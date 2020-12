Pompierii din New York confirmă oficial că Turnurile Gemene au fost demolate cu explozibili – Invictus

«A fost o crimă în masă», a declarat comisarul Christopher Gioia într-un interviu.

La 24 iulie ultim, comisarii pompierilor din Franklin Square și districtul Munson, în apropiere de Queens, în New York, au adoptat în unanimitate o rezoluție prin care se solicită o nouă investigație asupra tuturor aspectelor din 11 septembrie și citează „dovezi copleșitoare” despre prezența explozibililor în cele trei turnuri înainte de 11 septembrie. Rezoluția afirmă că, comisarii consiliului de pompieri ai districtului «susțin pe deplin o anchetă completă din partea marelui juriu federal și urmărirea penală a tuturor crimelor legate de atentatele din 11 septembrie».

Raportul afirmă că «dovezi copleșitoare (…) explozibili puși anterior (…) au provocat distrugerea celor trei clădiri ale World Trade Center.»

Comisarul Christopher Gioia a declarat presei că „A fost un asasinat în masă, trei mii de persoane au fost asasinate cu sânge rece”. Acest număr include peste 202 pompieri și peste 500 de alți cetățeni din rândul personalului de urgență și personal de securitate și al poliției. Gioia a adăugat cu emfază că: „Nu-i vom lăsa pe frații noștri în urmă, nu îi vom uita. Ei merită dreptate și vom lupta pentru asta.”

Rezoluția departamentului pompierilor din districtul Munson nu este singura care a fost aprobată în ultimele săptămâni. În martie AE911Truth a intentat un proces federal împotriva FBI. Aceștia susțin că FBI nu a evaluat dovezile din 11 septembrie despre care aveau cunostința, din moment ce nu au fost examinați de Comisie la 11 septembrie.

Cele mai importante progrese au fost înregistrate pe 3 septembrie, odată cu publicarea studiului asupra Clădirii 7 de către Universitatea din Alaska Fairbanks.

Rezoluția, redactată și prezentată de comisarul Christopher Gioia, a fost aprobată în unanimitate de către cei cinci comisari ai orașului.

În ceea ce urmează, să citim un extras din rezultatele investigației riguroase și interesante pe care cercetătorul francez Laurent Guyénot, inginerul Școlii Naționale de Înaltă Tehnologie (1982), istoric medievalist (doctor în Studii Medievale la Paris) a făcut-o despre tragedia din 11 septembrie. IV-Sorbona, 2009), în special acele anchete care se referă la acuzațiile aduse Mossadului israelian de a fi implicat în acest atentat terorist. Guyénot a petrecut trei ani studiind istoria profundă a Statelor Unite, țara în care a trăit timp de cinci ani.

11 septembrie: O operațiune care a fost organizată din interior sau o operațiune Mosad?

Rolul pe care l-a jucat Israel în evenimentele tragice din 11 septembrie 2001 – evenimente decisive care au conturat geopolitica secolului XXI – a fost obiectul unor controverse acide, pentru a deveni ulterior un subiect tabu în cadrul Mișcării pentru Adevăr asupra 11 septembrie (9/11 Truth Movement). Pentru că a abordat acest subiect, cercetătorul francez Thierry Meyssan a fost marginalizat, în ciuda faptului că el a fost cel care a demascat minciunile Washingtonului. Cele mai multe asociații militante, mobilizate sub sloganul «9/11 was an Inside Job» (11 septembrie a fost o operatie care s-a organizat din interior), păstrează o mare discreție în ceea ce privește elementele care dovedesc și duc la implicarea directă din serviciile secrete ale Israelului. Colegul nostru Laurent Guyénot examinează diverse date la fel de indiscutabile ca necunoscute și analizează mecanismele celor care continuă să nege dovezile.

