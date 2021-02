Pfizer își propune fabricarea a două miliarde de doze de vaccin Covid-19 în 2021 și estimează încasări de 15 miliarde USD din vânzarea lor

Compania Pfizer a transmis marți că se așteaptă să câștige 15 miliarde de USD, sau circa un sfert din venitul său total în acest an, din vânzarea vaccinului său anti-Covid-19, dezvoltat împreună cu partenerul său german, BioNTech SE, informează Reuters.

Câștigurile din vânzarea vaccinului Covid – pe punctul de a deveni produsul nr. 1 din acest an al companiei – ar putea depăși suma de 15 miliarde de dolari dacă firma va semna mai multe contracte de furnizare.

Pfizer are ca obiectiv fabricarea a două miliarde de doze de vaccin anti-Covid-19 în 2021. Directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, a spus într-un interviu că fabrica de medicamente își dorește să fie consecventă în obiectivul său și lucrează la numeroase inițiative pentru a depăși producția estimată.

„Am crescut numărul de loturi fabricate pe săptămână, am dublat producția – randamentul per lot -, ne-am îmbunătățit considerabil rata de succes, am îmbunătățit procesul la liniile de asamblare”, a spus în interviu directorul financiar al companiei, Frank D’Amelio.

„Toate acestea sunt lucruri pe care continuăm să le analizăm pentru a vedea ce altceva putem face ca să încercăm să producem mai multe doze într-un timp mai scurt”, a adăugat acesta.

Pfizer se așteaptă, de asemenea, ca nevoia pentru vaccinuri anti-COVID-19 să fie una pe termen lung, astfel încât să fie combătute noile variante ale virusului care continuă să apară și să se îmbunătățească răspunsul imun slab al oamenilor.

Compania lansează un studiu prin care să stabilească dacă o a treia doză de vaccin, administrată la o distanță de 6 până la 12 luni de la dozele inițiale, ar putea prelungi și îmbunătăți eficacitatea, în condițiile în care variante mai contagioase ale virusului circulă în rândul comunităților din întreaga lume.

Vaccinul Pfizer/BioNTech se administrează deocamdată în două doze, la trei săptămâni distanță una de cealaltă.

Pfizer are în plan să furnizeze guvernului SUA 200 de milioane de doze de vaccin până la sfârșitul lunii mai.

Pentru a-și atinge acest obiectiv, va trebui să livreze o medie de aproximativ 10 milioane de doze pe săptămână, mai mult decât dublul cantității livrate de Pfizer și BioNTech către SUA până la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit calculelor agenției Reuters.

Sursa: https://www.activenews.ro

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki