Parution du livre “L’islam politique” chez KA’ Éditions en partenariat avec Strategika

Sous-titrée : “Saoudo-wahhabisme, Frères musulmans, réformisme, maçonnerie et services secrets anglo-américains”, l’étude l’islam politique de Youssef Hindi sera prochainement disponible en livre chez KA’ Éditions en partenariat avec Strategika.

L’étude de Youssef Hindi questionne et expose les racines historiques, politiques et théologiques des courants qui prétendent incarner un islam politique contemporain.

Chercheur au sein du think tank et cabinet de conseil Strategika, Youssef HINDI est écrivain, conférencier, historien des religions et géopolitologue. Spécialiste du messianisme et de ses implications historiques, politiques et géopolitiques, ses recherches inédites ont levé le voile sur les origines des idéologies modernes, parmi lesquelles l’islam politique, le sionisme, le socialisme et le républicanisme français. Il est aussi l’auteur de nombreux articles de prospective sur les relations internationales, la stratégie du choc des civilisations et l’implication sionisto-wahhabite, appuyée par les États profonds des puissances occidentales, dans les divers conflits proche-orientaux, moyen-orientaux, voire mondiaux.

Le présent ouvrage historique et abondamment documenté de Youssef Hindi s’attaque précisément à l’islam politique et à ses origines qui remontent tour à tour au wahhabisme – que l’auteur qualifie d’hérétique –, au réformisme islamique, cultivé dans les loges maçonniques orientales au XIXe siècle, et à ses pendants, à savoir les Frères musulmans depuis leur naissance en 1928, qui sont soutenus et utilisés par les Anglo-américains à partir des années 1940 jusqu’à nos jours.

Sommaire succinct :

Préface

Avant-propos

Partie I

Le wahhabisme, une hérésie condamnée par les savants et les jurisconsultes musulmans

Les réfutations du wahhabisme par les savants font force de loi

L’expansion du wahhabisme : l’œuvre des Saoud, des Britanniques et des Américains

Partie II

Le réformisme « islamique » et les Frères musulmans

Contexte historique et idéologique de la naissance du réformisme « islamique »

Le réformisme « islamique », un mouvement né dans les loges maçonniques

Partie III

Les Jeunes-Turcs et les réformistes enterrent le califat et donnent naissance à l’islam politique

Contexte historique de l’abolition du califat

Le réformisme contre le califat

L’abolition du califat ouvre la voie à l’islam politique

Les Frères musulmans, protégés par l’Arabie saoudite et au service des Anglo-américains

Printemps arabe ou hiver terroriste : l’alliance wahhabo-frériste contre le monde arabo-musulman

Bibliographie sommaire

Source: https://strategika.fr

