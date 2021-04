Senator PNL: Nu este normal ca unul nevaccinat să aibă aceleași drepturi ca unul vaccinat

Senatorul PNL de Olt Liviu Voiculescu sau gura păcătorului, adevăr grăiește:

„Trebuie încurajată vaccinarea. Am discutat și la ședința Biroului Executiv de luni, trebuie cumva stimulată vaccinarea și cei care sunt vaccinați să aibă anumite beneficii față de cei care nu s-au vaccinat. Pentru că nu este normal ca eu sau dumneavoastră sau cei care s-au vaccinat să-și asume niște riscuri făcând aceste vaccinuri și ceilalți să nu se vaccineze și să aibă aceleași drepturi ca unul vaccinat. Trebuie făcută o mică diferențiere, evident fără restricții ale celorlalți sau a le afecta într-un anumit fel drepturi fundamentale”, a declarat pe 31 martie 2021 Liviu Voiculescu, membru în comisia parlamentară de control SIE, la postul local de televiziune Olt TV (min 5.30).

Ulterior, el a revenit cu explicații pe contul său de Facebook:

„Ideea pe care am împărtășit-o în spațiul public privind acordarea unor facilități persoanelor care și-au efectuat schema completă de vaccinare anticovid a fost primită atât cu reticență, cât și cu îngăduință. Pentru că cei care blamează ideea în cauză se rezumă la speculațiile tendențioase care îndreaptă vădit atenția spre o presupusă intenție de discriminare, am încercat să explic pe larg care au fost motivațiile pentru care am gândit o astfel de inițiativă și de ce mi se pare just ca persoanele vaccinate să se bucure de o mai mare lejeritate în spațiul public. Nu este discriminare, nu este părtinire și nici nechibzuință, ci doar un mod de a respecta reciproc alegerile pe care fiecare dintre noi le facem în mod conștient.”

De unde se vede că o normă pentru aleșii noștri la momentul candidaturii ar fi, totuși, și parcurgerea unui test de inteligență.

Sursa: https://www.activenews.ro

