă pentru a vaccina 100 milioane de persoane, însă mai trebuie ca și francezii să vrea să se vaccineze în număr cât mai mare. Asta-i o altă chestiune. Până vin vaccinurile acestea, o să vorbim imediat despre ce sunt ele, dar mai întâi să ascultăm ce spunea aseară Axel Kahn, medic genetician, președinte al Ligii naționale împotriva cancerului:

„Mă voi vaccina cu vaccinul ARN, primul care sosește, și nu sunt neliniștit, putem vorbi, dacă vreți. Mă voi vaccina cu proteina de la Sanofi Pasteur Glaxo, mă voi vaccina până și cu vaccinurile chinezești care sunt vaccinuri inactivate. Cât despre vaccinurile care sunt cu adenovirus recombinant, nu am cine știe ce spaime, dar recunosc că trebuie să fim încă mai vigilenți decât cu celelalte. Vă spun adevărul: aș mai aștepta încă.”

Va să zică „Aș mai aștepta încă”, spunea Axel Kahn, care e departe de a fi dintre cei care liniștesc spiritele. Aș dori mai întâi, d-le profesor Perronne, să ne spuneți dacă vaccinurile care ne sunt propuse sunt vaccinuri în sensul sui-generis al termenului? Ce anume ni se propune?

CP: Mai întâi aș vrea să spun că nu am nici un conflict de interese cu fabricanții de vaccinuri și nici cu „antivax”, așa cum sunt numiți acum, nu am fost niciodată anti-vaccinal, așa cum ați spus, am prezidat comisii, și am fost un aprig apărător al vaccinurilor când sunt făcute în condiții bune, ceea ce se pare că nu este cazul astăzi. Înainte să intru în detaliile acestor vaccinuri, există un punct major: este nevoie de vaccinare? Când mortalitatea a scăzut la 0,05%? Eu n-am mai văzut în istoria medicinii să se dezvolte în regim de urgență un vaccin pentru vaccinarea a milioane, miliarde de indivizi pentru un virus care nu mai ucide decât persoane cu riscuri, care pot fi identificate și pe care le-am putea trata dacă le-am trata.

R: Nu avem nevoie de un vaccin general, pentru întreaga omenire la o mortalitate de 0, 05%.

CP: E evident! Dacă nu, am vaccina pentru orice virus, pentru guturai…

R: Pentru gripă se face vaccin.

CP: Da. Un alt punct, se va concluziona că sunt pentru persoanele foarte în vârstă, în timp ce vaccinurile sunt în general evaluate pentru persoanele tinere, sănătoase. Se știe foarte bine că vaccinurile antigripale merg foarte bine la tinerii sănătoși, dar merg adeseori prost la persoanele care au mai multă nevoie de ele, la persoanele în vârstă. Se fac deci extrapolări puțin cam pripite. Nu sunt singurul care are temeri. Dacă vă uitați la prof. Claire-Anne Siegrist cu care m-am intersectat la OMS și care e o „eminență cenușie” a vaccinării în lume, foarte cunoscută, am auzit-o deunăzi la televiziunea elvețiană spunând că totuși, lucrurile merg mult prea repede, eu n-am mai văzut să iasă un vaccin din pălărie în două luni. Chiar și marii specialiști în vaccin spun că pentru a face un vaccin foarte bun, este nevoie uneori de ani de zile.

R: Poate că știința avansează…

CP: Nu, a fost făcut pe fugă la câteva sute de persoane, nu am văzut niciodată rezultatele, nu sunt publicate, n-au fost nici măcar analizate…

R: Pfizer spune că l-a testat pe 30 000 de persoane.

CP: Poate că l-au făcut la 30 000, dar nu avem datele.

R: Nu avem datele complete, avem comunicate.

CP: Când testezi pe 30 000 și treci la milioane, sunt efecte secundare care nu au fost văzute la cei 30 000 și care vor apărea. Se merge prea repede. Dacă ar fi o urgență, dacă covid-19 ar face 50% de morți, aș spune da, ne asumăm niște riscuri și asta e, însă repet, aici avem de-a face cu un virus care face 0, 05 morți și ne vom asuma toate riscurile. Știu că în spate există miliarde care împing treaba, însă atenție, e foarte periculos. La fel s-a făcut, însă la o scară mai mică, cu Remdesivirul. Se știa de luni de zile că nu merge, că e un produs toxic, totuși lobby-ul infernal a continuat.

R: UE a cumpărat remdesivir de un miliard.

CP: Și acum câteva zile OMS a spus atenție, nu trebuie folosit, însă ce s-a cumpărat a fost bun cumpărat. Aici însă va fi și mai rău, după părerea mea. Pentru că ne grăbim, nu avem nici o noțiune despre siguranța acestor vaccinuri. Faptul că l-ai făcut pe câteva sute sau mii de persoane și că a fost bine asta nu înseamnă că nu vor fi efecte secundare după.

R: Corect! Legat de efectele secundare, iată ce spunea la Bercoff în emisiunea „Tous ses états” de la Radio sud Michèle Rivasi, deputată europeană a ecologiștilor verzi, acum o săptămână. Ascultați ce spunea Rivasi despre laboratoare:

„Nu se știe cine va fi răspunzător pentru efectele secundare. Laboratoarele au răspuns „Nu vrem să fim răspunzători pentru efectele secundare”. Asta înseamnă că dacă Franța cumpără vaccinuri de la AstraZeneca, Franța va fi răspunzătoare pentru efectele secundare ale acestor vaccinuri. Deci Franța va fi și judecător și parte.”

Exact, judecător și parte. Știm că s-a încheiat un acord cu UE în care laboratoarele s-au degajat de orice responsabilitate și UE a semnat pentru orice efect secundar. Cum se poate așa ceva?

CP: După mine, e un scandal imens care a început în Statele Unite, nu mai știu data exactă, a trecut destul de multă vreme de când s-a întâmplat. Au trecut legi care-i protejează pe fabricanții de vaccinuri iar Statul American este răspunzător și el va plăti daunele dacă vor fi, în timp ce în Europa nu era deloc cazul, Europa avea mai degrabă o politică de protecție a pacienților, eu aveam încredere în politica europeană. Și acum văd că la presiunea lobby-urilor, deodată se spune că fabricanții de vaccinuri nu mai sunt răspunzători pentru morți, dacă sunt efecte secundare extrem de grave nu vor fi ei vinovații, ci va reveni guvernului francez, care nu va fi vinovat, să indemnizeze victimele.

R: Da, e uimitor. Avem o cascadă de declarații, în special una care vă va face să reacționați, d-le profesor Perronne. Vom vorbi despre vaccinuri după aceea. Odile Launay, infecționist, membru în Comitetul de vaccinare covid-19, afirma pe un post de radio concurent pe 23 noiembrie:

„Am cerut datele pentru cele două luni. Deci vom avea datele pentru cele 2 luni. Desigur, 2 luni e puțin, de aceea vom vaccina cu prioritate persoanele cu cele mai mari riscuri de complicații ale bolii, la care putem accepta să existe efecte nedorite. În cadrul a ceea ce numim raport risc – beneficii, vom da prioritate pentru primele doze de vaccin; și apoi nu ne putem vaccina toți odată, vom avea vaccinuri treptat, pentru început pentru persoanele care riscă să facă forme severe ale bolii.”

R: Este și ceea ce preconizează înalta autoritate a sănătății, dar fraza care m-a intrigat cel puțin este următoarea: „vom vaccina cu prioritate persoanele cu cele mai mari riscuri de complicații ale bolii, la care putem accepta să existe efecte nedorite.”

CP: Pe mine mă îngrozește genul ăsta de fraze, pentru că cine sunt aceste persoane? Sunt persoanele foarte în vârstă din EHPAD-uri. Deja în ziua de astăzi nu sunt tratate, sunt lăsate să moară, li se oferă Rivotril în timp ce pentru gripă există recomandarea oficială ca de îndată ce izbucnește o epidemie de gripă într-un EHPAD, se tratează toată lumea cu antiviralul pentru gripă Tamiflu și se dau tratamente preventive persoanelor foarte în vârstă din aceeași cameră, din același anturaj, ca să nu se împrăștie. S-ar putea face la fel și cu hidroxiclorochina în EHPAD-uri și nu se face. Deci, sunt lăsați să moară, sunt eutanasiați la nevoie, iar acum cei care nu sunt infectați vor servi drept cobai la o scară numerică destul de importantă, înainte de a vaccina alte persoane din populație. Eu cred că există totuși niște reguli etice care sunt larg încălcate.

