На всю страну и зарубежье прогремел «бунт врачей» против массовой принудительной вакцинации от коронавируса под видом добровольной в Москве 29 декабря. Миллионные просмотры на Youtube и в соцсетях набрали видео с участием Независимой Ассоциации Врачей, гражданских активистов, блогеров и журналистов, которые пришли на мирный разговор с властью.

Вместо ответов от Поповой, Мурашко, Путина честные врачи получили жесткий прессинг в виде черного пиара и силового давления. Так чиновники отвечают на желание народа поговорить.

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ПРАВДЫ В РОССИИ НЕТ… Врачей преследуют после похода в Роспотребнадзор. (ВИДЕО)

На всю страну и зарубежье прогремел «бунт врачей» против массовой принудительной вакцинации от коронавируса под видом добровольной в Москве 29 декабря. Миллионные просмотры на Youtube и в соцсетях набрали видео с участием Независимой Ассоциации Врачей, гражданских активистов, блогеров и журналистов, которые пришли на мирный разговор с властью.

Вместо ответов от Поповой, Мурашко, Путина честные врачи получили жесткий прессинг в виде черного пиара и силового давления. Так чиновники отвечают на желание народа поговорить.

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ВРАЧИ НАГРЯНУЛИ В РОСПОТРЕБНАДЗОР! ПРОТЕСТ ВРАЧЕЙ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОПОЗОРИЛСЯ НА ВСЮ СТРАНУ! (ВИДЕО)

29 декабря около ста человек со всей страны — представители Независимой ассоциации врачей, куда входят больше 100 медработников, «Лиги защитников пациентов», Советов граждан из разных регионов – приехали в Москву.

Граждане пришли в Роспотребнадзор, чтобы побеседовать с главным санитарным врачом России Анной Поповой и вручить ей тысячи подписей жителей России, требующих остановить массовую вакцинацию и отменить масочные режимы. Практикующие врачи, эпидемиологи, эксперты, кандидаты и доктора медицинских наук хотели попасть на личный прием и выяснить у Анны Поповой, чем она руководствуется, принимая те или иные решения.

Источник: https://3rm.info

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