SUA au atacat Siria – la ordinul lui Biden

Nu este prima dată când SUA acuză Iranul de atacurile asupra trupelor și contractorilor americani din Irakul vecin. După ce un contractor a murit, administrația Trump a vizat miliția Kataib Hezbollah și alte unități de mobilizare populară șiită, acțiuni care au culminat cu asasinarea cu drone a generalului Qassem Soleimani, comandantul Forței Quds a Corpului Garda Revoluționară Islamică (IRGC) din Iran , în ianuarie 2020.

La vremea respectivă, Biden însuși a condus ”corul” democraților care au denunțat acea mișcare a președintelui Donald Trump, spunând că „a aruncat un băț de dinamită într-o cutie de tabla”. Președintele Camerei, Nancy Pelosi, a declarat că atacul la Soleimani riscă „să provoace o escaladare periculoasă a violenței” și că a fost întreprinsă fără autorizația Congresului.

