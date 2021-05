Conflict armat în Israel: Se dorește reconstruirea celui de-al Treilea Templu Evreiesc

Un bloc rezidenţial cu 13 etaje din Fâşia Gaza a fost lovit de un atac aerian israelian marţi seară şi, la scurt timp, s-a prăbuşit, au spus martorii, citaţi de Reuters.

Atacul vine pe fondul unei creşteri a luptelor dintre grupurile islamiste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic şi statul Israel.

Turnul găzduieşte un birou care este folosit de conducerea politică a Hamas, conducătorii islamişti din Gaza.

O femeie a fost ucisă și o altă persoană a fost grav rănită, marți seara, în Rishon Lezion, după ce teroriștii din Fâșia Gaza au tras un val de rachete în direcția orașului Tel Aviv.

În Ierusalimul de est au izbucnit mai multe nemulțumiri, pe fondul demolării caselor palestiniene și a evacuărilor forțate.

După trei nopți consecutive în care forțele israeliene de securitate care au atacat Moscheea Al Aqsa, iar Poliția a încercat să oprească accesul palestinienilor la Orașul Vechi în luna sfântă a Ramadanului, tensiunile în Ierusalimul de Est, Fâșia Gaza și Cisiordania au devenit tot mai pregnante.

Zilele trecute au avut loc proteste ale palestinienilor indignați de expulzarea forțată a unui număr de familii palestiniene din casele lor din cartierul Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est, unul dintre multele cartiere ai căror rezidenți sunt expulzați. Sute de palestinieni au fost răniți după ce au fost împușcați, bătuți și arestați. Zeci de polițiști israelieni au fost de asemenea răniți.

Atmosfera în Orașul Sfânt, tot mai tensionată

În timp ce marșul care trebuia să aibă loc luni, 10 mai 2021, a fost anulat (vezi AICI), tensiunile au început să crească, în timp ce reprimarea împotriva protestatarilor a fost reluată. Mai multe grupuri de coloniști israelieni s-au îndreptat spre Zidul de Vest, urmăriți de forțele de securitate israeliene poziționate pe partiția dintre Ierusalimul de Vest și estul ocupat.

În dimineața zilei de 11 mai, alte grupuri de coloniști tineri puteau fi văzuți plimbându-se prin suburbiile ocupate din Ierusalimul de Est.

În același timp, palestinienii nu pot să construiască case noi în Ierusalimul de Est ocupat; Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) estimează că doar 13% din suprafață este alocată palestinienilor pentru construcții.

Se dorește reconstruirea Templului

Totodată, în Gaza, zeci de palestinieni au fost uciși în timp ce Israelul continuă să bombardeze enclava asediată, ca represalii pentru rachete lansate asupra Israelului (citește AICI), după ce facțiunile palestiniene din Gaza au avertizat că încălcările israeliene continue în Al-Aqsa vor duce la un răspuns dur.

În plus față de temerile că Israelul încearcă să iudaizeze Ierusalimul de Est ocupat în favoarea unei majorități evreiești, există temeri că israelienii vor distruge Moscheea Al-Aqsa. Un grup numit Mișcarea Credincioasă a Muntelui Templului pledează activ pentru distrugerea Moscheii Al-Aqsa și reconstruirea celui de-al Treilea Templu Evreiesc în locul său, notează AlJazeera.

Omega Code – filmul care prezintă explozia moscheii Al-Aqsa (min. 24:10)

Mai jos puteți viziona un film care prezinta un scenariu posibil al evenimentelor finale ce se vor petrece in lume, inspirat fiind de ultimul capitol al Bibliei, Apocalipsa. Aceasta carte a fost descoperita prin revelatie divina, apostolului Ioan, in ultimii ani ai vietii sale, fiind exilat pe insula Patmos. Intrucat filmul a fost realizat cu cativa ani in urma, anumite scenarii au fost gandite in lumina evenimentelor politico – economice de atunci. Astazi, ne dam seama, ca mijloacele prin care oamenii politici ai lumii, creeaza o lume globalizata, intr-un viitor imperiu mondial, sunt mult mai sofisticate, si deci mai usor de acceptat de catre guvernele lumii. Cum se intampla adeseori, viata „bate” filmul: suntem martorii unei realitati anticipate de Biblie, cu mai bine de 2000 de ani in urma. Ea va fi una cu mult mai sumbra decat orice imaginatie umana, deoarece va exista o dictatura mondiala, ajutata de un control total asupra populatiei planetei, control ce se va face prin intermediul CIP-urilor biometrice, adica a CIP-urilor implantabile in corpul uman.

partea a II-a

