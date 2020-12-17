ПАТРИАРХИЙЦЫ ОТКРЫТО ЗАЯВИЛИ… Новая «религия АНТИХРИСТА» как приоритет межрелигиозного диалога

Прим.Ред. – Дорогие во Христе братья и сестры! На наших глазах происходит открытое заявление высших церковников РПЦ МП о том, что они ставят своим приоритетом активное участие в формировании „новой религии мира”, т.е. религии антихриста. Они это говорят публично и открыто!
Выступавший на этом сатанинском сборище представитель высшего учебного заведения РПЦ МП (справка ниже), возглавляемого лжемитр.Иларионом (Алфеевым), высказывал не свою личную точку зрения, а официальную церковную от лица Московского патриархата. Ведь все такие выступления тщательно готовятся под контролем и с благословения Алфеева.
Братья и сестры! Происходит самая настоящая трагедия и духовная катастрофа на Руси. Всем епископам, священникам и мирянам нашей РПЦ МП абсолютно безразличен тот факт, что высшее церковное руководство во главе с отступником лжп.Кириллом открыто и публично предают Христа и служат антихристу.
В храмах на Божественных литургиях пред престолом Божьим помраченные умом и сердцем епископы и священники возглашают своим духовным отцом врага Христа и Божией Матери – лжп.Кирилла, тем самым, указуя Господу нашему Иисусу Христу, что они и вся их безмолвная и теплохладная паства, являются единоверцами с богоотступниками, захватившими нашу РПЦ МП. Имеющий разум, да разумеет!
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования Русской Православной Церкви „Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия” (ОЦАД) – высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку высококвалифицированных кадров для Русской Православной Церкви (ученых, педагогов, церковных управленцев и дипломатов).
ОЦАД организована в самом начале первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Решение о ее создании принял Священный Синод Русской Православной Церкви 31 марта 2009 года. Ректором учебного заведения является митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
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ПАТРИАРХИЙЦЫ ОТКРЫТО ЗАЯВИЛИ… Новая «религия АНТИХРИСТА» как приоритет межрелигиозного диалога
Московский рассадник модернистских идей и экуменической ереси Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, основанный последователями отца Александра Меня, в сотрудничестве с Конференцией европейских церквей и факультетом религии и теологии Университета Амстердама организовал международную экуменическую конференцию «Личность в пострелигиозном обществе», которая прошла 11-12 декабря в Культурном центре «Покровские ворота». Зарубежные гости приняли участие в форуме в режиме онлайн.
Среди участников: ректор ББИ Алексей Бодров; президент СЕС Кристиан Криген (Брюссель); «исследователь из Великобритании» Паулиан Петрик; старший преподаватель Университета иностранных языков и деловой карьеры из Алматы (Казахстан), доктор философии Елена Музыкина; директор Института экуменических исследований Католического университета Львова Павел Смыцнюк; преподаватель богословского факультета Университета г. Падерборн (Германия) Якоб Ом; профессор Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия Мелих; изгнанный с должности профессора кафедры богословия Московской духовной академии одиозный экуменист и модернист Олег Давыдов; доцент Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина Артем Гравин; профессор Европейского гуманитарного университета (Вильнюс, Литва) Григорий Миненков; юрист Олег Бреский (Институт Й. Альтусия (Вильнюс, Литва); пасторша Евангелическо-лютеранской общины св. Екатерины (Санкт-Петербург) Эльвира Жейдс и наконец преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры св. Кирилла и Мефодия РПЦ МП Сергей Мельник.
„Всесторонне рассмотреть изменения в понятии личности в постмодерный и пострелигиозный век – такую задачу поставили перед собой докладчики и участники дискуссии”, — сообщает униатский портал «Благовест-инфо».
Журналисты портала разместили весьма скудную информацию о содержании докладов участников (на сайте Института данный форум не освещался), но тех тезисов, которые озвучили журналисты «Благовест-инфо», вполне достаточно, чтобы определить конференцию, как суперэкуменический, предантихристовый шабаш.
Вот некоторые, наиболее интересные на наш взгляд, тезисы выступлений:
Директор Института экуменических исследований Католического университета Львова Павел Смыцнюк считает, что «с теологической точки зрения терпимость – как к другим верованиям, так и к выбору, который делают в своей жизни и сексуальности другие люди, – может быть основана на апофатическом и эсхатологическом этосе иудео-христианской традиции. В то же время теологически обоснованная толерантность может отличаться от концепции толерантности, которая часто продвигается через секуляристские рамки».
«Религия должна вернуть идею терпимости и сформулировать ее по-своему», – утверждает профессор.
