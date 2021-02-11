Мария Шукшина

Спасибо Вам, дорогой батюшка! Побольше бы нам таких, как Вы! Честных, скромных, но таких сильных духом исповедников веры православной! Хотя и знаем мы прекрасно, что потом бывает с такими батюшками, примеров много, к сожалению… Но всех не пересадить! А за Истину пострадать для настоящих патриотов – это честь и смысл духовного и гражданского служения своему Отечеству! Молюсь за Вас, отче! „Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение — при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и бить нашему искусству” В. М. Шукшин Хорошие слова у папы, я бы только точку в финале поставила чуть пораньше, после слов: „Вот по ней-то надо бить и бить.” Меньше