– Дорогие во Христе братья и сестры! Посмотрите на то, как патриархийные проходимцы-клеветники лгут на защитников Истины и Церкви. Вор кричит „держи вора”. Ведь, если врагами Христа и Руси и были выделены миллионы на развал РПЦ МП, то получил их именно отступник лжп.Кирилл и его иларионы, т.к. развал Русской церкви производится именно ими, причем, очень успешно.

Сатанисты из ЦРУ прекрасно понимали и понимают, что РПЦ МП должна быть уничтожена именно как Церковь Христа, как духовная сила, не позволяющая антихристу и его слугам захватить и поработить Русь и весь мир. Т.е. враги платили кому-то эти миллионы не за критику лже-патриарха Кирилла, а ему и его холуям за лишение РПЦ МП благодати Божьей путем введения в церковь богохульства, кощунства, ересей и модернизма.

Это лжп.Кирилл и сделал, когда в 2016 году на Архиерейском соборе РПЦ МП единогласно принял все еретические экуменические документы Критского волчьего собора. Ну, а дальше все мы прекрасно знаем, как в нашей церкви пошел вал богохульства и кощунства, что является ярким свидетельством оскудения благодати Божьей. Имеющий разум, да разумеет!





ПАТРИАРХАЛЬНЫЕ АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА…

ЧЛЕН СИНОДАЛЬНОЙ КОМИССИИ РПЦ МП СЧИТАЕТ О. СЕРГИЯ (РОМАНОВА) „АМЕРИКАНСКИМ АГЕНТОМ”

Деятельность о. Сергия (Романова) и остальных критиков Московской патриархии финансируется иностранными спецслужбами, заявил член Синодальной богослужебной комиссии РПЦ МП, доктор исторических наук, кандидат филологических наук, профессор протодиакон Владимир Василик. 18 января его параноидальные заявления цитирует ИА „Красная весна”.

«Накануне 2016 года проходила информация относительно того, что в ЦРУ выделено около $ 70 млн на работу в России по расколу Русской Православной Церкви», — напомнил протодиакон. Где проходила такая информация – протодиакон не сообщил: очевидно, он пытался намекнуть на свой доступ к секретам российских спецслужб и, возможно, разгласил таким образом секретную информацию.

По убеждениям профессора-протодиакона, у о. Сергия „была значительная финансовая поддержка”, „его использовали втемную”.



«Необходимы огромные труды для разъяснения и направления этих людей на путь подлинного духовного христианского делания и подлинного служения Отечеству. На вывод их из тех тупиков, в которые, к сожалению, загнал их отец Сергий», — заявил член Синодальной богослужебной комиссии РПЦ МП, проявляя „беспокойство” о единомышленниках и последователях среднеуральского схимника.

Как известно, во время Большого террора в СССР в 1937-38 гг. многие Новомученики Российские были казнены по параноидальным обвинениям в том, что они являются „иностранными агентами”.

Источник: https://3rm.info

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