Правительство Пашиняна профинансирует две организации Сороса

Правительство Армении на своём заседании сегодня, 22 августа, единогласно одобрило выделение финансовых средств двум общественным организациям республики для осуществления наблюдательской миссии со стороны гражданского общества на выборах в органы местного самоуправления в Нагорном Карабахе в сентябре 2019 года.

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Цовинар Согомонян представила проект, согласно которому предлагается выделить на указанную цель 33 млн 680 тысяч драмов ($ 71 тыс.). Из этой суммы 16 млн 200 тыс. драмов будут предоставлены офису общественной организации «Объединение информированных граждан» в Степанакерте (столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики), а 17 млн 480 тыс. драмов — антикоррупционному центру «Транпаренси Интернэшнл».

Премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании кабмина, что придаёт важность обеспечению свободного волеизъявлению народа Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха) во время предстоящих выборов.

Отметим, что две указанные организации состоят на западном «довольствии», а их руководства ранее не раз были замечены в антироссийских шагах и заявлениях.

Как указывало ранее EADaily, основными генераторами антироссийского дискурса в Армении являются несколько местных общественных организаций — Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи с его директором Артуром Сакунцом, клуб журналистов «Аспарез», директором которого является Левон Барсегян, руководитель Центра глобализации и региональных исследований политолог Степан Григорян (въезд которого в Россию запрещён), НПО «Союз информированных граждан» во главе с Даниелом Иоаннисяном и армянский филиал международной правозащитной организации Transparency International. С критикой в адрес России они выступали всегда. Их антироссийская риторика чуть ослабла после «бархатной революции», когда новый лидер Армении взял их представителей в свою команду. Затем пошёл обратный процесс. Никол Пашинян, по мнению наблюдателей, стал избавляться от «соросовских» кадров, финансируемых американским миллиардером Джорджем Соросом, но встретил достаточно сильное сопротивление.

Как можно понять из последнего решения правительства Пашиняна о выделении весьма значительной по местным меркам суммы на мониторинг выборной процедуры в Карабахе, это сопротивление принесло свои плоды.

Источник: https://eadaily.com/ru