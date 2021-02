Circul lui Trump trage în jos Partidul Republican

Scăpat de un verdict de vinovăție după un proces istoric în fața Senatului SUA, care l-a judecat pentru rolul său în violențele din 6 ianuarie de pe Capitol Hill, Donald Trump a salutat sfârșitul unei „vânătoare de vrăjitoare”, promițând că „va continua” să apere „măreția Americii”. Ca de obicei, miliardarul vrea să pozeze în victimă, dar șapte senatori din partidul său au votat în favoarea condamnării sale, iar Partidul Republican se vede ieșind slăbit din acest episod, ultimul dintr-o serie care a început cu contestarea victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidențiale, culminând cu insurecția de la Washington.

Pentru Donald Trump, aceasta este a doua achitare în tot atâtea proceduri de punere sub acuzare. Un caz unic în istoria Statelor Unite. Reacţionând la verdictul Senatului, Trump a dat de înțeles că are planuri pentru viitor: „Mişcarea noastră magnifică, istorică şi patriotică, Make America Great Again, este abia la început”. Dar acest discurs care se vrea bătăios sună a vorbe goale. Numeroşi responsabili republicani s-au distanţat de conducătorul lor, ceea ce constituie un handicap major pentru o eventuală revenire. Încă o tură cu Trump la Casa Albă nu mai este un scenariu fezabil pentru toți actorii politicii americane. Lider republican influent în Senat, Mitch McConnell întruchipează perfect neliniștea unor “grei” ai partidului: “ Nu există nicio îndoială că președintele Trump este, de fapt și moral, responsabil pentru provocarea evenimentelor din 6 ianuarie”. McConnell, în vârstă de 78 de ani, nu s-a alăturat celor șapte colegi care au votat pentru vinovăția lui Trump, dar mesajul politic este clar.

“Eu nu văd cum Donald Trump ar putea fi reales la președinție, pur și simplu nu văd asta”, a racționat în același registru senatoarea republicană Lisa Murkosvski, care a votat împotriva fostului președinte în procesul de impeachment. Ben Sasse, senator din Nebraska, a fost reales în 2020 şi este considerat un potenţial candidat pentru învestitura republicană în 2024. El a denunţat public pe Facebook afirmaţiile false ale lui Trump privind fraude electorale extinse la alegeri şi a declarat că nu există nicio bază pentru contestarea victoriei lui Joe Biden în alegerile de la 3 noiembrie. Mitt Rommey, Pat Toomey, Susan Collins, Bill Cassidy sau Richard Burr sunt alți senatori republicani marcanți, critici vocali ai lui Trump. De patru ani, el a modelat The Grand Old Party după bunul plac, dar acest cult al personalității încurcă strategiile viitoare nu mai poate galvaniza mulțimile. “Partidul trebuie să depășească loialitatea față de un singur lider”, subliniază Lanhee Chen, consilier politic al mai multor politicieni republicani. Dar pe ce revenire mizează Trump? Fără un mandat de ales public, fără contul său de Twitter, izolat în clubul său de golf de la Mar-a-Lago, la peste 1.300 km de Washington,magnatul are acum dificultăți în a se face auzit. Mai mult, viitoarele alegeri prezidențiale din 2024 stârnesc interesul altora. „El a luat-o pe un drum pe care nu ar fi trebuit să meargă, iar noi nu ar fi trebuit să-l urmăm şi nu ar fi trebuit să-l ascultăm. Şi nu trebuie să lăsăm niciodată asta să reînceapă”, a declarat Nikki Haley, una dintre pretendentele posibile la învestitura republicană.

Sursa: https://www.national.ro

