Planul lui Bill Gates. Pas cu pas până la supunerea totală: Magnatul Microsoft se vrea stăpân și peste Soare

Sub pavăza luptei împotriva încălzirii globale, Bill Gates își propune acum să acopere Soarele. Un articol publicat de site-ul National arată până unde merg planurile cunoscutului vaccinist Bill Gates, preocupat, mai nou, de geoinginerie. Bill Gates anunță că a început finanțarea unui proiect care va bloca lumina solară, împiedicând razele să mai ajungă pe Pământ.

Când a vorbit lumii despre o pandemie care va îngenunchea întreaga planetă, nu puțini au fost cei care și-au făcut cruce, temându-se pentru starea fondatorului Microsoft. Însă, când după nici jumătate de an, „profeția” s-a adeverit, vedem că trebuie luat în serios nu numai tot ce spune, dar mai ales tot ce pune la cale Bill Gates. Planul lui Bill Gates este întortocheat și nu prea, cine are ochi, vede, cine are urechi, aude, cine are minte, înțelege. Fidel țelului pe care nu o dată l-a dezvăluit public (reducerea numărului populației globului), miliardarul american își continuă joaca de-a Dumnezeu. Pas cu pas până la supunerea totală a omenirii.

Azi, cu cât se lungește timpul de revenire la ceea ce ieri numeam normalitate, cu atât suntem mai îndepărtați de acest scop. Ușor, ușor apar noi restricții ce nu pot fi (și nu vor fi!) îndepărtate, iar aici nu mă refer la purtarea măștii ori la interdicția liberei circulații, ci la completa modificare a pieței muncii și a spațiului personal, la noi direcții în economie, la accesul la sistemul medical și educație, la călătorii etc.

Cum poate „răpi” Soarele un simplu om. Planul lui Bill Gates

Sub pavăza luptei împotriva încălzirii globale, Bill Gates își propune acum să acopere Soarele! A vorbit despre asta cu ceva vreme în urmă, unii l-au ascultat, câțiva l-au luat în serios, mulți, însă, au întors spatele. Și, totuși, co-fondatorul Microsoft mai face un pas în mega-planul ce urmărește supunerea totală. Acum, anunță că a început finanțarea unui proiect care va bloca lumina solară, împiedicând razele să mai ajungă pe Pământ. Nu poți acoperi Soarele cu un deget, e adevărat, dar cu știință și tehnologie, asta devine posibil.

Întreg planul („Stratosferic Controlate Perturbare Experiment” – SCoPEx) este pus la cale în laboratoarele Universității Harvard și are drept scop reflectarea luminii în afara atmosferei planetei noastre. Cum? Pulverizând în atmosferă tone de carbonat de calciu netoxic (CaCO3).

Oamenii de știință spun că intenționează să folosească un uriaș balon pentru a ridica în aer, până la o altitudine de 20.000 de metri, un pachet de instrumente. Acolo, va fi eliberată în atmosferă o cantitate foarte mică de material CaCO3 (100g/2 kg) pentru a crea o masă de aer perturbată de aproximativ un kilometru lungime și 100 de metri în diametru. Cu ajutorul aceluiași balon vor fi măsurate modificările rezultate în masa de aer perturbată, inclusiv modificările densității aerosolului, chimia atmosferică și împrăștierea luminii. Experimentul se va derula în luna iunie, în apropierea orașului Kiruna, din Suedia.

Ce este geoingineria și de ce ONU a interzis-o

Ceea ce îi stârnește interesul lui Bill Gates ține de geoingineria solară, însă oponenții acestei științe susține că ea vine cu riscuri imprevizibile, inclusiv schimbări extreme ale tiparelor meteorologice, care nu sunt diferite de tendințele de încălzire la care deja asistăm.

Așadar, scăderile de temperatură dorite de Bill Gates&partners aduc cu ele riscuri grave. În 1815, una dintre cele mai grele ierni din istoria omenirii, temperaturile de înghețare au distrus toate culturile agricole, declanșând foametea la nivel global. Nu-i de mirare că Națiunile Unite a blocat planurile privind geoingineria.

Altceva urmărește Bill Gates. Controlul total al energiei

Însă împiedicarea razelor Soarelui să mai ajungă pe Pământ e doar o altă etapă din planul despre care vorbim. Acum intră în scenă compania Heliogen, controlată de Bill Gates.

Miliardarul american are tot interesul să blocheze energia solară și, în schimb, să vândă el energie. Heliogen se laudă că generează atât de multă căldură încât tehnologia sa ar putea fi utilizată, la un moment dat, pentru a crea hidrogen curat la scară largă (care hidrogen, ar putea fi folosit drept combustibil pentru camioane și avioane). Iată ce spunea despre asta chiar Bill Gates: „Apa este cel mai abundent și mai ieftin material de pe pământ. Este o moleculă, doi atomi de hidrogen și un atom de oxigen legați împreună foarte, foarte puternic. Dacă puteți rupe această legătură, atunci veți obține hidrogen. Ei bine, pentru a rupe această legătură este nevoie de temperatură intensă (…) Practic, trebuie să ajungem la energie regenerabilă zero-carbon pe planetă”.

Fără Soare, fără ploaie, fără terenuri agricole fertile

În teorie, vorbele miliardarului Microsoft sună bine, dar realitatea este că nimeni nu vorbește despre ce se va întâmpla cu terenurile agricole dacă lumina Soarelui nu mai ajunge pe Pământ? Vor mai fi ele fertile? Foarte probabil, nu! Însă, tot Bill Gates va veni cu soluția, mai mult ca sigur. Dacă ne amintim că abia ce a devenit cel mai mare proprietar de terenuri agricole din SUA (plus sute de mii de hectare deținute în Africa și alte părți de pe glob!), avem imaginea de ansamblu a tabloului pictat – fără Soare, nu va fi ploaie, fără ploaie, nu vor fi terenuri agricole fertile; dar, în schimb, vor fi terenuri agricole cultivate cu organisme modificate genetic (OMG) și fabrici de carne artificială (Donald Trump a acuzat că există o mafie care a pus pe butuci industria cărnii de porc în SUA). Bill Gates stăpânește și OMG-urile, și carnea sintetică, ce coincidență! Vom ajunge să consumăm legume, fructe si carne din laboratoarele în care același Bill Gates a investit sute de milioane de dolari

Revenind, nimeni nu vorbește despre terenurile agricole văduvite de lipsa luminii naturale, nimeni nu suflă un cuvânt de pădurile care vor dispărea. Dar cum rămâne cu stațiunile turistice? Despre vitamina D, cadoul vital dat locuitorilor Terrei de astrul ceresc, la fel, nimeni nu suflă o vorbă.

Cică, totul pentru lupta împotriva încălzirii globale! Bullshit, nu țăranul și bălegarul animalelor sale poluează Pământul și toți știu asta! Se discută despre „o lume cu zero-carbon”, dar când vine vorba de industria de armament (sau alte industrii poluante), toți privesc în altă parte.

