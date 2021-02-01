Похороны без масок в Иерусалиме

В Иерусалиме несмотря на строгий карантин и запрет на массовые собрания около десяти тысяч человек пришли на похороны одного из лидеров общины литовских хасидов. Столпотворение возникло всего за несколько часов до заседания правительства, на котором обсуждался вопрос продления действующий ограничений. После этого на похоронах другого раввина собрались еще восемь тысяч ортодоксов.

Эти события вызвали возмущение в политических кругах Израиля. Министр обороны Бени Ганц заявил об избирательном соблюдении закона. По его словам, закрыты должны быть все, в ином случае нужно всё открыть, и время поблажек закончилось.

Представители ортодоксальной еврейской общины регулярно выходят на акции протеста против локдауна. Манифестации зачастую перерастают в беспорядки и столкновения с полицией.

Также, в стране уже 32 недели подряд проходят антиправительственные демонстрации с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Между тем Кнессет одобрил законопроект о существенном повышении суммы штрафов за нарушение действующих санитарных требований. Власти хотят продлить срок локдауна еще на одну неделю.

На этом фоне более трех млн израильтян уже получили первую дозу вакцины Pfizer.

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Источник: https://ru.euronews.com

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