Ce spune astăzi Iurie Roșca despre o trădare politică de acum trei decenii

Cum privim și cum calificăm astăzi plebiscitul sovietic de acum 30 de ani, care sunt concluziile pe care le putem trage din filă a istoriei noastre? Acestea sunt întrebările pe care corespondenții studioului Radio Sputnik Moldova le-au adresat unui participant activ la evenimentul de atunci, fostul politician, astăzi comentatorul și editorialistul Iurie Roșca.

El își amintește că atunci Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, așa cum se mai numea ea încă în martie 1991, s-a opus desfășurării referendumului cu privire la menținerea UESS.

„Desigur că eu am avut o atitudine negativă față de acest referendum, am fost împotriva desfășurării lui și am salutat poziția solidară a conducerii de atunci a republicii noastre (Republica Sovietică socialistă Moldovenească – n.n.): a președintelui Mircea Snegur, a Parlamentului și a Guvernului, care au respins acest referendum. Tot așa cum au procedat și altele republici (componente ale URSS – n.n.), pe atunci încă sovietice, care erau deja suverane, dar încă nu și independente. Amintesc că parada declarării suveranității s-a desfășurat din primăvara lui 1990 până în vara lui 1991. Aceasta a fost o etapă în dezmembrarea URSS”, afirmă Iurie Roșca.

Fostul lider creștin-democrat spune că desfășurarea acelui plebiscit a fost o invenție neinspirată a conducerii de atunci a URSS, în încercarea de a opri prăbușirea ei: „Desigur că acest eveniment a fost determinat de situația extrem de dificilă în care s-a pomenit conducerea Uniunii Sovietice, care înțelegea că trebuie să inventeze ceva pentru menținerea integrității teritoriale și, în general, a imperiului sovietic”.

Fostul lider creștin-democrat s-a referit și rolul pe care l-a avut în cele evenimente președintele sovietic Mihai Gorbaciov.

„Nu am să uit niciodată cum liderul sovietic de atunci, Mihai Gorbaciov, repeta ca pe mantra (formulă sacră cu valoare magică și educativă, în unele practici și religii orientale (yoga, budism, hinduism, tantrism) – definiție dexonline): „O uniune renovată, un partid renovat!”. Deci, ei încercau să reformeze un cadavru”, a spus editorialistul.

A fost sau nu trădare? – iată ce spune Roșca

Iurie Roșca a comentat acuzația care i-a fost adusă mai târziu lui Mihail Gorbaciov precum că el ar fi trădat Uniunea Sovietică în interesul occidentalilor. Roșca admită că această ipoteză ar putea fi corectă, adică că Gorbaciov a contribuit la prăbușirea URSS, dar precizează că și fără această trădare Uniunea Sovietică s-ar fi distrus. Cauza de bază a fost alta – oamenii, oamenii sovietici nu mai credeau în acest proiect.

„Aș vrea să fac o remarcă. Eu știu că în Rusia este în vogă teza cu privire la trădarea săvârșită de Gorbaciov. Și nu apuc să neg, cel mai probabil și după informațiile mele, din cele ce au am citit în mai multe cărți în ultimii ani, este adevărat că Gorbaciov a devenit agent de influență a puterilor occidentale și a contribuit la distrugerea Uniunii Sovietice. Dar asta este doar un aspect. Uniunea Sovietică s-a prăbușit dintr-o serie de cauze. Dar una dintre cauzele de bază a fost că poporul sovietic nu mai credea în acel sistem. Și gata – proiectul a fost închis. Bineînțeles că au fost și alte cauze, inclusiv una economică, că lumea primea pâinea pe cartele. Dar trebuie să înțelegem că societatea de consum occidentală, modelul capitalismului consumist și cultura de masă, care s-a propagat prin muzică, în primul rând, și prin producția de film, au distrus mitul privind statul comunist de succes. Și o spun ca un om care s-a format în URSS. Asta a fost cauza de bază a destrămării URSS, este la fel când omul își pierde credința”, afirmă Iurie Roșca.

Fostul lider creștin-democrat face o paralelă între URSS și SUA, mai exact între prăbușirea de atunci a Uniunii Sovietice și ceea ce are loc acum în Statele Unite ale Americii.

„Iată acum cunoscutul autor american de origine rusă Dmitri Orlov, el este cunoscut ca autor al unui lung șir de lucrări și el singur spune despre dânsul că este un om care se preocupă de colapsologie… Păi, iată el face o paralelă între prăbușirea imperiului sovietic și prăbușirea imperiului american care are loc astăzi, iar procesul este pornit deja de câteva decenii. Și cauza de bază a căderii ambelor imperii este pierderea credinței cetățeanului simplu în cele două proiecte de stat. Asta este important să înțelegem”, a conchis Iurie Roșca.