R: D-le profesor Perronne, ce avem aici, sintetizând, dacă se poate? Ce sunt aceste vaccinuri care ne sunt prezentate astăzi?

CP: Sunt trei mari categorii de vaccinuri.

Primul este vaccinul chinezesc. Ei iau virusul, îl inactivează și apoi îl injectează pentru a dezvolta o imunitate împotriva virusului. Este demersul clasic, cel care se face în general cu virușii, este un vaccin tradițional, aș spune, și dacă e bine tolerat, nu am nici o emoție cu acest tip de vaccin.

Apoi există un al doilea tip de vaccin în care coronavirusul va fi pus în interiorul unui adenovirus, un virus care este destul de obișnuit în patologiile umane, dar aici se va lua un adenovirus care nu este neapărat de la om, pentru că altfel omul va respinge acest adenovirus, se va lua un adenovirus de la maimuțe. Nu am urmărit toate detaliile, însă avem totuși o manipulare genetică între un coronavirus și un adenovirus ca să vi se dezvolte imunitatea. Deci e ceva mai complicat, avem puține certitudini cu privire la toleranța acestui tip de vaccin, trebuie să avem un recul suficient ca să ne asigurăm că e o idee bună.

Și avem un al treilea grup de vaccinuri. De fapt nu sunt deloc vaccinuri, e o înșelătorie. Atât produsele de la Pfizer cât și cele de la Moderna sunt produse de terapie genică cu ARN, adică nu sunt vaccinuri, e terapie genică.

R: Ce înseamnă terapie genică?

CP: Nu vi se inoculează nici virus nici fragmente de virus, vi se inoculează un ARN numit mesager pe care celulele îl vor codifica pentru bucăți de coronavirus. Aici ne jucăm de-a ucenicul vrăjitor, pentru că această tehnică nu a fost niciodată testată pe legume.

R: E cumva ca la OMG? Organisme modificate genetic.

CP: Da, organisme modificate genetic precum roșiile sau porumbul, dar [această tehnică] nu a fost studiată cu adevărat nici măcar pe animal, deci omul va fi primul cobai de pe pământ pentru această tehnică. Poate că va merge, dar se face treaba asta în două luni la repezeală.

R: Deci s-ar putea să meargă.

CP: S-ar putea, însă vă dați seama că celula dumneavoastră, în funcție de terenul genetic, produce prea multe particule virale, ceea ce era prevăzut. Aceasta poate avea consecințe catastrofale asupra corpului dumneavoastră. Și în plus se spune că e destul de sigur pentru că – e ceva mai tehnic pentru cei care nu cunosc acizii nucleici și biologia celulei, dar în celulele noastre sunt acizi nucleici ADN și ARN și în mod normal ARN-ul nu trimite mesaje la cromozomii care sunt făcuți din ADN, dar în anumite împrejurări excepționale este posibil. N-o să intru în toate detaliile tehnicii, însă sunt oameni care spun că aceasta poate modifica definitiv genele noastre, cromozomii noștri și am putea transmite aceste anomalii copiilor noștri. Eu spun că asta e joaca de-a ucenicul vrăjitor. Poate că e o tehnică bună pentru viitor, dar ar fi nevoie de ani de studii ca să ai certitudinea că este o tehnică sigură. Acum sunt aruncate înainte cu miliardele, se spune că totul e bun, că merge, dar n-am văzut rezultatele studiilor. Tot ce-am văzut sunt cursurile de la bursă care au explodat pentru industriașii care au anunțat veștile bune. Eu unul sunt terorizat, pentru că acestea sunt vaccinurile care ajung cu prioritate, cele care sunt gata. O să ni se facă terapie genică.

R: Deci nu vaccinurile chinezești vor ajunge primele.

CP: Nu, nicidecum! O să ni se facă terapie genică deghizată – în mod normal ar trebui să existe un cadru legal foarte clar pentru așa ceva – făcându-ne să credem că este un vaccin. Iar eu spun că așa ceva nu se poate, trebuie refuzat categoric tipul acesta de vaccin, în orice caz în stadiul actual al lucrurilor. Nu avem suficient recul.

R: Nu avem suficient recul. Problema este pusă, profesorul Christian Perronne nu este singurul. E adevărat că am dori să știm mai multe cu toții, pentru că noi toți vrem să ieșim din coșmarul acestui virus, dar nu cu orice preț, trebuie să vedem daunele colaterale. Și e adevărat ce s-a spus mai devreme, faptul că unele laboratoare și-au luat măsuri de precauție pentru efectele secundare este îngrijorător. Și o întrebare pe care am adresat-o mai multora: Dumneavoastră, d-le profesor Christian Perronne, astăzi v-ați vaccina sau nu?

CP: Cu siguranță nu, cu atât mai puțin cu cât am făcut coronavirus cu mult înainte de închiderea la domiciliu, deci sunt imunizat. Ce este scandalos e că în loc să se dezvolte serologii valabile care să verifice procentul de populație imunizată care nu mai face coronavirus, se feresc foarte bine s-o facă, serologiile care au fost lăsate să circule, validate de laboratoare experte sunt foarte proaste și cred că în mod voit. Pentru că dacă ar fi serologii foarte bune, s-ar micșora partea vaccinurilor, sunt convins. Cunosc o mulțime de oameni care au făcut coronavirus dovedit cu pierderea mirosului și gustului și care nu au anticorpi. Aceasta înseamnă că testele nu sunt bune și că nimeni nu caută să le îmbunătățească. Se dau miliarde pe vaccinuri și 0 resurse pentru ameliorarea serologiei. Se procedează invers, se pune piața economică înaintea științei și a medicinei.

Prof. Perrone: „Un vaccin pentru o boală a cărei mortalitate este de 0,05%, cum este Covid, nu are niciun sens”

Reproducem întreaga scrisoare publicată de profesorul Christian Perronne pe contul său de Facebook. Perrone este șef al Departamentului de Boli Infecțioase și Tropicale de la Spitalul Garches. El discută evoluția epidemiei, măsurile de sănătate, masca obligatorie și interesul viitoarelor vaccinuri.

„Dragi prieteni,

Franța, care trăiește un coșmar de luni de zile, se trezește. În multe orașe din țară, oamenii manifestează pentru a-și recâștiga libertatea, pentru a cere întoarcerea democrației. Ca medic, specialist în boli infecțioase și președinte al multor organisme sau consilii de sănătate publică, inclusiv în ceea ce privește vaccinurile, măsor în fiecare zi incertitudinile care generează frică și dezordine crescândă în rândul concetățenilor noștri. Îmi asum riscul să fiu numit din nou „conspirationist” sau „optimist”, termeni care îi desemnează pe cei care critică sau contestă gândirea unică. Ajung să fiu mândru de aceste nume, afirmațiile mele nu s-au schimbat niciodată de la începutul epidemiei. Prin urmare, consider că este responsabilitatea mea să mă exprim din nou astăzi asupra întregului aspect medical al Covid-19 și în special asupra vaccinului, acum elementul central și aproape unic al politicii de sănătate de stat.

Mulți oameni au fost hipnotizați de politica fricii. Din septembrie 2020, ni s-a spus despre un al doilea val teribil al epidemiei, mai rău decât primul. Ministrul Sănătății din Franța, președintele Consiliului științific sau Institutul Pasteur au anunțat cifre catastrofale cu o creștere exponențială a numărului de morți. Spitalele trebuiau să fie saturate și copleșite. Chiar și președintele Frantei, în timpul unui discurs televizat care anunța re-izolarea, a prezis nu mai puțin de 400.000 de decese, adăugându-se la cele 200.000 de decese estimate cu puțin timp înainte de profesorul Arnaud Fontanet de la Pasteur. Aceste cifre nerealiste au avut un singur scop, acela de a alimenta frica pentru a ne ține închiși și mascați. Utilizarea pe scară largă a măștilor nu are niciun sens demonstrat științific în stoparea epidemiei SARS-CoV-2. Utilizarea măștilor ar trebui să fie direcționată pentru pacienți, anturajul acestora (în special pentru cei cu risc) și pentru personalul medical aflat în contact.

Dar epidemia este în declin și nu a dus la nicio apocalipsă. Curba a arătat săptămâni la rând profilul unui reveniri epidemice sezoniere care se observă la unele virusuri, odată cu încheierea valului epidemic. Acest lucru arată adaptarea virusului la oameni și este, de asemenea, o reflectare a imunității de grup care crește și care ne protejează în mod natural. Tulpinile virusurilor care circulă în prezent și-au pierdut virulența. Autoritățile nu vor putea spune că a fost datorită izolării, deoarece tendința descendentă a început chiar înainte de a fi pusă în aplicare. Epidemia începuse chiar să scadă în unele orașe, înainte de instituirea stingerii.

Din păcate, există încă decese care apar la bătrâni, obezi sau la cei care suferă de diabet sever, hipertensiune arterială severă, boli cardiorespiratorii sau renale. Aceste persoane cu risc pot fi ușor identificate. Prin urmare, măsurile de sănătate ar trebui să fie direcționate pentru a le proteja, detecta și trata cât mai curând posibil.

Toate aceste măsuri sunt luate astfel încât oamenii să solicite un vaccin. Dar care este beneficiul unui vaccin generalizat pentru o boală a cărei mortalitate este aproape de 0,05%? Niciunul. Această vaccinare în masă nu este necesară. În plus, riscurile pot fi mai mari decât beneficiile.

Cel mai îngrijorător lucru este că multe țări spun că sunt gata să vaccineze în următoarele săptămâni, în timp ce dezvoltarea și evaluarea acestor produse a fost grăbita și niciun rezultat despre eficacitatea sau pericolul acestor vaccinuri nu a fost publicat până în prezent. Ni s-au arătat doar comunicate de presă ale producătorilor industriali, care au permis ca acțiunile lor să crească pe piața de valori.

Cel mai rău este că primele „vaccinuri” oferite nu sunt vaccinuri ci produse de terapie genetică. Vom injecta acizi nucleici care vor face ca anumite părți ale virusului să fie produse de propriile noastre celule. Nu cunoaștem deloc consecințele acestei injecții, deoarece este o premieră la om. Ce se întâmplă dacă celulele unor „vaccinați” produc prea mulți compuși virali, provocând reacții incontrolabile în corpul nostru? Primele terapii genetice vor fi cu ARN, dar există proiecte cu ADN. În mod normal, în celulele noastre, mesajul este trimis de la ADN la ARN, dar inversul este posibil în anumite circumstanțe, mai ales că celulele noastre conțin așa-numitele retrovirusuri „endogene” integrate în ADN-ul cromozomilor noștri. Aceste retrovirusuri „domesticite” sunt de obicei inofensive (spre deosebire de HIV, retrovirusul SIDA de exemplu), dar pot produce o enzimă capabilă să transcrie învers, de la ARN la ADN. Deci, un ARN străin corpului nostru și administrat prin injecție ar putea codifica ADN-ul, tot străin, care se poate integra apoi în cromozomii noștri.

Prin urmare, există un risc real de a ne transforma permanent genele. Există, de asemenea, posibilitatea, prin modificarea acizilor nucleici ai ovulelor sau spermei noastre, de a transmite aceste modificări genetice copiilor noștri.Oamenii care promovează aceste terapii genetice, numite în mod fals „vaccinuri”, iau cetățenii lumii drept cobai. Nu vrem să devenim, la fel ca roșiile transgenice sau porumbul, OMG-uri (organisme modificate genetic).

Sunt cu atât mai îngrozit cu cât am fost întotdeauna în favoarea vaccinurilor și am condus ani buni organisme care implementau politici de imunizare. Astăzi, trebuie să spunem stop acestui plan extrem de îngrijorător. Louis Pasteur probabil se răsucește în mormânt.

Știința, etica medicală și mai presus de toate, bunul simț, trebuie să preia controlul”.

Sursa: http://www.cuvantul-ortodox.ro