Григорий Миненков (на фото), профессор Европейского гуманитарного университета (Вильнюс, Литва), в докладе «Личность в ситуации повседневного космополитизма: к новым социальным и культурным практикам» утверждает, что в последние десятилетия, когда «традиционные институты либо отмирают, либо вынуждены искать себе новые роли и функции», можно говорить о формировании особого типа личности – «личности космополитической, причем не как об утопическом идеале (характерном для классического космополитизма), но как об уже становящейся реальности, личности, принимающей статус гражданина мира и одновременно гармонично вписывающейся в локальные (не обязательно географически) контексты».
Ключевую роль в становлении такой личности играют разнообразные образовательные и культурные практики, разрушающие всякого рода групповые (включая национальные) границы.
<Пасторша Евангелическо-лютеранской общины св. Екатерины (Санкт-Петербург) Эльвира Жейдс (на фото) обобщила опыт лютеранской общины, которая за последние девять месяцев вынужденно переместила свою деятельность в виртуальное пространство. Оказалось, что общение в zoom открыло новые возможности и перспективы.
Вместе с тем, возникли вопросы с проведением церковных таинств и обрядов дистанционно. Опыт адаптации общины в непредсказуемых границах церкви, решение старых и новых проблем, «точка невозврата» и открывшиеся перспективы – вот вопросы, которые раскрыла докладчица.
А последний докладчик, которым стал научный сотрудник ИНИОН РАН, преподаватель высшего учебного заведения РПЦ МП – Общецерковной аспирантуры и докторантуры св. Кирилла и Мефодия Сергей Мельник (на фото справа), уже откровенно вещал о процессе формирования «НОВОЙ РЕЛИГИИ МИРА» в центре которой стоит утопическая идея «продвижения коллективного благополучия» и «постановка всех религий на один уровень, чтобы никто не дискриминировался».
Как описывает это корреспондент Благовест-инфо Юлия Зайцева, Сергей Мельник в своем докладе «Пострелигия» и тенденции в развитии межрелигиозного диалога» рассмотрел три тенденции в межрелигиозном диалоге на современном этапе: так называемый «духовный диалог», развитие «теологии межрелигиозного диалога» и межрелигиозный диалог на международном уровне. По мнению ученого, анализ этих тенденций позволяет говорить «о процессе формирования «религии мира», которая характеризуется специфическим набором идеологических представлений и ценностей».
Он рассказал об Ассамблее крупнейшей межрелигиозной организации в мире – «Religions for peace» (RfP), которая состоялась в августе 2019 года в немецком Линдау. Уровень представительства был высок – среди выступающих были Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, генеральный секретарь «Религий за мир» В. Вендли, Патриарх Константинопольский Варфоломей. Общая тема Ассамблеи: «Заботясь о нашем общем будущем – продвижение коллективного благополучия». По наблюдениям автора, начиная с 2013 года в RfP подчеркивают идею, что в условиях современного взаимозависимого мира люди «радикальным образом связаны между собой», поэтому благосостояние и процветание может быть только общим.
Описывая представление участников Ассамблеи (а это 900 представителей разных религий из 125 стран) о том, что такое это общее благополучие и процветание, ученый отмечает, что вся работа и итоговые документы были ориентированы на практическую деятельность. На первом месте в ходе межрелигиозных отношений должна быть приверженность ценности мира – не просто как отсутствия войны, а как благополучия всех.
Он констатировал «настойчивое внедрение в сферу межрелигиозных отношений так называемого либерального стандарта, то есть таких ценностей, как признание равенства, права человека, права женщин и меньшинств, толерантность, уважение различий и многообразия мира и, конечно же, ценность свободы».
При этом милосердие, сострадание и любовь как основа для сотрудничества оказываются на втором месте. И совсем уж третьестепенное значение, по мнению Мельника, имеет то, «во что ты веришь и как, это не имеет отношения к общему делу – сотрудничеству во имя благополучия и процветания всех». При этом всячески подчеркивается необходимость уважения разных религий и их последователей, чтобы в ходе взаимодействия все религии ставились на один уровень, чтобы никто не дискриминировался. Утверждение исключительности только одной веры зачастую воспринимается как духовное превозношение, проявление нетерпимости к другим религиям.
Таковы основные черты формирующейся «религии мира», отмечает ученый. <
«Думаю, эта тенденция будет развиваться и в дальнейшем и в перспективе будет определять дух, стандарт, характер развития межрелигиозных отношений в глобальном масштабе»,– заключил он.
P.S. Каких-либо критических замечаний по этому поводу от преподавателя Общецерковной аспирантуры РПЦ МП и сотрудника Секретариата Межрелигиозного совета России, как и от отступника лжп.Кирилла, не последовало — отсюда напрашивается вывод, что построение «религии (мира) антихриста» для докладчика вполне приемлемый «рабочий» процесс в ходе не прекращающегося «межрелигиозного диалога».
Источник: https://3rm.info