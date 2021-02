De ce consideră premierul grec, paşaportul de vaccinare crucial pentru economie

IMERISIA. În spatele inițiativei lui Mitsotakis cu privire la certificatul de vaccinare se ascunde preocuparea specială a premierului grec de a oferi o susţinere cât mai mare turismului grecesc în acest an.

Săptămâna trecută a fost plină de evenimente politice, dar cu siguranță ceea ce echipa de la Palatul Maximos (sediul guvernului grec n.trad.) consideră cel mai important au fost cuvintele cordiale ale președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, faţă de inițiativa premierului grec cu privire la un „certificat de vaccinare”, poziţie pe care von der Leyen a exprimat-o în interviul acordat sâmbătă ziarului elen „Ta Nea”.

Deși Comisia Europeană este încă sceptică cu privire la propunerea lui Mitsotakis, deoarece consideră că ar crea probleme cu privire la datele cu caracter personal, este evident că ideea câștigă teren în multe capitale atât din interiorul, cât și din afara Uniunii Europene.

Handelsblatt: Europa are nevoie urgentă de certificatul de vaccinare

Ziarul german de largă circulaţie Handelsblatt şi-a exprimat susținerea fără echivoc, subliniind că „Europa are nevoie de un certificat de vaccinare”. Propunerea lui Mitsotakis câștigă deja teren în multe țări, în special în cele care prezintă interes pentru Grecia din motive turistice evidente.

SUA au decis deja să elibereze un certificat de vaccinare, care va fi emis chiar şi în format digital.

De asemenea, Israelul a fost de acord să încheie un acord cu Grecia privind libera circulație a persoanelor care deţin un certificat de vaccinare.

O serie de ţări europene acceptă, la rândul lor, certificatul: Danemarca a depus un proiect de pașaport european de vaccinare, Suedia eliberează un certificat digital de vaccinare, Polonia a introdus deja avantaje speciale pentru persoanele vaccinate, la fel ca și România, în timp ce în clubul țărilor care vor valorifica propunerea lui Mitsotakis se mai înscriu Rusia, Ungaria, Finlanda, Islanda etc.

Franța nu se opune, dar dorește ca certificatul să fie valabil mai târziu, după ce o mare parte a populației va fi fost vaccinată, pentru a nu se crea inegalități nedrepte.

Germania se opune „categoric”, deoarece Consiliul de etică a prezentat o recomandare negativă clară în acest sens cancelarului Merkel.

În spatele inițiativei lui Mitsotakis, care evoluează deja spre o serie de acorduri bilaterale în așteptarea poziției finale a Uniunii Europene, se află preocuparea specială a premierului grec de a oferi o susţinere cât mai mare turismului din Grecia în acest an. Kyriakos Mitsotakis este convins că până la sfârșitul primăverii coronavirusul va fi pus pe deplin sub control și deja de pe acum îşi concentrează atenţia asupra eforturilor de depășire a crizei induse de pandemie economiei elene și pentru crearea condițiilor în direcţia unei creșteri rapide și puternice. Prima etapă a acestui efort este redresarea pe cât posibil a turismului, iar certificatul de vaccinare este „cheia” pentru sosirea fără probleme a cât mai multor turiști în Grecia în acest an.

