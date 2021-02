“Nucleara” iraniană dezbină alianța SUA-Israel

Israelul, prin vocea ambasadorului în SUA, Gilad Erdan, a sugerat posibilitatea de a nu fi de acord cu strategia Statelor Unite privind programul nuclear iranian, cerând sancțiuni mai dure și o „amenințare militară credibilă” împotriva regimului de la Teheran, în contrast cu abordarea președintelui american Joe Biden.

Comentariile lui Erdan la postul de radio al armatei israeliene au venit într-un moment dificil pentru premierul Benjamin Netanyahu: în martie se confruntă din nou cu alegeri, și-a reînviat linia dură asupra Iranului, dar nu are încă nicio comunicare directă cu Biden. Casa Albă a afirmat că doreşte revenirea SUA în acordul nuclear încheiat de puterile internaţionale cu Iranul în 2015, dacă Republica Islamică îşi asumă din nou obligaţiile. Noua conducere de la Washington susține că va discuta astfel de decizii cu aliaţii din Orientul Mijlociu. „Nu vom putea participa la un astfel de proces dacă administrația Biden revine la acordul respectiv”, a spus Gilad Erdan. Apropiații lui Netanyahu și-au exprimat în mod privat îndoieli privind angajarea colaborării cu omologii americani, care ar putea da semnale false că Israelul acceptă orice înțelegere cu Iranul, când de fapt nu este de acord cu aceasta, relatează Reuters. Israelul nu a fost parte la acordul din 2015, cunoscut ca JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), semnat alături de Iran de membrii Consiliului de Securitate al ONU – China, Franţa, Regatul Unit, Rusia şi Statele Unite – cărora li s-au alăturat Germania şi Uniunea Europeană. Cu toate acestea, statul ebraic are avocați puternici în Congresului SUA, iar ameninţările lui Netanyahu că ar putea acţiona militar unilateral împotriva Iranului, dacă diplomația eșuează, fac parte din jocurile marilor puteri. “Credem că dacă Statele Unite vor reveni la același acord din care s-au retras anterior, se vor pierde toate pârghiile de forță. Se pare că doar sancțiunile paralizante – menținerea sancțiunilor actuale și chiar adăugarea de noi sancțiuni – combinate cu o amenințare militară credibilă de care se teme Iranul , l-ar putea aduce la negocieri reale cu țările occidentale, din care să rezulte un acord cu adevărat capabil să împiedice Teheranul să se înarmeze nuclear”, a subliniat ambasadorul israelian.

Sursa: https://www.national.ro

