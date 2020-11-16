Пришло время мученичества. Великий румынский старец отец Иустин Пырву об этом говорит вполне ясно

С большой тревогой и болью я приступаю к беседе с Вами, потому что чувствую, что это мой долг пред Богом, и это находится в моем сознании и сердце. Иначе я могу упустить эту опасную волну, которая поднялась для того, чтобы поглотить все человечество, и даже избранных, и сам не проявить об этом заботы.

Это не моя задача, как простого монаха, скрывающегося на вершине горы, ставить вас в известность о тех опасностях, которые грядут сверху на Церковь Христову, но и на иерархию, вершителей судеб Церкви. Если они не говорят ничего о вещах, которые волнуют людей, занимаясь другими более важными задачами кроме этих, то я не могу пренебречь голосом всех вас, которые пребывают верными слову Евангелия Христа и ожидают от меня и просят меня высказать свое мнение в отношении этой трагической реальности, которую мы переживаем.

Поэтому, чада мои, я иду к вам, чтобы сказать, что настало время, чтобы мы прославили Сына Божьего, Иисуса Христа, единственного истинного Бога. Я не верил, что я буду жить, дабы увидеть начало этих апокалипсических времен, времени Божественной боли и гнева Божия. Но посмотрите как несчастные люди не подготовлены к тому, чтобы обойти эти сети лукавого, новым решением которого является запечатать наши души печатью дьявола – 666..

Вы все читаете Апокалипсис и его пророчества, которые были написаны 2000 лет назад: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».

(Откр.13:16-18)

Время, в которое мы живем – предшествует данному пророчеству

Под давлением закона и румынского правительства мы должны войти в некий план слежки и контроля за человеком на национальном и глобальном уровне. План, который, по сути, занимается кражей народной свободы. От румын требуют, чтобы они ввели в паспорта и водительские удостоверения биометрический чип, который содержит цифровые отпечатки пальцев и фотографию.

Наверное, для многих из вас, этот чип является чем-то неважным, но за этой системой, которая ведет учет людей и содержит все данные (информацию) лежит всеобщая диктатура, некий демонический план, при участии в котором вы продаете свою душу дьяволу. Регистрация лиц, как у нас это делают с животными, является первым шагом со стороны тех мер, которые предпринимаются для абсолютного контроля человека.

Дорогие мои, как пророчествуют Святые Отцы, если вы примете этот чип, то это тоже самое, если вы отречётесь от своей веры. Не думайте, что мы можем служить Богу и мамоне. Нет, дорогие мои, не принимайте этого дьявольского знака, который вам дадут, так как вы принадлежите к наследию Божию, владеете правом на самобытность, уникальность и подлинность каждого человека. Мы должны защитить это право, которое нам дал Бог, хотя бы нам за это стоило заплатить и своей жизнью. Вы напрасно предпочитаете вещи этого мира, если мы вы при этом потеряете ваши души и ваших детей, потому что апостол говорит нам очень ясно, что «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». (Деян.5:29)

Посему говорю вам: настало время мученичества. По моему мнению, мы имеем времена, когда единственным путем для спасения является мученичество. Сейчас настало время, чтобы свидетельствовать о нашей жизни. До сих пор все было даром и не было смысла задумываться.

К сожалению, мы не имеем православной молодежи, которая была бы столь хорошо организована, как у греков. Да, наша молодежь более благочестива, это правда, но не имеет мужества и отваги.

Мы достаточно хорошо знаем, сколько поколений греков и сербов противостояло, когда они протестовали против чипов, этой системы учета и абсолютного контроля над личностью. Их молодежь с самого малого возраста росла в святоотеческом духе, и в семье и в школе. Они знали Ветхий и Новый Завет. От отца к сыну передавались уроки святоотеческой традиции. За время коммунизма и вплоть до сего времени мы показали, что в дальнейшем мы станем служащими других, забывая мужество и достоинство древних румын.

Все соседние страны и народы пытались выбраться из коммунизма и каким-то образом обрести свою независимость. И им это удалось в некоторой степени. Однако Румыния, которая в большей степени была связана зверем коммунизмом, и ее народ страдал от тяжелейших преступлений и потрясений в лагерях и ссылках, сегодня дошла до морального разложения. В нашей Церкви, положение очень плохое, потому что верующие не были проинформированы о вызовах сегодняшнего дня. Что же касается нас, то если румына немного обольстить, то он никогда более не заинтересуется евангельскими правилами.

Это невежество, потому что если он сам не имеет представления о Церкви, школе, семье, обществе, то им овладевает невежество. Поэтому у румына в голове словно заложен некий текст. „Убеждается правителями», и в нем будет работать этот программа. Нам выносили приговор быть в тюрьмах, лукаво используя текст Евангелия, как и протестанты. «Вы стали упрямыми. Ну, повстанцы. Разве не слышите слово Евангелия? Какие же вы христиане! Вы полагаете свою жизнь напрасно». С тех пор, таким образом, их пытались упрятать в тюрьму, чтобы их перевоспитали красные коммунисты. То же самое делают и сейчас с нашим народом современные коммунисты, которые одеты в белые одежды.

Они хотят и стремятся к тому, чтобы разложить духовное с помощью создания фундаментальных ценностей истины через веру Экуменизма, они хотят причислить наших детей к атеистам и их ассоциировать с атеистической моделью. Если я говорю человеку, который имеет 5 детей в своём доме: «Дитя мое не принимай паспорт или удостоверение личности” – то, не понимая проблемы, он говорит: «Хорошо отче, но что я буду есть?» И я буду его ставить в тяжелое положение?

Готовы ли мы как мученики Бранковяну делать наших детей святыми? Не готовы, и тогда кто имел эту готовность? Разве мы не Церковь? Не мы, монастыри, которые вы имеете подле Святого Алтаря, должны говорить народу правду, говорить ему о том, что его ждет завтра. Однако ни в Церкви, ни в приходах, даже не встает такая проблема. Тебя они гонят и тебе говорят, что ты отсталый и тебя высмеивают.

Но если священник ничего не знает об этих вещах, то что он скажет несчастному верующему человеку, который лишь едва ли три раза в год открывает Евангелие, а иногда один раз в жизни? Виноваты все те, кто несут ответственность за образование этого народа: профессора, учителя, священники и министры.

Так что я прошу во имя Христа Спасителя, Который сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь того и Я пред Отцем Моим небесным». (Мф. 10,32,33).

Требуйте от (румынских) властей отменить те законы, которые позволят вести учет и электронное наблюдение за христианами, ибо это означает, что мы лишаемся свободы, в которой мы родились.

Но мы получим в качестве уплаты за наши грехи смерть, чего да не будет, да сохранит нас Бог, для принесения выкупа. Христос один раз пролил Свою кровь за вас. Итак, этот народ благодаря своим начальникам низко пал и предал традиции своих предков и свою веру. Мы отказались от этого выкупа, не являя Евангельской истины, были исключены из руководства этой маленькой армией истины.

Надо перестроить этот народ! Но я не смогу этого сделать, если кто-нибудь не перестроит наши души. Нам необходимо смириться и посыпать пеплом наши головы, чтобы Бог нам подал Свою благодать и силу, чтобы нам восприять мученичество.

Нам необходимо построить небольшие крепости, чтобы выжить в деревнях, в которых еще есть люди, понимающие церковный устав, где существуют наши собственные имения, наша собственная школа, чтобы в них воспитывать наших детей в православном духе. У нас есть свои больницы и акушерки. Дети только что родившиеся должны быть защищены так, поскольку вы видите, что они хотят внедрить этот чип в ребенка, едва он только родился.

Каждый должен спасти его душу. Каждый человек осознать, чтобы увидеть, что мы имеем дело с очень трудным знаком, о чем нам необходимо говорить, чтобы или потерять душу, или же ее спасти. Тот, кто до сих пор еще не проявил интереса к данной проблеме, еще есть для этого время, еще не поздно, чтобы узнать и понять.

Сейчас настало время жертвы, и при разглагольствовании мы ничего не сделаем.

Вы пойдете и без страха, возлюбленные румыны, прямо на меч, как делали наши предки. Сразу, как японские торпеды, чтобы умереть на руках противника.

В настоящее время мы становимся в точности такими, как и древние христиане со львами на арене римского цирка. Оставайтесь на арене и ожидайте, как делали и древние христиане, чтобы им даровали свободу львы. Ожидайте, что вас съедят, что вас будут резать и рубить, другого спасения не существует.

Война носит открытый характер, сражайтесь до конца. Не бойтесь. Как началось христианство, так и окончит свое существование с великой болью и страданиями. Запечатлейте христианство вашими мученическими страданиями.

Дорогие братья монахи и священники, я вас прошу и вас подписать данный текст с указанием имени монастыря, прихода, к которому вы принадлежите.

Священная обитель Petru Voda. 14 января 2009г.

память святых преподобномучеников в Раифе убиенных.

Архимандрит Иустин Пырву (Iustin Parvu)

От Православного Апологета: Мы решились опубликовать данное обращение знаменитого румынского старца-исповедника румынской Православной Церкви, осознавая то, что многие из читателей сайта не примут свидетельства этого подвижника. В этом, собственно говоря, беда нашего православного народа, который живет чисто секулярными и гуманистическими мерками. Но Господь не раз говорил о том, что спасется лишь малое стадо. И причиной малости стада, которое сохранит верность Христу, является огромная привязанность людей к земным выгодам и комфорту.

Это касается и епископата, которой фактически руководит жизнью Церкви. Народ не видит сегодня примеров христианской самоотверженности, любви к Богу и ближнему. В самом епископате, как и народе, господствует дух комформизма и приспособлечества к миру. А это именно то, что превратило Римскую церковь из Церкви в безблагодатную организацию.

Подвиг, покаяние, в основе которого лежит самоукорение и самоотвержение – эта та важная основа, на которой строится правильная духовная жизнь, человек выходит из состояния духовной слепоты. Священный сан не гарантирует человеку богопросвещенность и высвобождение от уз страстей. Этой гарантией является только благодать Божия, которая не автоматически подается Богом, а за подвиг как внешний (пост, молитву, борьбу с греховными пороками, эгоизмом), так и внутренний (борьба с помыслами, пожеланиями, частой исповедью и при руководстве опытного духовника).

Сегодня мы становимся очевидцами резкого падения в человеке покаяния, а значит ростом эгоизма и антидуховных настроений. А это – свидетельство восприятия человеком именно духа антихристов гуманизма. Человеческая душа заражается духовной смертью. И как не вспомнить слова свт. Иоанна Златоуста, что приход антихриста – это не наказание Божие, а попущение Божие, поскольку человек сам к нему стремиться.

Отказываясь от приобретения во Христе через жизнь в подвиге от подлинной свободы, свободы от греха и дьявола, человек невольно становиться рабом греха и дьявола. Он соглашается с системой антихристова контроля, не ощущая в этом согласии совершаемого предательства Христа. Современный человек не слышит ни голоса старца Паисия святогорца, ни старца Иустина, которые в один голос говорят о «знамениях времен», о духовном падении современного человека, о предательстве Христа через принятие электронного паспорта, и через согласие с введением системы электронного контроля.

Есть ли выход из даже этого кризисного в духовном плане положения? Всегда есть, если человек, осознавая опасность: не идет на компромисс с этой системой, и начинает жить христианским подвигом, противостоя благодатью Божией процессу разложения и апостасии. Дай Бог, чтобы слова старца Иустина Пырву для нас были будильником, который будет будить нас от духовной спячки, стряхнет с нас беспечность и духовное безразличие. Слава Богу, эти слова старца Иустина были услышаны иерархами Румынской Церкви и Священный Синод призвал народ Божий не принимать паспортов нового поколения.

А на Руси?

Источник: https://3rm.info/publications