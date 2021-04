Pourquoi tout le monde ne meurt pas au Texas?

Je suis assis dans un bar au Texas, entouré de personnes sans masque, je regarde les gens dans la rue qui se promènent comme si la vie était normale, je parle avec des visages sympathiques et amicaux, j’ai l’impression que les choses dans le monde sont plus ou moins normales. Les cas et les décès attribués au Covid sont, comme partout ailleurs, en chute libre.

Si vous ne prêtez attention qu’aux campagnes de peur des médias, vous trouverez cela déroutant. Il y a plus de deux semaines, le gouverneur du Texas a complètement inversé ses politiques de confinement dévastatrices et a abrogé tous ses pouvoirs d’urgence, ainsi que les attaques flagrantes contre les droits et les libertés.

Il y avait quelque chose de très peu texan dans ces confinements. Ma chambre d’hôtel est ornée de photos de cow-boys à cheval brandissant des fusils en l’air, ainsi que d’autres représentations de l’individualisme sauvage affrontant les éléments. C’est une caricature, mais les Texans y adhèrent. Puis un nouveau virus est apparu – comme si cela n’était jamais arrivé auparavant au Texas – et la nouvelle classe Zoom a pris le chemin inverse, non pas de la liberté mais de l’imposition et du contrôle.

Après quasiment un an de fadaises, le 2 mars 2021, le gouverneur a finalement dit que ça suffisait et a tout abrogé. Les villes peuvent toujours se livrer à des méfaits liés au Covid, mais au moins elles ne sont plus couvertes par le bureau du gouverneur.

À ce moment-là, un ami m’a fait remarquer que ce serait le test que nous attendions.

Une abrogation complète des restrictions conduirait à des morts en masse, ont-ils dit. Est-ce le cas ? Les mesures de confinement ont-elles vraiment permis de contrôler le virus ? Nous le saurons bientôt, a-t-il théorisé.

Hors, je savais que le « test » visant à déterminer si et dans quelle mesure les confinements ont un impact sur le virus ou « suppriment les épidémies » (selon les termes d’Anthony Fauci) a été effectué dans le monde entier. Tout examen empirique sérieux a montré que la réponse était négative.

Les États-Unis ont de nombreux exemples d’États ouverts qui ont généralement obtenu de meilleurs résultats dans la gestion de la maladie que les États fermés. La Géorgie a déjà ouvert le 24 avril 2020. Le Dakota du Sud n’a jamais rien fermé. La Caroline du Sud a ouvert en mai. La Floride a mis fin à toutes les restrictions en septembre. Dans chaque cas, la presse a hurlé au massacre à venir qui n’a pas eu lieu. Oui, chaque État ouvert a connu une vague de saisonnalité en hiver, mais les États fermés l’ont fait aussi.

C’était donc le cas au Texas. Grâce à ce fil de discussion sur Twitter et à certaines de mes propres recherches sur Google, nous disposons de belles archives de prédictions sur ce qui se passerait si le Texas était ouvert.

Il y a probablement des centaines d’autres avertissements, prédictions et demandes de ce genre, tous affirmant avec une certitude absolue que le fonctionnement de base de la société et du marché est une idée terrible. Le lobby du confinement était en force. Et pourtant, que voyons-nous maintenant, plus de deux semaines après (et on peut dire que les confinements sont morts le 2 mars, lorsque le gouvernement a annoncé la décision) ?

Voici les données.

Les CDC disposent d’un outil très utile qui permet à quiconque de comparer les États ouverts et fermés. Les résultats sont dévastateurs pour ceux qui pensent que le confinement est le moyen de gérer un virus. Dans ce graphique, nous comparons les États fermés que sont le Massachusetts et la Californie avec les États ouverts que sont la Géorgie, la Floride, le Texas et la Caroline du Sud.

Que pouvons-nous conclure d’une telle visualisation ? Elle suggère que les mesures de confinement n’ont eu aucun effet statistiquement observable sur la trajectoire du virus et les conséquences graves qui en découlent. Les États ouverts ont généralement obtenu de meilleurs résultats, peut-être pas parce qu’ils sont ouverts mais simplement pour des raisons démographiques et saisonnières. Les États fermés semblent n’avoir rien obtenu en termes d’atténuation.

En revanche, les confinements ont détruit des industries, des écoles, des églises, des libertés et des vies, démoralisant la population et privant les gens de droits essentiels. Tout cela au nom de la sécurité face à un virus qui a de toute façon fait son travail.

Pour ce qui est du Texas, les résultats sont pour l’instant là…

Je ne fais aucune prédiction sur l’évolution du virus au Texas. En effet, pendant une année entière, l’AIER a pris soin de ne pas essayer de deviner ce virus, qui a ses propres méthodes, certaines prévisibles et d’autres mystérieuses. L’expérience a, ou devrait avoir, rendu tout le monde humble. Les arrangements politiques semblent ne pas avoir le pouvoir de le contrôler, et encore moins de le supprimer définitivement. La croyance qu’il était possible de contrôler les gens afin de contrôler un virus a produit une calamité sans précédent dans les temps modernes.

Ce qui est frappant dans toutes ces prévisions d’infections et de décès, ce n’est pas seulement qu’elles étaient toutes fausses. C’est l’arrogance et la confiance qui se cachent derrière chacune d’entre elles. Après une année complète et l’observation directe de l’incapacité des « interventions non pharmaceutiques » à gérer l’agent pathogène, les experts sont toujours attachés à leurs chères mesures de confinement, incapables ou non désireux d’examiner les données et d’en tirer des leçons.

Le concept de confinement est né d’un postulat erroné : on pouvait séparer les humains, comme des rats en cage, et donc contrôler, voire éradiquer le virus. Après un an, nous savons sans équivoque que ce n’est pas vrai, ce que les épidémiologistes les meilleurs et les plus sages savaient depuis le début. Les travailleurs essentiels doivent encore travailler ; ils doivent rentrer chez eux pour retrouver leur famille, souvent dans des conditions de vie surpeuplées. Les confinements n’éliminent pas le virus, ils ne font que déplacer le fardeau sur la classe ouvrière.

Maintenant, nous pouvons voir l’échec en noir, blanc et en couleur, apparaissant quotidiennement sur nos écrans grâce aux CDC. Est-ce que cela a ébranlé les commentateurs pro-confinements ? Pas tant que ça. Quel étonnant témoignage de l’obstination de l’opinion de l’élite et de son parti pris contre les libertés fondamentales. Ils pourraient tous faire écho aux mots de Groucho Marx : « Qui allez-vous croire, moi ou vos propres yeux ? »

Source: https://strategika.fr