De Laurent Guyénot

În timp ce treptat devine cunoscut rolul jucat de Israel în destabilizarea lumii după 11 septembrie 2001, se întelege mai bine ideea că o fracțiune a Likudului, ajutată de aliații săi infiltrați în aparatul de stat din SUA, sunt responsabili de operațiunea de steag fals din 11 septembrie, așa că acest lucru devine credibil și contundent, și există inclusiv exista unele persoane care au avut curajul să denunțe public acest lucru. Unul dintre aceștia a fost Francesco Cossiga, președintele Italiei între 1985 și 1992, care a declarat, pe 30 noiembrie 2007, în ziarul Corriere della Sera: „Vor să credem că Bin Laden a mărturisit că este autorul atacului din 11 septembrie 2001 privind turnurile gemene din New York – în ciuda faptului că serviciile de informații americane si europene știau foarte bine că atacul dezastruos a fost planificat și executat de CIA și Mossad pentru a acuza țările arabe de terorism și pentru a putea ataca Irakul și Afganistanul. » [1]

Alan Sabrosky, fost profesor la Colegiul Superior de Război al Armatei SUA și al Academiei Militare SUA, nu a ezitat nicio clipă să-și proclame convingerea că 11 septembrie este o „operațiune clasică orchestrată Mosad”, operațiune realizată cu complicitate cu guvernului american.

Vocea lui Alan Sabrosky sună, reverberează și se transmite puternic în cercurile veteranilor armatei americane, care sunt bolnavi de războaiele infame în care sunt implicați și trebuie să le ducă la bun sfârșit, toate din cauza unei minciuni, minciuna din 11 septembrie sau cum au fost și minciunile armelor de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein, adică minciuni și mai multe minciuni. [2]

Argumentele în favoarea ipotezei implicării Mosad nu se datorează reputației [propagandei de care se bucură] ca cel mai „puternic” serviciu secret din lume, ci mai degrabă unui raport al Statelor Unite în sine. U.S. Army School for Advanced Military Studies – Scoala de Înalte Studii Militare ale SUA – (citat de Washington Times cu puțin înainte de 11 septembrie), care descrie Mosad-ul ca fiind „cinic, furios, nemilos și viclean. Capabil să efectueze un atac împotriva acelorași forțe americane și să-l deghizeze ca faptă comisă de palestinieni / arabi «. [3]

Implicarea Mosad-ului, împreună cu alte unități de elită israeliene, sunt reale și evidente dintr-o serie de evenimente puțin cunoscute.

Cartea în format digital a autorului Hicham Hamza, „Israel și 11 septembrie: Marele Tabu” (2013) compune toate fișierele, precum și alte date din raportul poliției americane care indică și pune în pericol responsabilitatea Israelului. Această investigație este scrisă cu o rigurozitate jurnalistică ireproșabilă, iar sursele cărții sunt ușor accesibile cititorului.

„Dansatorii israelieni”

Știți, de exemplu, că singurele persoane care au fost arestate în aceeași zi în legătură cu atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 sunt toți israelienii? [4] Informația a fost publicată a doua zi de jurnalistul Paulo Lima în ziarul The Record, un cotidian din Bergen County, New Jersey, informații bazate pe surse locale ale poliției americane.

Imediat după primul impact asupra Turnului de Nord, trei indivizi au fost văzuți de mai mulți martori [locuitori ai districtului] urcați pe acoperișul unei autoutilitare parcate la Liberty State Park din Jersey City, acești indivizi „sarbatoreau facând salturi de bucurie» (sărind în sus și-n jos), și au fost fotografiați cu turnurile gemene în spate arzând. Apoi și-au mutat camionul într-o altă parcare situată în Jersey City, unde alți martori i-au văzut din nou sărbătorind ostentativ [atacurile teroriste].

Poliția a lansat imediat o alertă BOLO (care trebuie să fie la vedere): „Vehicul posibil legat de atacul terorist din New York. Camionul model alb 2000 Chevrolet cu plăcuța de înmatriculare din New Jersey și logo-ul Urban Moving Systems pe spatele camionului, care a fost văzut la Liberty State Park, Jersey City, NJ, la momentul primului impact al avionului împotriva Turnurilor Gemene ale WTC (World Trade Center). Trei persoane din autoutilitară au fost văzute sărbătorind și bucurându-se după impactul inițial și explozia care a urmat». [5].

Camionul a fost interceptat și reținut de poliție câteva ore mai târziu, la bord se aflau cinci tineri israelieni: Sivan și Paul Kurzberg, Yaron Shmuel, Oded Ellner și Omer Marmari. Forțat să iasă din vehicul fizic și obligat să stea la pământ, șoferul Sivan Kurzberg (foto) a lansat apoi această enigmatică frază: „Suntem israelieni. Nu suntem problema ta. Problemele tale sunt problemele noastre. Palestinienii sunt problema.» [6].

