LEGEA POLIȚIEI MILITARE, dezbătută ieri la MApN, permite Armatei să aresteze civili și să acționeze cu glonț pe țeavă

Se profilează zorii dictaturii sanitar-militare: Legea Poliției Militare, o Lege cu paragrafe ilegale și anticonstituționale, care va anula drepturile și libertățile cetățenești și va pune civilii la cheremul cadrelor înarmate cu muniție de război, merge pe repede-înainte.

Ieri a avut loc la sediul MApN întâlnirea dintre cadrele militare și reprezentanți ai societății civile (VIDEO mai sus) ca parte a dezbaterii publice care trebuia bifată pentru proiectul Legii Poliției Militare lansat de Nicolae Ciucă, preferatul lui Klaus Iohhanis, pentru obediența sa legendară.

„Pentru prima oara de la înființarea, în 1990, a primelor structuri de poliție militară, specialiștii acestei arme vor avea o lege care sa le stabileasca foarte clar misiunile”, a precizat MApN la data lansări dezbaterii publice asupra Legii, pe pagina sa de Facebook. Conform sursei citate, „acțiunile politistilor militari nu se vor extinde asupra populatiei civile pe timp de pace sau în situatie de normalitate, conform proiectului legislativ aflat in dezbatere publică”.

Proiectul de „Lege privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Poliției Militare” – PDF AICI, se vrea a fi prima lege care reglementează activitatea acestei structuri. În proiect se prevede ca poliția militară să intervină în anumite situații în sectorul civil, dând chiar amenzi sau verificând, cercetând activități ale civililor, dar toate aceste intervenții stabilite în perioadele de stare de urgență, asediu sau de război, sunt trecute deja în legile specifice activităților în astfel de situații.

Deci care e rostul alcătuirii unei legi speciale pentru poliția militară? De ce era nevoie de o lege pentru activitatea lor, de vreme ce atribuțiunile acestei structuri sunt prevăzute în regulamente militare și ordine ale ministrului dar mai ales întrebarea care se pune este de ce este nevoie de o Lege Specială pentru o structură internă?

Beneficiază și celelalte specialități ale armatei de legi separate? Desigur că Nu. Ce se urmărește de fapt, militarizarea sau supra-polițienizarea societății cu o mână de fier înarmată cu arme de război, căci Poliția Militară asta poartă, pistoale mitralieră cu muniție de război, ce penetrează pereții de cărămidă, sfărâmă betonul, ba chiar glontele de PSL trece și prin șina de cale ferată?

Unde în orașele și comunele României va fi nevoie de asemenea armament, specific frontului, nu zonelor civile?

Culmea este că proiectul privind dreptul poliției militare de a da amenzi a apărut exact când sindicatele din poliție protestau și anunțau că nu vor mai da amenzi, ci doar avertismente, lăsând guvernul fără bani. Să fie armata folosită ca spărgător de grevă?Se vor călca polițiștii în picioare, militari și civili deopotrivă, unii pe alții, care să dea o amendă, un pulan pe spinare sau să ia o șpagă?

Se mai pune și întrebarea legitimă Ce se va întampla in cazul unor plangeri penale ale civililor la adresa abuzurilor militarilor – cine le va examina, Parchetul Militar, structură total ănchisă sau Parchetul General? Ce se va întâmpla dacă cetățenii nu se supun ordinelor militare, vor fi mitraliați?Cine va ancheta astfel de situații, ce jurisdicție are prioritate, Parchetul MIlitar care a scos basma curată adeseori acuzații majori în uniformă?

Pentru cei care nu știu, România este în topul condamnărilor cadrelor militare superioare, generali și colonei, prinși la furat, condamnați, dar cu mult mai puține executări ale pedepselor, avem cele mai multe cadre militare condamnate din întreaga Europa, suntem singura țară din lume cu doi foști miniștri ai Apărării transformați în pușcăriași. Plus un număr enorm de generali și colonei cu dosare penale, implicați în scandaluri răsunătoare de corupție. Avem peste 1700 de generali, nu am mai pus și chestorii din Poliție la numărătoare, tot generali de fapt, sau pe cei de la SRI.

1700 de generali peste o Armată aproape handicapată, adică fără aviație, fără marină, fără coloană vertebrală, fără producție de război, care are nevoie de asistență din afară pentru a-și supraveghea propriile granițe, cu un spirit de corp puternic zdruncinat, cu echipamente învechite ce consuma resurse uriașe de întreținere. Această Armată penibilă sub aspect militar și operațional, are însă, iată un rol nou, de Poliție militară îndreptată asupra propriilor cetățeni, deveniți inamici, dacă ordinele de sus o cer.

Iar în situațiile speciale la care se referă proiectul de Lege, cum este pandemia Marii Resetări de azi, acolo sus, la butoane, cine o să tot fie? Raed Arafat și Klaus Iohannis sunt cei care vor avea butoanele și pârghiile Poliției Militare, e cât se poate de clar.

”Ca și în cazul Legii nr. 218/2002, prin care au fost stabilite atribuțiile Poliției române, toate atribuțiile Poliției militare, inclusiv cele suplimentare (denumite „alte atribuții” în art. 14 al. 3 din proiect) trebuie stabilite numai prin lege, nu și prin acte normative cu putere inferioară legii. Referirea prea generală din art. 14 al. 3 din proiect, care se face la „acte normative” și nu la „lege”, permite ca atribuțiile Poliției militare să fie suplimentate și prin acte normative inferioare legii, gen hotărâri de guvern, ordine de ministru etc. Astfel, se creează posibilitatea, la nivel teoretic, cel puțin, de a putea fi introduse, prin hotărâri de guvern sau ordine de ministru emise ulterior adoptării acestui proiect de lege, atribuții suplimentare ale Poliției militare, de exemplu și unele cu privire la civili sau cu privire la implicarea sa pe durata starii de alertă.

De asemenea, precizăm că potrivit art. 118 al. 1-3 din Constituție,organizarea și funcționarea componentelor forțelor armate, deci și atribuțiile Poliției militare, se pot stabili numai prin lege, respectiv prin lege organică. De aceea, considerăm că este neconstituțională o reglementare potrivit căreia unele atribuții ale Poliției militare sunt stabilite prin lege (legea organică de organizare și funcționare), iar alte atribuții ale poliției militare urmează să fie stabilite prin hotărâre de guvern, ordin de ministru sau alte acte normative cu putere inferioară legii.” – comentariul asociației pentru apărarea drepturilor omului, APADOR – CH

Deci jandarmii, polițiștii mai milițieni la cap, pândarii de la „poliția locală” nu erau de ajuns, controlul este distribuit structurii militare de represiune, cu încălcarea unui teanc de legi și tratate internaționale.

În perioada colectivizării, dușmanul de clasă, cel despre care autoritățile bolșevice au stabilit că e de origine nesănătoasă, adică român curat și muncitor, era pus la punct, mai exact nimicit, cu trupele Securitătii și Armatei comandate de Consilierii sovietici ai NKVD.

Astăzi, dușmanul de clasă este cetățeanul reluctant si indisciplinat care îndrăznește să-și manifeste incredulitatea fata de autorități, devenite autorității divinatorii, susținute aprioric de dogma OMS, prin cerberii săi transnaționali, de genul „Cioclilor Apocaliptici” conduși de Ayatollahului Arafat.

Dacă cetățeanul refuză vaccinarea – desigur se invoca și aici motivații de origini sanitare -, dușmanul nesănătos la cap devine „TERORIST”, cum o spune ad literam premierul de paie Cîțu – și atunci trebuie zdrobit manu militari. Cum au învățat piticii locali ai Marii Resetări de la tovarășii lor mai mari, care i-au transformat în „teroriști autohtoni” pe suporterii lui Donald Trump.

„Poliția Militară interzice temporar pătrunderea în clădiri, localități sau zone geografice…ori dispune evacuarea temporară din acestea a oricărei persoane.”…

„Poliția militara devine un organism de sine stătător și cu conducere unitară, a cărei jurisdicție se va extinde și asupra populației”…”pentru controlul mulțimilor, dar și pentru a aplica amenzi celor care nu respectă măsurile de protecție în timp de pandemie”.

Asadar conform aberației de proiect, poți fi aruncat afară din casa ta, proprietatea privată este anulată, poți fi gonit din localitatea ta sau chiar din țară – că nu este definită explicit „zona geografică”, de exemplu podișul Transilvaniei sau Istmul ponto-baltic sunt zone geografice.

Nici Securitatea nu avea asemenea puteri! „Între atribuțiile Poliție Militare se numără dreptul: de intervenție asupra populației și de a judeca în condiții speciale; de cercetare penală specială etc.”

La gunoi Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană asupra Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (ratificat de România în 1974, în timpul comunismului!).

Dictatura militară nu mai este doar un scenariu „conspiraționist”, „Comandantul Suprem al Acțiunii” și Comandantul Suprem al Armatei, vor putea utiliza de acum nu doar pulanul milițienilor – deveniți cam prea neascultători – ci și automatele cu gloanțe de război ale Poliției Militare ce vor fi la cheremul lor, cum este deja de un an de zile întreaga Românie.

Vox populi, vox Dei:

Sursa: https://www.activenews.ro

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki