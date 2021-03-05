Почему сейчас так много разводов? Что за мода пошла? Как сохранить свою семью?

Любви нам всем не хватает. Только любви. Но любить мы совсем не умеем, да и вообще не понимаем, что такое любовь. Что сейчас называют любовью? Страсть, постельные нежности и какие-то там бабочки в животе. Но интимная близость – всего лишь одна из многих граней проявления любви, причем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО между супругами и только в законном и хорошо, если венчанном браке, а во всех остальных случаях – это мерзкий, страшный грех. Неспроста заповедь „НЕ БЛУДИ” приравнивается к убийству.

Поэтому не путайте любовь с блудом. Блудные грехи – как раз основная причина разводов, особенно среди молодых семей.

Люди, которые разводятся, в большинстве случаев страшные эгоисты. Они не то чтобы не способны любить, а просто не хотят напрягаться. Ведь любить – это очень трудно. Любить – значит все прощать, всем жертвовать, быть вместе и хранить верность до последнего дня, несмотря ни на что, забывая о себе и своей выгоде, будучи готовым жизнь отдать за любимого. Куда проще психануть и уйти, хлопнув дверью. Делать зло и разрушать мир – очень просто. Но развод – это не выход, а одно из самых глупейших действий, не решающих никаких семейных проблем.

Спрашивается – зачем тогда вообще создавать семью, если разводиться? Чтобы себе и детям жизнь изуродовать? Мы совсем не умеем прощать, а значит – и любить не умеем. Я часто слышу, что супруги не готовы простить измену. Да, предательство – это ужасно, это очень больно. А сами-то мы не предатели случайно? С чего чаще всего начинаются отношения? С блуда. А что такое блуд до брака – это уже ИЗМЕНА будущему супругу, осквернение своей чистоты и репутации, унижение своего достоинства, но самое страшное – это ПРЕДАТЕЛЬСТВО Бога. Неудивительно, что это зло порождает еще большее зло.

Развод и измены в будущем браке можно предсказать, глядя на то, как пара встречается. Если парень с девушкой блудят до брака – 100% разведутся или будут жить очень плохо, играя в „счастливую” семью. Блуд и измены – это приговор семье. Нет верности – не будет и счастья.

Строя отношения на блудном грехе и измаравшись этой грязью, наивно потом ожидать к себе какого-то уважения и доброго отношения. Кого же винить, когда люди сами практически оскотинились, захлебываясь в болоте блудных фекалий? Это только в инстаграме и в клипах все романтично – поцелуйчики на фоне моря и пальмочек, а за кадром – аборты, брошенные дети, венерические болезни, разводы, разбитые сердца и море слез.

Разводов сейчас так много, потому что все извратилось в наших умах и душах. Бывают, наверное, исключения, когда развод случается от безысходности, а в большинстве случаев – от нашей гордости, и это – главная причина разводов! А гордость, как известно – мать всех грехов и всякого зла.

Мотивы создания семьи чаще всего лживые и эгоистичные. К семье у нас подход потребительский, в любви ищем выгоды, поэтому и терпим крах. Да и сами мы гордые и высокомерные. Хотим, чтобы в первую очередь нам было хорошо. О себе думаем больше, чем о близких. Не видим своей вины, считаем себя правыми, прощения просить не умеем. Диавол, кстати тоже не умеет просить прощения… И мы под его дудку и пляшем. Отношения начинаются и развиваются в грехе. То, что надо беречь под семью замками – выставляем напоказ, хвастаемся отношениями, свадьбами, беременностью, детьми, своей „любовью”. Будто смысл жизни – не семью сохранить и научиться любить, а вызвать зависть и кому-то что-то доказать.

Словом, мы сами делаем все, чтобы погубить свое семейное счастье и убиваем любовь своими руками. Горе нам и мука вечная, если не покаемся в грехах, если не изменим себя и не выстроим свою жизнь по Заповедям Господним. Бога надо звать на помощь, пока еще не поздно. Без Него не справимся. Запомните, как только образуется семья, диавол ставит своей главной целью – ее разрушить! И если между мужем и женой нет Бога, там селится сатана. Без веры семья не устоит и по-настоящему счастливой никогда не станет.

Я вообще не знаю, как в наше страшное время можно сохранить брак, его чистоту и святость, не будучи воцерковленным человеком. Поэтому совет у меня один – берегите себя от зла и греха, не поддавайтесь соблазнам и бегите в храм, лишь там спасение, спешите к Богу. Знайте, что настоящая любовь НИКОГДА не проходит, а только умножается и крепнет с годами! Всегда помните о том, что любовь – это не чувство, любовь – это ТРУД. И только с Божией помощью его можно осилить и познать самую счастливую и вечную любовь!

Протоиерей Петр

Источник: https://3rm.info

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