Sursele poliției care au furnizat informații și alte detalii jurnalistului Paulo Lima au fost convinse de implicarea acestor israelieni în atacurile care au avut loc dimineața împotriva Turnurilor Gemene: „Aveau hărți ale orașului în dubă și unde marcau câteva puncte. important. Parcă știau tot ce avea să se întâmple … au dat impresia că erau conștienți de evenimentele de pe vremea când se aflau în Parcul de stat Liberty ». [7]

Informațiile publicate de ziarul The Record, informații confirmate de raportul poliției, au fost preluate de site-uri de investigații precum Raportul Wayne Madsen (14 septembrie 2005) și Counterpunch (7 februarie 2007). Această informație a fost folosită și de unii mass-media, dar într-un mod care și-a minimalizat importanța: New York Times (21 noiembrie 2001) a omis să menționeze naționalitatea persoanelor arestate, la fel ca și canalul Fox News și Agenția de știri Associated Press Deși ziarul Washington Post (23 noiembrie 2001) spunea că erau israelieni, nu a menționat nimic despre cunoștințele [sau implicațiile] pe care acești israelieni le aveau despre evenimentele tragice. În schimb, revista The Forward (15 martie 2002), o publicație a comunității evreiești din New York, a dezvăluit, citând o sursă de informații americane fără nume, că compania în mișcare Urban Moving Systems era acoperirea antenă a Mosad (fapt care nu l-a împiedicat să primească un împrumut federal în valoare de 498.750 de dolari), după cum reiese din evidențele și dosarele taxei și ale tezaurului american. [9]

FBI a dispus o anchetă în acest caz, o anchetă care a fost capturată într-un raport de 579 de pagini, o anchetă parțial declasificată în 2005 … Jurnalistul independent Hisham Hamza – care analizează detaliat acest raport în cartea sa Israel și 11 septembrie: «Un mare Taboo (publicat în franceză) -, demonstrează într-un mod convingător și copleșitor, cu o serie de elemente, implicarea serviciilor secrete israeliene în atacurile din 11 septembrie 2001. În primul rând, fotografiile pe care acești tineri le-au făcut, israelienii arată atitudini de sărbătoare și bucurie în fața Turnului de Nord în flăcări: „Sunt fericiți și zâmbitori, se îmbrățișează și își sprijină mâinile unul pe celălalt”.

Pentru a explica acest comportament, suspecții israelieni au spus [poliției] că sunt pur și simplu încântați să știe că „de acum Statele Unite vor trebui să ia măsuri drastice de combatere a terorismului în lume” … Un martor a văzut acești tineri deja poziționați la 8:00 dimineața, adică cu mult înainte ca primul avion să se ciocnească cu primul turn, făcând fotografii la doar cinci minute de la primul accident de avion cu turnul, fapt confirmat prin verificarea conținutului camerelor și fotografiilor lor.

În cele din urmă, „un câine polițist, antrenat pentru detectarea explozivilor, a dat un rezultat pozitiv al prezenței urmelor de substanțe explozive în vehiculul israelian”. [10]

Omer Marmari, Oded Ellner și Yaron Shmuel, trei dintre cei cinci „dansatori israelieni” au fost invitați să depună mărturie la o emisiune TV ebraică atunci când s-au întors în Israel în noiembrie 2001. Negândind apartenența la Mosad, unul dintre ei a spus cu sinceritate: „ obiectivul a fost înregistrarea evenimentului »

Dacă israelienii nu ar fi fost reținuți la apus, această poveste s-ar fi transformat probabil în ceva senzațional și ar fi fost publicată în primele pagini ale ziarelor americane cu titlul: The Dancing Arabs (adică direct acuzatoare) către arabi de la atacurile din 11 septembrie 2001. În schimb, povestea a fost transmisă în tăcere și nu a fost vehiculată în mod confidențial sub titlul The Israelis dance, sau The highfivers.

Ehud Barak, fost șef al informațiilor militare israeliene (Sayeret Matkal) a fost prim-ministru al Israelului între iulie 1999 și martie 2001. Înlocuit de Ariel Sharon, s-a mutat apoi în Statele Unite, în calitate de consultant la Electronic Data Systems și la SCP Partners, o companie din față [acoperire] Mosad specializată în probleme de securitate care, împreună cu partenerii săi din Holdings Metallurg și Advanced Metallurgical, aveau capacitatea de a produce nano-termita. SCP Partners avea un birou la doar 10 kilometri de compania în mișcare Urban Moving Systems. La doar o oră după dezintegrarea turnurilor, Ehud Barak apare pe ecranele canalului BBC Mundo pentru a-l evidenția pe Bin Laden drept principalul suspect (Bollyn, Rezolvarea 9/11, paginile 278-280).

