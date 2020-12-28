Пользователям Facebook разрешили торговать органами через социальную сеть

В социальной сети Facebook теперь будет легальна торговля органами. Основатель Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сандберг объявили, что пользователи ресурса смогут указывать в воем «статусе», что хотели бы «монетизировать» свои внутренние органы, и какие именно.

«Facebook – это место, где люди поддерживают связь друг с другом и делятся» – с таких слов начинался текст Марка Цукерберга. подразумевается, что «делиться» пользователи Facebook будут своими органами по выбору – прижизненно или посмертно.

Информация об участии в донорской программе будет иметь такие же настройки privacy, как и остальные посты и данные на Facebook. При этом нужно будет указать, в какой именно программе вы участвуете и дату регистрации.

Органы предназначены в качестве донорской помощи нуждающимся. Глава Facebook признался, что заняться этой проблемой его побудила дружба с основателем компании Apple Стивом Джобсом, которому за два года до смерти была проведена операция по пересадке печени.

В США свыше 114 тысяч человек ждут в очереди на пересадку сердца, почек или печени, и миллионы – по всему миру. «Многие из этих людей – в среднем 18 человек в день – умрут в ожидании, просто потому что доноров органов слишком мало. По мнению медэкспертов, широкая осведомленность о донорстве органов может помочь в разрешении этого кризиса. Как мы считаем, если вы просто скажете людям, что являетесь донором органов, сила обмена и связи могут сыграть важную роль» – обратился основатель соцсети к ее пользователям.

Новшество в первую очередь начнет полноценно работать в США, где в очередь на пересадку ежегодно стоят более 100 000 человек. Из других стран, новая функция на данный момент доступна также пользователям Facebook в Великобритании, пишет slon.ru.

Данные о потенциальных донорах органов для пересадки в США хранятся в специальном государственном реестре. В дополнение к этому, отметки об участии в подобной программе могут содержаться в документах, в частности, на водительских правах. Однако в большинстве случаев пересадка органов из тел добровольцев происходит все-таки посмертно, поэтому не до конца ясно, сможет ли новая функция в Facebook существенно помочь в решении проблемы поиска доноров для пересадки. Неясно также, насколько новая функция в Facebook облегчит жизнь нелегальным трансплантологам и торговцам органами.

Источник: https://3rm.info