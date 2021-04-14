Патриарх Кирилл вакцинировался от COVID-19

Предстоятель РПЦ сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации хорошо.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вакцинировался от COVID-19, сказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в комментарии РИА Новости.

«Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», – сказал он. Легойда уточнил, что Предстоятель РПЦ сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации хорошо.

Благодаря этому он может участвовать в публичных мероприятиях без опасения тяжело перенести болезнь в случае заражения. В частности, Патриарх Кирилл 13 апреля провел первое в 2021 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Как сообщал СПЖ, Легойда заявил, что в РПЦ против ограничения в правах тех, кто отказался от COVID-вакцинации.

Источник: https://spzh.news