200 spioni experți explozivi

Puțini oameni, chiar și printre cercetătorii asociației americane 9/11 Truthers, au cunoscut această poveste a „dansatorilor israelieni” (încă așteptăm, de exemplu, asociația franceză Reopen 9/11 să vorbească despre această poveste pe site-ul său francez , deși sunt puternici în această privință – se tem că vor fi acuzați că sunt antisemiti, cu toate acestea, ceva care nu are nicio legătură cu subiectul din 11/11 -). Puțini oameni știu, de asemenea, că la momentul atacurilor din 11 septembrie 2001, poliția federală americană era foarte ocupată să demonteze cea mai mare rețea de spionaj israeliană identificată și funcționând pe solul american.

În martie 2001, National Counter Intelligence Center (NCIX) a postat acest mesaj pe site-ul său web: „În ultimele șase săptămâni, angajații oficiilor federale situate în diferite părți ale Statelor Unite au raportat o activitate suspectă legată de persoane fizice. care se prezintă ca fiind studenți străini care vând sau sunt responsabili de livrarea operelor de artă ». NCIC indică faptul că acești oameni sunt cetățeni ai Israelului, „au apărut și la casele private ale oficialilor federali, cu pretextul vânzării de obiecte de artă”. [unsprezece]

Apoi, mai târziu în vară, Agenția de aplicare a drogurilor Drug Enforcement Agency (DEA), după ce a fost hărțuită de un număr mare de astfel de incidente, a elaborat un raport care a fost parțial publicat de ziarul Washington Post pe 23 noiembrie 2001 și de ziarul francez Le Monde la 14 martie 2002, înainte ca raportul respectiv să fie complet accesibil, în integralitatea sa, de revista franceză Intelligence Online. Acest raport ne spune că 140 de israelieni [spionii] au fost reținuți [în SUA] din martie 2001. Vârstele lor sunt între anii 20 și 30, acești [spioni] sunt organizați în echipe de 4 până la 8 membri, acești agenți vizitați cel puțin „36 de departamente sensibile ale Departamentului Apărării. Mulți dintre ei au fost identificați ca membri ai Mosad și Aman (informații militare israeliene), iar șase dintre ei [spionii] aveau în posesie telefoane mobile care au fost cumpărate [plătite] de un fost vice-consul israelian care lucra în Statele Unite. După 11 septembrie 2001, alți șaizeci de spioni israelieni au fost prinși, totalizând 200 de spioni israelieni reținuți de Statele Unite. Până la urmă, toți au fost eliberați. Raportul DEA a ajuns la concluzia că „comportamentul și conduita acestor persoane […] ne face să credem că acțiunile lor au legătură cu o sarcină de culegere de date sau informații despre anumite informații”. [12] Dar natura exactă a acestor informații colectate nu este cunoscută.

Michael Chertoff, cetățean israeliano-american, fiul unui rabin ortodox și fondator al Mosad. Michael Chertoff a condus Divizia penală a Departamentului de Justiție al SUA [2001] în administrația Bush] și, cu această acuzație, cea mai mare, a fost responsabil pentru păstrarea și distrugerea tuturor probelor cu privire la 11 septembrie 2001 – acestea sunt înregistrările. de la camerele de securitate din jurul clădirii Pentagon sau în ceea ce privește grinzile de oțel din World Trade Center [adică, dacă grinzile de oțel WTC ar fi fost păstrate după distrugerea lor, s-ar fi putut ști științific dacă acestea au avut tăiat de acțiunea termitei, exploziv pentru demolarea clădirilor]. De asemenea, datorită lui, „dansatorii israelieni” au reușit să părăsească SUA fără alte acuzații și discret. În 2003, a fost numit în fruntea noului Departament de Securitate Internă, Department of Homeland Security, organismul însărcinat cu combaterea terorismului pe pământul american, deoarece îi permite să controleze în același timp disidența internă [proteste și cetățenii care susțin că Constituția a fost respectată], pe de altă parte, restricționează accesul la arhiva de stat din 11 septembrie tuturor curioșilor care se întreabă despre lucrurile anormale și inexplicabile care s-au întâmplat la acea dată datorită legii privind informațiile de securitate sensibile.

Potrivit raportului DEA, „Orașul Hollywood din Florida [aveți grijă să nu-l confundați cu Hollywoodul, orașul de film din California] pare să fie punctul focal și atracția acestor agenți” [13]. De fapt, mai mult de treizeci dintre acești spioni studenți israelieni arestați cu puțin înainte de 11 septembrie 2001 locuiau în Hollywood sau în apropierea acestui oraș din Florida, destul de ciudat în aceeași locație unde se adunaseră 15 dintre cei 19 suspecti și viitori piratieri pirați.

Avioanele islamice care s-au prăbușit în Turnurile Gemene (9 israelieni locuiau la Hollywood și 6 foarte aproape de acest oraș). Unul dintre ei, pe nume Hanan Serfaty al cărui cont bancar tranzitează cel puțin 100.000 de dolari în trei luni, închiriase două apartamente în Hollywood, unul foarte aproape de apartamentul închiriat de Mohamed Atta și de pe cutia poștală de la oficiul poștal din oraș. Nu uitați că Mohammed Atta a fost prezentat de Washington ca fiind liderul bandei de pirați aerieni sinucigași, care s-au aruncat în aer în Turnurile Gemene.

Întrebarea este: care este relația dintre acești „spioni israelieni” și „teroriștii islamici?”.

Conform explicației răspândite în suferință de mass-media aliniate cu versiunea oficială a Washingtonului, aceasta a spus că primii nu au avut decât să vegheze asupra celui de-al doilea. Să ascultăm, de exemplu, cunoscutul jurnalist francez David Pujadas [jurnalistul din Franța pe care guvernul îl promovează întotdeauna în prima linie în lupta mass-media]. Ofertând la emisiunea de știri din 5 martie 2002 pe canalul de televiziune de stat France 2, când comentează informațiile publicate de Intelligence Online, acesta spune: „Din nou, este vorba despre Israel, dar în ceea ce privește Afganistanul, acest caz de spionaj care a supărat: o rețea israeliană a fost desființată în Statele Unite, mai exact în Florida: una dintre misiunile sale ar fi fost să urmărească oamenii din Al Qaida (aceasta a fost înainte de 11 septembrie). Unele surse merg mai departe: afirmând că Mosad nu ar fi furnizat toate informațiile pe care le deținea».

Această explicație eufemistică [14] este un bun exemplu de control al daunelor (controlarea daunelor presei, adică încercarea de a contracara informatorul colaborator al lui Mossad, care s-a infiltrat în rezistența palestiniană și în Hezbollahul libanez din 1983. El se află în prezent în închisoare în Liban. Să reamintim că Mohamed Atta din Florida [cel care a studiat ca pilot] a fost unul fals, adevăratul Mohamed Atta, care a telefonat tatălui său în ziua următoare atacurilor (după cum a confirmat Ziad al-Jarrah la revista germană Bild am Sonntag la sfârșitul anului 2002), este descris de familia sa drept rezervat, evlavios, evitând femeile și temându-se să călătorească cu avionul.

Pașaportul îi fusese furat în 1999, în timp ce studia arhitectura la Hamburg [Germania]. Falsul Mohamed Atta din Florida trăia cu un stripper, mânca carne de porc, îi plăcea luxul și mașinile sport, cazinourile și cocaină. După cum a raportat ziarul South Florida Sentinel din 16 septembrie 2001 (sub titlul: „Acțiunile suspecților nu se adaugă”), informații confirmate de multe ziare regional [SUA], că Atta este un băiat notoriu, dependent de droguri și plătește serviciile mai multor prostituate pe săptămână. Cu câteva zile înainte de atacurile din 11 septembrie 2001, falsul Atta și alți patru pirați sinucigași aveau un comportament similar, oarecum incompatibil cu comportamentul fanaticilor religioși islamici care se pregătesc să se omoare. [15] [1] A se vedea: Articolul original în italiană: «Demystifying 9/11: Israel and Tactics of Mistake», («Demystifying 9/11: Israel and tactica de eroare »).

Falsas Banderas

Sursa: https://invictuswebmedia.com