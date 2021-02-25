Почему граждан Молдовы лишают права выбора вакцины от коронавируса?

В Молдове первый этап вакцинации от COVID-19 должен был начаться в конце января, но вакцина еще в страну не прибыла.

Власти ожидают, что препараты доставят в ближайшее время, однако немалая часть граждан не намерена делать прививки. А те, кто настроен на иммунизацию, недоумевают, почему их ограничивают в праве выбора вакцины от коронавируса, которой они доверяют. Многие хотели бы вакцинироваться российским препаратом «Спутник V», тем более что Россия выразила готовность поддержать нашу страну несколькими сотнями тысяч доз антикоронавирусной вакцины.

И процесс, скорее всего, уже бы стартовал, но в Минздраве ссылаются на ограничения со стороны ВОЗ и других международных структур. Эксперты и рядовые граждане задаются вопросом, почему даже некоторые члены Евросоюза могут заключить контракт на поставку российской вакцины без разрешения ЕС, а Молдова, которая даже не является кандидатом на членство в ЕС, ограничена в принятии самостоятельных решений и должна получать чье-то одобрение, в особенности на фоне постоянных переносов начала кампании по вакцинации?

Специалисты отмечают, что у граждан Молдовы должен быть доступ как к исчерпывающей информации о конкретном препарате и возможных последствиях его введения, так и доступ к различным вакцинам, чтобы сделать самостоятельный и осознанный выбор. Более того, в условиях пандемии власти обязаны задействовать все имеющиеся ресурсы, сформировать портфель вакцин и препаратов, обеспечив все население надежной защитой.

Вакцинация начнется «в ближайшее время»

В мире коронавирусом заразились 111 миллионов, выздоровели 86 миллионов, погибли почти 2,5 миллиона человек. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии. К текущему моменту на глобальном уровне счет привившихся от коронавируса пошел на сотни миллионов. По данным на начало этой недели, свою дозу вакцины получили около 2,6% населения планеты. На США, Китай, Великобританию и Индию приходится 65% привившихся.

Молдавские власти ожидают, что через программу COVAX Молдова бесплатно получит препараты для вакцинации не менее 20% населения. Кроме того, еще 30% доз вакцины должны быть предоставлены по льготной цене. Эту глобальную инициативу в апреле 2020 г. запустила ВОЗ совместно с Европейской комиссией и властями Франции. COVAX призвана обеспечить сбалансированное и справедливое обеспечение стран вакцинами. Молдова направила свой запрос в декабре, а в январе Минздрав получил подтверждение доставки вакцин с платформы COVAX. Речь идет о 24 570 дозах вакцины Pfizer/ BioNTech и 264 000 дозах Oxford/ AstraZeneca

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения, наша страна ожидает обещанные Румынией 200 тыс. доз вакцины, которые президент соседней страны Клаус Йоханнис обещал предоставить во время визита в Кишинев. В Румынии конкретную дату пока тоже не называют, отмечая, что речь идет о поставке в ближайшее время. Как сообщил недавно глава МИД Румынии Богдан Ауреску, ведутся «интенсивные переговоры» с производителями, чтобы получить соответствующее разрешение.

Ранее власти заявили, что первые партии вакцины могут поступить в страну в конце января, потом этот срок был перенесен на начало февраля, затем – на середину месяца. Теперь обозначен новый дедлайн: как сообщила советник президента по вопросам здравоохранения Алла Немеренко, вакцина от COVID прибудет в Молдову в начале марта. Кампания по вакцинации против COVID-19 начнется сразу же, как только препараты будут доставлены в страну.

В феврале Евросоюз и Европейское региональное бюро ВОЗ объявили, что будут вместе работать в части поддержки доставки и распределения вакцин против COVID-19, а также по организации процесса вакцинации в Молдове. Проект охватывает все фазы – от доставки вакцины до ее введения. Он будет реализован в течение трех лет в рамках финансируемой ЕС инициативы стоимостью в 40 миллионов евро для поддержки шести стран европейского региона в подготовке, распределении и мониторинге процесса запуска вакцин против COVID-19 в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. В первую очередь фонды будут использованы с упором на планирование, закупку медицинского и защитного оборудования, обучение медперсонала и информационные кампании.

Страшнее коронавируса

По словам специалистов Минздрава, вакцинация против COVID-19 будет бесплатной. Кампания по иммунизации начнется сразу же, как только дозы вакцины будут доставлены в страну. Граждане РМ будут вакцинированы от COVID-19 в три этапа, согласно национальному плану. Как уточнили в Министерстве здравоохранения, на первом этапе будет вакцинировано до 10% населения. Целевыми группами станут медицинские работники, персонал и постояльцы центров временного размещения.

«В Румынии после вакцинации случаи заражения среди медицинского персонала снизились более чем на 87,7%. Если раньше было около 500 новых случаев заражения медработников в неделю, то теперь их количество упало ниже 50», – аргументирует Алла Немеренко. В целом, по данным на начало этой недели, были вакцинированы более 800 000 румын. Ежедневно вводится около 28 000 доз вакцины против COVID – показатель отражает введение как первой, так и второй дозы.

