ПАТРИАРХИЙЦЫ ОТКРЫТО ЗАЯВИЛИ… Новая «религия АНТИХРИСТА» как приоритет межрелигиозного диалога

Прим.Ред. – Дорогие во Христе братья и сестры! На наших глазах происходит открытое заявление высших церковников РПЦ МП о том, что они ставят своим приоритетом активное участие в формировании „новой религии мира”, т.е. религии антихриста. Они это говорят публично и открыто!

Выступавший на этом сатанинском сборище представитель высшего учебного заведения РПЦ МП (справка ниже), возглавляемого лжемитр.Иларионом (Алфеевым), высказывал не свою личную точку зрения, а официальную церковную от лица Московского патриархата. Ведь все такие выступления тщательно готовятся под контролем и с благословения Алфеева.

Братья и сестры! Происходит самая настоящая трагедия и духовная катастрофа на Руси. Всем епископам, священникам и мирянам нашей РПЦ МП абсолютно безразличен тот факт, что высшее церковное руководство во главе с отступником лжп.Кириллом открыто и публично предают Христа и служат антихристу.

В храмах на Божественных литургиях пред престолом Божьим помраченные умом и сердцем епископы и священники возглашают своим духовным отцом врага Христа и Божией Матери – лжп.Кирилла, тем самым, указуя Господу нашему Иисусу Христу, что они и вся их безмолвная и теплохладная паства, являются единоверцами с богоотступниками, захватившими нашу РПЦ МП. Имеющий разум, да разумеет!

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования Русской Православной Церкви „Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия” (ОЦАД) – высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку высококвалифицированных кадров для Русской Православной Церкви (ученых, педагогов, церковных управленцев и дипломатов).



ОЦАД организована в самом начале первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Решение о ее создании принял Священный Синод Русской Православной Церкви 31 марта 2009 года. Ректором учебного заведения является митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

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ПАТРИАРХИЙЦЫ ОТКРЫТО ЗАЯВИЛИ… Новая «религия АНТИХРИСТА» как приоритет межрелигиозного диалога

Московский рассадник модернистских идей и экуменической ереси Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, основанный последователями отца Александра Меня, в сотрудничестве с Конференцией европейских церквей и факультетом религии и теологии Университета Амстердама организовал международную экуменическую конференцию «Личность в пострелигиозном обществе», которая прошла 11-12 декабря в Культурном центре «Покровские ворота». Зарубежные гости приняли участие в форуме в режиме онлайн.

Среди участников: ректор ББИ Алексей Бодров; президент СЕС Кристиан Криген (Брюссель); «исследователь из Великобритании» Паулиан Петрик; старший преподаватель Университета иностранных языков и деловой карьеры из Алматы (Казахстан), доктор философии Елена Музыкина; директор Института экуменических исследований Католического университета Львова Павел Смыцнюк; преподаватель богословского факультета Университета г. Падерборн (Германия) Якоб Ом; профессор Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия Мелих; изгнанный с должности профессора кафедры богословия Московской духовной академии одиозный экуменист и модернист Олег Давыдов; доцент Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина Артем Гравин; профессор Европейского гуманитарного университета (Вильнюс, Литва) Григорий Миненков; юрист Олег Бреский (Институт Й. Альтусия (Вильнюс, Литва); пасторша Евангелическо-лютеранской общины св. Екатерины (Санкт-Петербург) Эльвира Жейдс и наконец преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры св. Кирилла и Мефодия РПЦ МП Сергей Мельник.

„Всесторонне рассмотреть изменения в понятии личности в постмодерный и пострелигиозный век – такую задачу поставили перед собой докладчики и участники дискуссии”, — сообщает униатский портал «Благовест-инфо».

Журналисты портала разместили весьма скудную информацию о содержании докладов участников (на сайте Института данный форум не освещался), но тех тезисов, которые озвучили журналисты «Благовест-инфо», вполне достаточно, чтобы определить конференцию, как суперэкуменический, предантихристовый шабаш.

Вот некоторые, наиболее интересные на наш взгляд, тезисы выступлений:

Директор Института экуменических исследований Католического университета Львова Павел Смыцнюк считает, что «с теологической точки зрения терпимость – как к другим верованиям, так и к выбору, который делают в своей жизни и сексуальности другие люди, – может быть основана на апофатическом и эсхатологическом этосе иудео-христианской традиции. В то же время теологически обоснованная толерантность может отличаться от концепции толерантности, которая часто продвигается через секуляристские рамки».

«Религия должна вернуть идею терпимости и сформулировать ее по-своему», – утверждает профессор.

Григорий Миненков (на фото), профессор Европейского гуманитарного университета (Вильнюс, Литва), в докладе «Личность в ситуации повседневного космополитизма: к новым социальным и культурным практикам» утверждает, что в последние десятилетия, когда «традиционные институты либо отмирают, либо вынуждены искать себе новые роли и функции», можно говорить о формировании особого типа личности – «личности космополитической, причем не как об утопическом идеале (характерном для классического космополитизма), но как об уже становящейся реальности, личности, принимающей статус гражданина мира и одновременно гармонично вписывающейся в локальные (не обязательно географически) контексты».