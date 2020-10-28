Присоединяюсь к заявлению Вазгена Манукяна – Давид Шахназарян

Давид Шахназарян, который на днях находился на передовой, заявил, что присоединяется к сегодняшнему заявлению бывшего председателя Общественного совета, экс-министра обороны РА Вазгена Манукяна и вновь подтверждает озвученное им самим 3 октября заявление.

Напомним, что 3 октября Шахназарян распространил заявление, в котором говорилось:

«Развязывание Азербайджаном войны 27 сентября является прямым результатом двух с половиной годичного правления Пашиняна.

Несмотря на героическое сопротивление армянского солдата, ситуация критическая.

Пашинян вместе со всей своей политической командой революционеров должен незамедлительно уйти.

Только таким путём возможно создать условия хотя бы для смягчения военного, а также внешнеполитического и внутриполитического разрушительного развития, развернутого против Республики Арцах и Республики Армения».

Источник: https://www.7or.am/ru