При этом советник президента не упоминает, что в соседней стране ежедневно регистрируется около 200 побочных реакций. В общей сложности, по данным на 22 февраля, с начала кампании по иммунизации в Румынии было зафиксировано 4 184 побочных реакции на вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Из них 649 являются местными реакциями и 3535 – общими. В этой связи не вызывает удивления, что в Молдове многие врачи отказываются вакцинироваться, объясняя свой отказ тем, что не доверяют вакцине.

На втором этапе, согласно озвученному плану, будет вакцинировано около 20% населения: люди старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями, сотрудники правоохранительных органов, персонал пенитенциариев, соцработники и педагоги.

На третьем этапе речь идет об иммунизации до 70% населения. Впрочем, к какому моменту в Молдове намерены достигнуть этой цели, четкого понимания до сих пор нет. Многие жители страны, в том числе люди пожилого возраста, не готовы к вакцинации, опасаются побочных эффектов и негативного влияния на здоровье. Они рассчитывают на выработку своего иммунитета, отмечая, что вакцина новая и ее еще недостаточно исследовали. Медики утверждают, что некоторые люди боятся вакцины не меньше чем коронавируса, и если половина жителей небольших населенных пунктов захочет вакцинироваться, то это будет достижение.

Опросы показывают, что большинство граждан недовольны уровнем здравоохранения в Молдове. Среди причин чаще всего называют заметное подорожание лекарств, а также поборы за оказание официально бесплатных услуг. С другой стороны, к самому ковиду, начиная с весны прошлого года, уже привыкли, и такого страха как раньше, он не вызывает. К тому же многие полагают, что говорить об эффективности вакцины рано, и скорость, с которой ее создали, может быть во вред качеству. «Вакцинный национализм»

«Вакцинный национализм»

В международных организациях неоднократно поднимали тему неравномерного распределения вакцины от коронавируса, при котором часть стран вынуждены ожидать иммунизации населения в течение длительного периода. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо. Он призвал государства финансировать инициативу COVAX, которая направлена на обеспечение препаратом беднейших стран.

ВОЗ предупреждает о триллионных потерях из-за «вакцинного национализма», имея ввиду ситуацию с несправедливым распределением вакцин в отношении бедных стран. Такая политика может обойтись мировой экономике в сумму до $9,2 триллионов, заявил глава ВОЗ Тедрос Гейбрейесус на недавнем брифинге, сославшись на результаты анализа Исследовательского фонда Международной торговой палаты. «Национализм в отношении вакцин может служить краткосрочным политическим целям. Но в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны поддерживать справедливость при распределении вакцин», – отметил чиновник.

По его словам, пока идет обсуждение вопроса, «обеспеченные страны применяют вакцины, а наименее развитые – сидят и ждут», в результате с каждым днем разрыв между имущими и неимущими становится все больше.Ранее глава ВОЗ сообщал, что человечество оказалось на грани «катастрофического морального провала» из-за того, что страны с более низкими доходами не получают вакцину. По его словам, в 49 стран с более высокими доходами было поставлено более 39 млн доз вакцин от коронавируса, и только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода.

По данным ВОЗ, вакцинация может быть эффективной, только когда проводится повсеместно: в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса, а применяемые вакцины могут стать бесполезными. Поэтому, как считают в организации, отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст проблемы и богатым государствам. На этом фоне, как отмечает ряд экспертов и политиков, в Молдове планы по вакцинации населения пока остаются на бумаге. Несмотря на распространенность пессимистических настроений относительно вакцины среди населения, многие рассматривают прививку от коронавируса как благо и уже длительный период времени ожидают иммунизации. Называются примерные сроки прибытия первой партии вакцины по процедуре COVAX, но при этом уточняется, что для получения вакцины надо завершить переговоры, подписать соглашения и доказать, что в стране созданы необходимые условия для ее получения.

От Венгрии до Японии

Эксперты напоминают, что вакцину можно закупать у ее производителей, но в Молдове этот вариант почти не обсуждается. Еще недавно большие надежды возлагались на получение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», однако очевидно, что переговорам мешает политический фактор. Как пишут в соцсетях пользователи интернета, многие во властных структурах, ориентируясь на новую «проевропейскую» власть, не хотят слышать о вакцине из России только потому, что она «русская». Кроме того, у людей складывается впечатление, что некоторые политики сознательно занимаются дискредитацией вакцины российского производства.

При этом европейские вирусологи говорят о высоких шансах «Спутника V», который пока не входит в европейскую стратегию вакцинации, попасть в портфель ЕС. После публикации в журнале The Lancet – одном из наиболее авторитетных научных журналов в мире – информации об эффективности российского препарата многие страны Евросоюза выразили надежду на его одобрение Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Пока «Спутник V» включен в список прошедших научную консультацию агентства. Европейские вирусологи уверены в благоприятных прогнозах относительно российской вакцины. Озвучиваются прогнозы, согласно которым «Спутник V» может быть одобрен к применению в ЕС уже в марте.

В то же время некоторые представители государств ЕС задумываются о возможности не дожидаться этого момента и самостоятельно одобрить вакцину, как это уже сделала Венгрия. Уже заключен договор, поставки препарата производятся в три этапа. Чешские СМИ, в частности, сообщают, что эксперты местного Минздрава работают над поиском варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в стране обошлось бы без сертификации в ЕМА. Другими странами ЕС, где ведутся дискуссии об использовании «Спутника V», оказались Италия и Испания. Канцлер Германии Ангела Меркель тоже заговорила о европейской регистрации российской вакцины. Также известно о начале переговоров Сербии (страна является официальным кандидатом в ЕС) по поводу совместного с Россией производства «Спутника V». При этом,Сербия уже получает российскую вакцину. Началась вакцинация Спутником V в Черногории.

Многие специалисты-вирусологи не только в России, но и в ЕС признают, что эта вакцина на данный момент является лучшим средством против коронавирусной инфекции. Она абсолютно не содержит коронавирус, как таковой, и после прививания пациент не ждет заражения болезнью и не зарабатывает ярко выраженную аллергию, как, например, в случае с Pfizer. В настоящее время «Спутник V» используется для массового вакцинирования населения не только России, но и Казахстана, Индии, Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Египта, Непала и других государств. Помимо многих стран ЕС, проявили интерес к использованию данной вакцины Китай, Саудовская Аравия, Белоруссия, Алжир, Турция, Япония, Индонезия и другие.

Забота о здоровье или политические амбиции?

В ноябре 2020 года занимавший на тот момент пост премьер-министра Ион Кику обратился за содействием в получении вакцины от коронавируса к России и странам ЕС. Со своей стороны, лидер ПСРМ, бывший президент Игорь Додон сообщил, что в Молдову будут отправлены несколько сотен тысяч доз вакцины «Спутник V» на основе предыдущего соглашения с Дмитрием Козаком, заместителем главы Администрации президента России, специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Часть из них передадут в Приднестровье. По словам Додона, молдавские власти в прошлом году начали подготовку документов, необходимых для получения этого препарата, который прошел все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.

Однако нынешний исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой заявил, что Молдова разрешит импорт только тех вакцин, которые имеют разрешение ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам. В Молдове утверждают, что российскую вакцину пока нельзя использовать, поскольку она не прошла все этапы клинического тестирования и не была сертифицирована ВОЗ, ЕМА и другими международными структурами. По данным Национального агентства общественного здоровья, каждая вакцина, входящая в национальную программу иммунизации, должна быть предварительно одобрена ВОЗ. Это, как утверждают местные чиновники, предусмотрено в меморандуме, подписанном ЮНИСЕФ и правительством РМ. Окончательное решение предстоит принять Агентству по лекарствам, которое на прошлой неделе получило документы для регистрации вакцины «Спутник V». К сожалению, найти текст меморандума, на который ссылаются чиновники, нам не удалось.

«Агентство по лекарствам и медицинским изделиям получило два пакета документов от экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированный вектор вакцины Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом, индуцированного SARS-CoV-2 (Sputnik V) в виде раствора для инъекций», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 16 февраля. Агентство уточняет, что сможет зарегистрировать вакцины после того, как убедится, что «эффективность, безвредность и качество вакцин полностью соответствуют тем, что предлагаются для использования на мировом уровне».

Процесс регистрации российской вакцины в EMA уже был запущен, однако на сколько затянется этот период – пока не известно. В то же время эксперты отмечают, что ограничения по использованию только конкретных вакцин навязаны Молдове Западом и не имеют под собой веской юридической основы. Это признают и представители международных организаций, и европейские чиновники, но только не молдавские власти. К примеру, право Молдовы принять самостоятельное решение, по сути, подтвердил в недавнем интервью порталу Newsmaker глава офиса ВОЗ в Молдове Игорь Поканевич.

«Вы говорите о важности скорости. Экс-президент Игорь Додон пообещал, что все тот же российский «Спутник V» привезут в Молдову. Но это вполне может произойти и до того, как его окончательно одобрит ВОЗ, например. В этой ситуации, стоит ли стране принимать такую помощь?», – поинтересовался журналист. «Это суверенное решение каждой страны. Тут мы не можем диктовать условия. Со своей стороны мы предлагаем вакцину, которая прошла все этапы исследований и доказала свою эффективность», – отметил в ответ Поканевич.

По мнению экспертов, будучи суверенным и независимым государством, Республика Молдова может и должна самостоятельно принимать решение, какую вакцину от коронавируса ей приобретать. Более того, в условиях пандемии власти обязаны задействовать все имеющиеся ресурсы, сформировать портфель вакцин и препаратов, обеспечив все население надежной защитой и свободным выбором – какую прививку получить. В ином случае складывается устойчивое впечатление, что над заботой о здоровье граждан берут верх личные пристрастия чиновников от медицины, политические амбиции и электоральные интересы.

Владислав Бордеяну

Источник: https://noi.md

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